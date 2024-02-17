11 000 км с большим (и недорогим!) «китайцем»: практичный? Зимой не подводит?

«За рулем» подготовил детальный отчет по эксплуатации кроссовера Haval M6

Два миллиона рублей – за такие деньги в конце 2023 года можно было легко сторговать у дилера Haval M6. По соотношению «количества автомобиля» и цены конкурентов у «мишки» просто нет.

Судите сами: за те же 2 миллиона можно купить топовый универсал Лада Веста или, поторговавшись, небольшой Chery Tiggo 4 Pro в базовой комплектации. А длина Хавейла – 4,6 м, больше, чем у «седьмого» Tiggo!

Фары и противотуманки – на светодиодах, освещают дорогу на ура. На первых М6 был глюк с дневными ходовыми огнями – они гасли при включении поворотников. Исправляется прошивкой.

Что понравилось?

Простором на заднем ряду и в багажнике М6 покоряет. Проверено рулеткой и тремя детьми: сзади вольготнее и удобнее, чем в более длинном кроссовере Skoda Kodiaq. Мелким особенно нравится то, что на полу нет тоннеля, а диван – мягкий и плоский.

Взрослым тоже удобно: геометрия посадки хороша и спереди, а податливые кресла принимают фигуру с любыми особенностями.

Несмотря на большой экран, медиасистема примитивна. Нет даже RDS в радио. Звук стал приемлемым только после моих экспериментов с эквалайзером, но ужасное качество телефонной связи улучшить нечем.

Забавно, но кнопки настройки радио на руле будто перепутаны: при нажатии стрелки вверх частота уменьшается, и наоборот.

Редкий случай: в китайском автомобиле высокому водителю удобнее, чем низкорослому – последнему хочется поднять сиденье, а у него из дополнительных регулировок есть лишь изменение наклона подушки. Я со своими 187 см устраиваюсь как надо, пусть и без запаса по продольному диапазону. Но реально беспокоит одно – правая нога ложится на острый край консоли. Уверен, тюнингаторы сюда приспособят какую-нибудь мягкую накладку.

Вообще история модели М6 выглядит занимательно: это плод нескольких эволюций дебютной кроссоверной платформы концерна Great Wall, появившейся в 2011 году с H6 первого поколения. Построенные на ней машины продавались в Китае сотнями тысяч в год – отсюда и невысокая цена.

Сзади очень просторно, диван мягкий и уютный. Но горячий воздух в ноги не подается – только в дефлектор на тоннеле, а он подключен к передним дефлекторам. Греться от него получится лишь ценой отключения обдува лобового стекла.

За эти годы конструкцию, хочется думать, довели до совершенства. Но, похоже, негласные корни Хонды CR-V остались – владельцы утверждают, что от нее к М6 подходят некоторые узлы подвески (в том числе по задней многорычажке) и тормозные колодки (многие меняют их досрочно из-за неравномерного износа дисков). При случае проверим.

На чем сэкономили?

Понятно, что для удержания цены на многом сэкономили. Но тканевый салон и «механику» в базовой комплектации я только приветствую. Как и предельно удобный аналоговый щиток приборов.

Без датчиков света и дождя, Android Auto, а также без обогрева руля и лобового стекла, как оказалось, вполне можно жить. Отопитель столь эффективен, что закрадываются сомнения: точно ли под капотом малообъемный мотор 1.5 с турбонаддувом? Везет, кстати, хорошо.

На капоте – изоляционный мат, уплотнители есть. Бачок омывателя вмещает 4,5 литра, но ведет в него узкая горловина: жидкость приходится буквально цедить.

Вот за что я бы даже доплатил – за гидромеханический автомат вместо вялого робота. И за полный привод, которого нет в принципе. Клиренс явно больше заявленных 170 мм, проходимость вполне кроссоверная, но случись что – шансов выехать враскачку с роботом почти нет. Зато буксирные проушины и спереди, и сзади стационарные: не надо на морозе выковыривать и терять заглушки в бамперах.

Из того «олдскульного», от чего хочется избавиться, в М6 разве что «длинное» и пустое в поворотах рулевое с гидроусилителем (3,2 оборота от упора до упора) и некоторая вибронагруженность от двигателя и мелких неровностей на руле.

Со всех трех поводков дворников легко потерять резиновые заглушки гаек – при мойке или чистке снега. Буксирные проушины – мощные, стационарные. Правда, передняя расположена глубоко – в колее или целине добраться до нее непросто. С задней (на фото) всё проще.

Выступающие пороги – сегодня уже моветон: детям забраться в салон не испачкавшись почти невозможно.

И вот пара вещей, на которых сэкономили совершенно зря: без воздуховодов в область ног задних пассажиров тепло там становится только спустя час езды. А рулонную полку багажника (штатной нет) можно купить на маркетплейсах примерно за 3000 рублей. Велика ли экономия? Притом что под капотом, например, стоит дорогущий аккумулятор типа AGM, не нужный машине без системы Старт-стоп. Кстати, капот оснащен теплошумоизоляцией и развитыми уплотнителями.

Огромен не только багажник, но и подполье. Сюда влезают одновременно пятилитровая канистра незамерзайки и набор автомобилиста.

Итог

О ездовом характере подробнее расскажу позже, когда поезжу не только по зимним дорогам.

Но М6 уже покорил непробиваемой подвеской (и она комфортнее, чем у того же Кодиака). А вот устойчивость на прямой показалась не идеальной. Акустический комфорт – средний, даже чуть лучше, чем в «бюджетниках» типа Rio или Polo.

Главное, что дает «мишка», – ощущение большого, уверенного в себе автомобиля за скромную цену. Когда разваливаешься в мягком кресле, быстро согретом мощными нитями обогрева, видишь перед собой огромный капот и можешь игнорировать все ямы, в голову приходит всё та же мысль: и это за цену навороченной Весты?

Haval M6 2023

Haval M6, 1.5T (143 л. с.), Р7

Изготовитель – Great Wall Motors, Китай

Год выпуска – 2023

В эксплуатации «За рулем» – с января 2024 года

Пробег на момент отчета – 11 000 км

Расходы на содержание (10 000–11 000 км)*, ₽

Из них бензин (АИ‑92–95, средний расход 9,9 л/100 км) 5346

5346 Общие расходы 5346

5346 Стоимость 1 км пробега 5,3

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.