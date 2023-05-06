16 000 км с новым китайским кроссовером: чего ему не хватает?
Сживаясь с новой для себя машиной, обращаешь внимание на мелочи, к которым когда-то однажды привык – и отвыкать не хочешь.
Chery Tiggo 4 Pro, 1.5T (147 л. с.), CVT
- Изготовитель – Chery Automobile, Китай
- Год выпуска – 2022
- В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2023 года
- Пробег на момент отчета – 16 000 км
У Tiggo 4 Pro датчик дождя имеется лишь в одной комплектации из шести — в топовой, за 2,5 млн рублей. Но у нас машина на ступеньку беднее. В ней есть бесконтактная зарядка телефона, фоновая подсветка, люк… Словом, очень многое, что я легко бы променял на право не дергать правым рычажком.
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А красные тормозные суппорты и систему кругового обзора готов отдать в обмен на плафон над задними сиденьями.
Сложно привыкнуть и к тому, что машина не запирается сама в начале движения – и нет никакой индикации, что замки заблокированы.
Но почти всё остальное в Tiggo оправдывает ожидания. Скоро расскажу — заходите почаще!.
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