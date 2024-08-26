Какой кроссовер взять за 2 млн рублей: сравнили б/у премиум с новым «китайцем»
Haval M6 быстро обрел популярность у нас: большой кроссовер за вменяемые деньги сегодня редкость. И всё же 2,3 млн рублей – сумма немалая. Велик соблазн посмотреть что-то на вторичке, и неплохим вариантом выглядит Volvo XC90 первого поколения (выпуска 2002–2014 годов).
Наш ХС90 – в редкой версии R design, с турбомотором Т5 и полным приводом. Такой автомобиль стоит как новый Haval M6 с роботом.
Старая гвардия
Haval M6 – машина старой школы. У него аналоговая приборная панель, а диагональ центрального экрана – всего 10 дюймов. Но сидеть удобно, да и обитателям большого салона не столь важно, что не каждый угол мерцает фоновой подсветкой с тысячей вариантов оттенков.
Однако, если хочется настоящего олдскула, надо сесть в Volvo. Если вы помните времена, когда степень крутости определялась числом кнопок, ХС90 не разочарует. На консоли яблоку негде упасть, и место нашлось лишь для крохотного монохромного экрана.
И это благо, ведь если в конкретно этом ХС90 нет выезжающего из верхнего динамика экрана, то остается больше места для этого самого динамика. Тем более толку от оригинального цветного дисплея всё равно мало, а вот акустика Volvo всегда радовала даже самый взыскательный слух. Тут не только М6, но и модели вдвое дороже тягаться с ХС90 не в силах.
Отсутствие тачскринов и площадок для смартфона XC90 с лихвой компенсирует качеством всего. Машина прошла почти 200 тысяч км, а у натуральной кожи нет и намека на скорую перетяжку. Не удивлюсь, если с годами интерьер нового М6 потеряет свой лоск быстрее.
На втором ряду схожая история – места вроде столько же, а сидеть удобнее. И прохладный воздух даже спустя десять лет поступает исправно: эффективность климат-контроля на высоте.
Багажники обоих кроссоверов легко годятся для семейного применения. У Volvo есть откидной борт.
Мотор на пять
Хотя М6 компактнее и легче, на дороге этого не ощущается. Есть задержки в реакциях на руль, некоторая расхлябанность. Более-менее уверенно М6 держится только на прямой. Зато плавность хода – завидная.
Volvo тоже не образец юркости. Но он другой, а некоторая леность объясняется на полтонны большим весом. Зато на автостраде ХС90 прекрасен, даже после 4–5 часов за рулем усталости нет. Еще и потому, что в салоне тихо: толстая шумоизоляция, толстые стекла.
Еще раз убеждаюсь, что даже один дополнительный цилиндр двигателя рождает совершенно другой голос. Наддувная «пятерка» ХС90 словно довольный кот мурчит где-то там под капотом. За этой вальяжностью кроется большой запас тяги, который есть всегда. У автомата всего пять ступеней, но XC90 готов ускориться в любой момент.
Коробка Aisin обладает большим ресурсом, но очень чувствительна к качеству масла (его надо менять каждые 60 тысяч). С оригинальной жидкостью процедура встанет в 40 тысяч рублей, а если использовать хороший аналог (например, ZIC), сэкономите до 15 тысяч рублей.
Регламент подразумевает смену жидкости в роботе Хавейла каждые 80 тысяч км или 4 года. По скорострельности он явно не сравнится с коробками уровня DSG, но вся относительно скромная тяга полуторалитрового турбомотора в полной мере доходит до передних колес. Задним не достается ничего, ибо М6 исключительно переднеприводный.
У Volvo не только полный привод, но и весьма приличный клиренс. Это не внедорожник, но по снежной целине ХС90 гребет уверенно. Муфта Haldex четвертой генерации работает отлично. Но вот ее блок находится в зоне риска.
Потому что немало случаев, когда дорогостоящую муфту просто крадут – равно как и фары. Поэтому и то, и другое требует защиты. На нашей машине она есть.
Трейдинг или инвестиции
Расходы на содержание двух автомобилей близки. Haval дешевле в расходах на ТО, транспортный налог и страховку. Зато ХС90 с лихвой компенсирует это шикарной ликвидностью.
