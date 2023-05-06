#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Этот автомобиль (настоящий!) можно заказать по почтеЭтот автомобиль (настоящий!) можно заказать по почте
И обойдется он примерно в 900 тысяч рублей.
УАЗ повысил цены на своем сайтеУАЗ повысил цены на своем сайте
Но на самом деле это не так.
Этот Subaru нужен каждому!Этот Subaru нужен каждому!
И практичен, и цена не кусается.

16 000 км с новым китайским кроссовером: чего ему не хватает?

Сживаясь с новой для себя машиной, обращаешь внимание на мелочи, к которым когда-то однажды привык – и отвыкать не хочешь.

Chery Tiggo 4 Pro, 1.5T (147 л. с.), CVT

За РулемДобротный кроссовер недорого — рецепт от Chery
  • Изготовитель – Chery Automobile, Китай
  • Год выпуска – 2022
  • В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2023 года
  • Пробег на момент отчета – 16 000 км

У Tiggo 4 Pro датчик дождя имеется лишь в одной комплектации из шести — в топовой, за 2,5 млн рублей. Но у нас машина на ступеньку беднее. В ней есть бесконтактная зарядка телефона, фоновая подсветка, люк… Словом, очень многое, что я легко бы променял на право не дергать правым рычажком.

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемШины, как для себя!За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За Рулем4 практичные модели взамен «китайцев» – от 1,4 млн рублей

А красные тормозные суппорты и систему кругового обзора готов отдать в обмен на плафон над задними сиденьями.

Сложно привыкнуть и к тому, что машина не запирается сама в начале движения – и нет никакой индикации, что замки заблокированы.

Но почти всё остальное в Tiggo оправдывает ожидания. Скоро расскажу — заходите почаще!.

За Рулем

Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР» — ответим!

  • Какой кроссовер взять вместо Креты и Дастера, узнайте тут.
  • «За рулем» можно читать в Одноклассниках

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемНикита Гудков
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 2
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0

Отзывы о Chery Tiggo 4 Pro

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв