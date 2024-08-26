Какой кроссовер взять за 2 млн рублей: сравнили б/у премиум с новым «китайцем»

Эксперты «За рулем» назвали плюсы и минусы Haval M6 2024 и Volvo XC90 с пробегом

Haval M6 быстро обрел популярность у нас: большой кроссовер за вменяемые деньги сегодня редкость. И всё же 2,3 млн рублей – сумма немалая. Велик соблазн посмотреть что-то на вторичке, и неплохим вариантом выглядит Volvo XC90 первого поколения (выпуска 2002–2014 годов).

Наш ХС90 – в редкой версии R design, с турбомотором Т5 и полным приводом. Такой автомобиль стоит как новый Haval M6 с роботом.

Старая гвардия

Haval M6 – машина старой школы. У него аналоговая приборная панель, а диагональ центрального экрана – всего 10 дюймов. Но сидеть удобно, да и обитателям большого салона не столь важно, что не каждый угол мерцает фоновой подсветкой с тысячей вариантов оттенков.

Приборы М6 в глубоких колодцах отлично читаются, но дисплей борткомпьютера мог бы быть интереснее. У М6 – лишь однозонный климат-контроль. В жару ему приходится работать на повышенных оборотах вентилятора.

Медиасистема Хавейла не блещет функциональностью, а экран реагирует на касания с задержкой.

Однако, если хочется настоящего олдскула, надо сесть в Volvo. Если вы помните времена, когда степень крутости определялась числом кнопок, ХС90 не разочарует. На консоли яблоку негде упасть, и место нашлось лишь для крохотного монохромного экрана.

По меркам нынешних «китайцев» салон М6 настоящий динозавр: небольшой экран и аналоговые приборы. Но главное, что сидеть удобно и места много. Под центральным тоннелем есть большая площадка. Джойстик робота расположен практически на центральной консоли. Водительское сиденье с механическими регулировками вполне комфортное. Приятно, что обивка тканевая, а не из кожзама.

На втором ряду Хавейла хватает места, а сама посадка расслабленная. Есть дефлекторы «в лицо», но в ноги теплый воздух не подается.

И это благо, ведь если в конкретно этом ХС90 нет выезжающего из верхнего динамика экрана, то остается больше места для этого самого динамика. Тем более толку от оригинального цветного дисплея всё равно мало, а вот акустика Volvo всегда радовала даже самый взыскательный слух. Тут не только М6, но и модели вдвое дороже тягаться с ХС90 не в силах.

Отсутствие тачскринов и площадок для смартфона XC90 с лихвой компенсирует качеством всего. Машина прошла почти 200 тысяч км, а у натуральной кожи нет и намека на скорую перетяжку. Не удивлюсь, если с годами интерьер нового М6 потеряет свой лоск быстрее.

У R‑версий приборы отличаются особой ­сапфировой подложкой. Блок управления двухзонным климат-контролем очень удобен в пользовании. Даже через десять лет он эффективно охлаждает и прогревает большой салон.

Интерьер ХС90 может показаться устаревшим, зато к качеству вопросов нет. «Сверчки» в передней панели пока не появились.

На втором ряду схожая история – места вроде столько же, а сидеть удобнее. И прохладный воздух даже спустя десять лет поступает исправно: эффективность климат-контроля на высоте.

Кожа «шведа» достойно выдерживает большой пробег. Помимо электрических регулировок, есть механическая настройка поясничного подпора. Хотя большого цветного экрана нет, весь необходимый набор функций у медиасистемы имеется. Звучание акустики и по сегодняшним меркам – отменное.

На втором ряду Volvo достаточно места, посадка удобная. Есть встроенный бустер для детей. В стойках установлены дефлекторы.

Багажники обоих кроссоверов легко годятся для семейного применения. У Volvo есть откидной борт.

Мотор на пять

Хотя М6 компактнее и легче, на дороге этого не ощущается. Есть задержки в реакциях на руль, некоторая расхлябанность. Более-менее уверенно М6 держится только на прямой. Зато плавность хода – завидная.

Volvo тоже не образец юркости. Но он другой, а некоторая леность объясняется на полтонны большим весом. Зато на автостраде ХС90 прекрасен, даже после 4–5 часов за рулем усталости нет. Еще и потому, что в салоне тихо: толстая шумоизоляция, толстые стекла.

Турбомотор 1китайца» мощностью 143 л. с. допускает использование 92‑го бензина.

Еще раз убеждаюсь, что даже один дополнительный цилиндр двигателя рождает совершенно другой голос. Наддувная «пятерка» ХС90 словно довольный кот мурчит где-то там под капотом. За этой вальяжностью кроется большой запас тяги, который есть всегда. У автомата всего пять ступеней, но XC90 готов ускориться в любой момент.

Пластиковая обивка боковин у Хавейла легко царапается. Фальшпол можно ставить на двух разных уровнях.

Коробка Aisin обладает большим ресурсом, но очень чувствительна к качеству масла (его надо менять каждые 60 тысяч). С оригинальной жидкостью процедура встанет в 40 тысяч рублей, а если использовать хороший аналог (например, ZIC), сэкономите до 15 тысяч рублей.

Т5, пожалуй, самый надежный во всей линейке двигателей Volvo XC90. Из слабых мест можно вспомнить лишь регуляторы фаз газораспределения.