Купить запасные части для Volvo проще, особенно если дело касается кузовного ремонта. Как ни странно, в случае с новым М6 (который на гарантии) ремонт может отнять больше времени и сил – потому что часто приходится ждать запчасти.
Зато Haval проще купить! Владельцы очень неохотно расстаются со своими Volvo. Чаще всего это происходит ввиду большого возраста и пробега (далеко за 300 тысяч км).
Если готовы караулить хороший экземпляр, ХС90 отплатит сполна. В любом возрасте он остается надежным и комфортным.
Если же машина нужна сейчас, идите к дилеру М6. Автомобиль не идеален, но на роль семейного кроссовера вполне годится. А проблема с низкой ликвидностью волнует не всех.
Данные производителей
|
|
Haval M6
|
Volvo XC90
|
Снаряженная / полная масса
|
1565 / 1965 кг
|
2051 / 2570 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
12,7 с
|
9,9 с
|
Максимальная скорость
|
175 км/ч
|
210 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92...95 / 55 л
|
АИ-95 / 80 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
10,8 / 6,9 / 8,3 л / 100 км
|
15,7 / 9,0 / 11,4 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4/16
|
Р5/20
|
Рабочий объем
|
1497 см³
|
2497 см³
|
Мощность
|
105 кВт/143 л.с. при 6000 об/мин
|
154 кВт/210 л.с. при 5000 об/мин
|
Крутящий момент
|
202 Н·м при 4400 об/мин
|
320 Н·м при 4500 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
полный
|
Коробка
|
Р7
|
А5
|
Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х.
|
3,69 / 2,38 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60
|
4,66 / 3,03 / 1,98 / 1,34 / 1,02 / – / – / 5,11
|
Главная
|
4,73/3,94
|
2,86
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
независимая, типа
|
независимая, типа
|
Рулевое управление
|
реечное, с электроусилителем
|
реечное, с гидроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые, вентилируемые/дисковые
|
дисковые, вентилируемые
|
Шины
|
225/65 R17
|
265/50 R19
Стоимость содержания в течение трех лет*, ₽
|
|
Haval M6
|
Volvo XC90
|
Расходы на плановое ТО
|
54 300
|
98 500
|
ОСАГО
|
22 605
|
23 700
|
Расходы на топливо
|
354 900
|
416 200
|
Потеря стоимости
|
551 000 (24%)
|
312 000 (13 %)
|
Транспортный налог
|
15 015
|
40 950
|
Итого
|
983 565
|
850 200
|
Стоимость 1 км пробега
|
16,39
|
14,17
* При среднегодовом пробеге 20 тысяч км.
Стоимость некоторых запасных частей, ₽
|
Модель
|
Haval M6
|
Volvo XC90
|
Воздушный фильтр
|
750
|
2450
|
Масляный фильтр
|
840
|
1300
|
Комплект свечей зажигания
|
4400
|
5400
|
Комплект зимних шипованных шин
|
47 800
|
69 200
|
Передние тормозные колодки
|
3 200
|
10 800
ВОСТОК-ЗАПАД
Если не засматриваться на премиум, можно купить Kia Sorento Prime примерно 2018 года выпуска. С высокой долей вероятности под капотом будет турбодизель 2.2 мощностью 200 л. с. Встречаются и бензиновые машины с атмосферником 2.4 (175 л. с.).
Такого же возраста будет Skoda Kodiaq. Большая часть машин – с мотором 1.4 TSI (150 л. с.). Кодиаки мощностью 180 л. с. стоят дороже и будут чуть старше. Все двигатели работают с роботами DSG, а младшие встречаются и с механикой.
Mazda CX‑5 чуть компактнее, но это тоже практичный и надежный кроссовер. Машины 2018–2019 годов стоят два с лишним миллиона. Скорее всего, Mazda будет с двухлитровым атмосферным двигателем Skyactiv (150 л. с.). Есть СХ‑5 и с более мощным двигателем 2.5 (194 л. с.), но они чуть дороже.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
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