18 500 км с недорогим китайским кроссовером — подробный отчет (с видео)

Chery Tiggo 4 Pro – один из самых доступных и массовых паркетников на российском рынке – прожил в редакции всего пару месяцев. Но впечатлений оставил достаточно.

Как едет?

С турбомотором 1.5, получив вместе с приставкой Pro вариатор вместо робота, Tiggo 4 запомнился как веселый, бодрый, легкий на подъем (точнее – на обгон) автомобильчик. Первая реакция «на педаль» даже слишком резвая: чуть мокрый асфальт – передние колеса уже буксуют, а полного привода не предлагается.

Любопытно, что спортивный режим дает более линейный отклик на педаль – но всё же слишком острый, чтобы использовать его каждодневно.

На городских скоростях, пока руль легкий, и повороты в кайф. На шоссе же баранка затяжеляется, что не компенсирует стремления Tiggo сменить курс даже от небольшого движения руками. Впрочем, это нюансы.

Chery Tiggo 4 Pro. Светодиодные фары – мощный аргумент для выбора «высоких» комплектаций. Светят неплохо, даже без противотуманок и поворотного света. О базовых галогенках владельцы слова ­доброго не говорят.

Основной ездовой недостаток – жесткая подвеска. К передаче в салон всех типов неровностей не привыкнуть, и владельцы на интернет-форумах уже собираются заказывать тюнинговым фирмам выпуск более мягких пружин.

Немало жалоб и на досрочно выходящие из строя стойки стабилизатора и верхние опоры подвески. Похоже, чаша сия не миновала и наш автомобиль – при повороте руля порой слышны щелчки, отдающиеся ­звуком в пружину.

Что понравилось (и что не понравилось)

В повседневной эксплуатации очень удобен бесключевой доступ, закрывающий замки, окна и люк в крыше, стоит удалиться от машины с брелоком на пару метров. Тем более что датчик принудительного открывания/закрывания есть лишь в водительской двери.

Но когда ты выходишь из машины с работающим мотором, она шесть раз бибикает – плачет, что «не видит» ключ. Этот сигнал не отключить – приходится краснеть перед соседями, особенно ночью, когда все спят.

Материалы салона хороши, дизайн тоже! Спасибо за нормальный, пусть и нефиксируемый селектор вариатора – работает четко. Увы, правая нога водителя ложится на острое ребро тоннеля.

Медиасистема – не самая сильная сторона Tiggo 4 Pro. В радио нет РДС, интерфейс Android Auto притормаживает, качество телефонной связи – на «троечку».

Невозможно и включить функцию блокировки замков при начале движения – даже у дилера. Странно, потому что у старших Tiggo она есть.

Водительской и пятой дверями приходится хлопать – и это тоже типичная жалоба «тигговодов». А вот сиденья с коротковатой подушкой и рельефной спинкой, которые поначалу «не зашли», в дальней дороге оказались очень пристойными. Вкупе с рулевой колонкой, регулируемой в двух направлениях, Tiggo 4 Pro обладает, по мне, самой удобной посадкой за рулем среди маленьких китайских кроссоверов.

Какой расход?

Бензин АИ‑92 турбомотор с чугунным блоком и распределенным впрыском переваривает отлично: степень сжатия всего 9,5:1. Только пусть вас не радует указанный средний расход 9,2 л/100 км – это без зимы, дистанционного запуска (а он есть) и при дачно-загородной езде. В городе средний расход легко улетает за 11 л/100 км – даже по борткомпьютеру, который «недоговаривает» 0,5–0,7 л/100 км.

Машине нет и года, но после первой зимы на днище появилось несколько рыжих точек – в том числе пробивающихся и сквозь заводскую антикоррозионную обработку.

Ржавеет?

Самая больная тема – возможная коррозия. Когда мы подняли Tiggo 4 Pro на подъемник, удивились. Да, днище весьма качественно обработано мастикой, что встречается у «китайцев» далеко не всегда. Но после химической московской зимы небольшие «рыжики» появились не только в местах, куда пластизоль не нанесли, но и прямо сквозь него! Нехороший цвет уже заметен и на пятой двери – в месте прилегания накладки подсветки номера к металлу.

И снова наши наблюдения подтверждаются «народными массами» на форумах. Неизвестно, как быстро и глубоко пойдет ржавчина дальше, но пока – на новом Tiggo 4 Pro просто необходимо сразу ехать на дополнительный антикор и проливать все стыки хорошим проникающим составом .

Впрочем, формально Chery указывает срок службы своих автомобилей как 5 лет или 150 тысяч километров пробега. На такой же срок дают гарантию на лакокрасочное покрытие – то есть больше, чем на большинство узлов (3 года/100 тысяч км) или на элементы шасси (2 года/40 тысяч км). Главное – чтобы после этих пяти лет Tiggo выглядел всё также симпатично, и его удалось бы продать на вторичке.

Подкапотное пространство довольно быстро пачкается – в том числе из-за неполных уплотнителей по переднему краю капота.

Сколько стоит?

Сегодняшние рекомендованные цены на Chery Tiggo 4 Pro – от 2,1 млн за машину с механикой и атмосферником на 113 л. с., от 2,2 млн – за тот же мотор с вариатором и 2,39–2,55 млн за бодрую наддувную версию.

Дорого? Но берут Tiggo 4 Pro отлично. И автомобили Chery вкупе с суббрендами Exeed и Omoda вообще стали самыми популярными среди иномарок у российских покупателей. Во многом я их понимаю.

Chery Tiggo 4 Pro, 1.5T (147 л. с.), CVT

Изготовитель – Chery Automobile, Китай

– Chery Automobile, Китай Год выпуска – 2022

– 2022 В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2023 года

– с апреля 2023 года Пробег на момент отчета – 18 500 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (16 000–18 500 км)*

Расходы на содержание (16 000–18 500 км) 10 925 ₽

10 925 ₽ Из них на бензин (АИ‑92, средний расход 9,2 л/100 км) 10 925 ₽

10 925 ₽ Стоимость 1 км пробега 4,37 ₽

*Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.

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