Регламент подразумевает смену жидкости в роботе Хавейла каждые 80 тысяч км или 4 года. По скорострельности он явно не сравнится с коробками уровня DSG, но вся относительно скромная тяга полуторалитрового турбомотора в полной мере доходит до передних колес. Задним не достается ничего, ибо М6 исключительно переднеприводный.

Гигантский багажник Вольво отделан дорогим ковролином. Откидной борт можно использовать как лавку – он выдерживает 250 кг.

У Volvo не только полный привод, но и весьма приличный клиренс. Это не внедорожник, но по снежной целине ХС90 гребет уверенно. Муфта Haldex четвертой генерации работает отлично. Но вот ее блок находится в зоне риска.

Потому что немало случаев, когда дорогостоящую муфту просто крадут – равно как и фары. Поэтому и то, и другое требует защиты. На нашей машине она есть.

Трейдинг или инвестиции

Расходы на содержание двух автомобилей близки. Haval дешевле в расходах на ТО, транспортный налог и страховку. Зато ХС90 с лихвой компенсирует это шикарной ликвидностью.

Купить запасные части для Volvo проще, особенно если дело касается кузовного ремонта. Как ни странно, в случае с новым М6 (который на гарантии) ремонт может отнять больше времени и сил – потому что часто приходится ждать запчасти.

Со временем в проемах задних дверей протирается краска. Защиту фар ставили многие владельцы. Без нее дорогую оптику легко украсть, и ХС90, наряду с Кайенами и Туарегами, часто становился жертвой воришек.

Зато Haval проще купить! Владельцы очень неохотно расстаются со своими Volvo. Чаще всего это происходит ввиду большого возраста и пробега (далеко за 300 тысяч км).

Если готовы караулить хороший экземпляр, ХС90 отплатит сполна. В любом возрасте он остается надежным и комфортным.

Если же машина нужна сейчас, идите к дилеру М6. Автомобиль не идеален, но на роль семейного кроссовера вполне годится. А проблема с низкой ликвидностью ­волнует не всех.

Активного водителя М6 не впечатлит – в поворотах большие крены, запаздывания при резких маневрах. Volvo XC90 первого поколения нельзя отнести к драйверским моделям. Его стихия – прямые автобаны.

Данные производителей

Haval M6 Volvo XC90 Снаряженная / полная масса 1565 / 1965 кг 2051 / 2570 кг Время разгона 0–100 км/ч 12,7 с 9,9 с Максимальная скорость 175 км/ч 210 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92...95 / 55 л АИ-95 / 80 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 10,8 / 6,9 / 8,3 л / 100 км 15,7 / 9,0 / 11,4 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4/16 Р5/20 Рабочий объем 1497 см³ 2497 см³ Мощность 105 кВт/143 л.с. при 6000 об/мин 154 кВт/210 л.с. при 5000 об/мин Крутящий момент 202 Н·м при 4400 об/мин 320 Н·м при 4500 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний полный Коробка

передач Р7 А5 Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х. 3,69 / 2,38 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60 4,66 / 3,03 / 1,98 / 1,34 / 1,02 / – / – / 5,11 Главная

передача 4,73/3,94 2,86 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади независимая, типа

McPherson / независимая, многорычажная независимая, типа

McPherson / независимая, многорычажная Рулевое управление реечное, с электро­усилителем реечное, с гидро­усилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилируемые/дисковые дисковые, вентилируемые Шины 225/65 R17 265/50 R19

Стоимость содержания в течение трех лет*, ₽

Haval M6 Volvo XC90 Расходы на плановое ТО 54 300 98 500 ОСАГО 22 605 23 700 Расходы на топливо 354 900 416 200 Потеря стоимости 551 000 (24%) 312 000 (13 %) Транспортный налог 15 015 40 950 Итого 983 565 850 200 Стоимость 1 км пробега 16,39 14,17

* При среднегодовом пробеге 20 тысяч км.

Стоимость некоторых запасных частей, ₽

Модель Haval M6 Volvo XC90 Воздушный фильтр 750 2450 Масляный фильтр 840 1300 Комплект свечей зажигания 4400 5400 Комплект зимних шипованных шин 47 800 69 200 Передние тормозные колодки 3 200 10 800

ВОСТОК-ЗАПАД Если не засматриваться на премиум, можно купить Kia Sorento Prime примерно 2018 года выпуска. С высокой долей вероятности под капотом будет турбодизель 2.2 мощностью 200 л. с. Встречаются и бензиновые машины с атмосферником 2.4 (175 л. с.). Kia Sorento Prime Такого же возраста будет Skoda Kodiaq. Большая часть машин – с мотором 1.4 TSI (150 л. с.). Кодиаки мощностью 180 л. с. стоят дороже и будут чуть старше. Все двигатели работают с роботами DSG, а младшие встречаются и с механикой. Skoda Kodiaq Новый бюджетник или восьмилетка за те же деньги? Вывод однозначный! Mazda CX‑5 чуть компактнее, но это тоже практичный и надежный кроссовер. Машины 2018–2019 годов стоят два с лишним миллиона. Скорее всего, Mazda будет с двухлитровым атмосферным двигателем Skyactiv (150 л. с.). Есть СХ‑5 и с более мощным двигателем 2.5 (194 л. с.), но они чуть дороже. Mazda CX‑5