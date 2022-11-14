Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — журнал За рулем

Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера

Эксперты «За рулем» выяснили, чем свежий Chery Tiggo 4 Pro выделяется на фоне других небольших китайских кроссоверов - Changan CS35 Plus и Geely Coolray.

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С прекращением выпуска в России Дастера и Креты среди В‑кроссоверов бал правят китайцы.

Для компании Chery модель Tiggo 4 всегда была бестселлером, поэтому к модернизированной версии Pro — особое внимание.

Неплохо продается и Changan CS35 Plus.

А Geely Coolray мы не раз хвалили за ходовые качества, и производится он в Беларуси.

Ну, кто кого?

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Changan CS35 Plus
Первый показ прошел в 2018 году. Почти сразу появился в России. У себя на родине предлагается в версии с мощным турбомотором. Производство — КНР.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый:
1.6 (117 л. с.) — от 1 989 900 ₽		 Geely Coolray
Дебютировал в 2018 году, в Россию приехал через пару лет. В отличие от соперников, нет версии с механикой. Производят в Беларуси.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый:
1.5 турбо (150 л. с.) — от 2 299 990 ₽		 Chery Tiggo 4 Pro
Дебют состоялся в 2018 году, через год китайцы провели глубокий рестайлинг. В 2020 году прошло еще одно обновление — такие «четверки» Pro только-только появилась в России. ­Производство — КНР.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
1.5 (113 л. с.) — от 2 049 000 ₽
1.5 турбо (147 л. с.) от 2 339 000 ₽

Цены и комплектации

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Самый доступный, на первый взгляд, в нашей компании — Changan CS35 Plus. Если верить прайсу, его можно взять за 1 989 000 рублей. Но это будет версия с механикой и скромным оснащением: кондиционер, медиасистема да электропакет. Хотите автомат, круиз-контроль, камеру заднего вида, климат-контроль, люк, бесключевой доступ и обогрев задних сидений? Накидывайте 160 тысяч.

Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и ДастераGeely Coolray. Мотор прикрыт пластиковым щитком. Если планируете время от времени съезжать с асфальта, лучше раскошелиться на металлическую защиту. Правда, это неизбежно сократит клиренс.
Geely Coolray. Мотор прикрыт пластиковым щитком. Если планируете время от времени съезжать с асфальта, лучше раскошелиться на металлическую защиту. Правда, это неизбежно сократит клиренс.

Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и ДастераУсики сплиттера заметно сокращают угол ­въезда (20,5°).
Усики сплиттера заметно сокращают угол ­въезда (20,5°).

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С ценами на Chery всё запутано. Смотришь базовую версию с механикой и атмосферником — и унываешь: 2 049 000 рублей. Но продавцы хитрые. Они постоянно дают спецпредложения, регулируя стоимость сообразно ситуации.

На момент проведения теста прямая скидка составляла 170 тысяч. С ее учетом начальная цена на Tiggo 4 Pro составляет уже 1 879 900 рублей — дешевле, чем CS35 Plus! При этом оснащение богаче: круиз-контроль, набор обогревов (передние сиденья, руль, ветровое стекло и форсунки омывателя), датчики парковки и камера заднего вида.

Турбоверсия с вариатором имеет систему кругового обзора, беспроводную зарядку и климат-контроль (раздельный — в отличие от соперников). Цена — 2 339 000 рублей, которые прямая скидка превращает в 2 169 000 целковых. Это столько же, сколько просят за более слабый и хуже оснащенный топовый CS35 Plus!

Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и ДастераChery Tiggo 4 Pro. Штатный пластиковый обтекатель даже не заслоняет мотор — будет не лишне поставить нормальную силовую защиту.
Chery Tiggo 4 Pro. Штатный пластиковый обтекатель даже не заслоняет мотор — будет не лишне поставить нормальную силовую защиту.

Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и ДастераУгол въезда больше всех — 22,0°, угол съезда тоже — 32,0°.
Угол въезда больше всех — 22,0°, угол съезда тоже — 32,0°.

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В Geely тоже играют со скидками. Начальная цена Кулрея в 2 299 990 руб­лей сегодня трансформируется в 2 114 990 рублей. От этой суммы меня начала душить жаба, но потом она ослабила хватку: я вспомнил, что турбомотор и робот входят в базовое оснащение. Наряду с кондиционером, камерой заднего вида, круиз-контролем, обогревами форсунок омывателя и зоны покоя дворников.

За две самые богатые версии Кулрея переплачивать смысла не вижу — они отличаются только декором.

Оптимальной видится Flagship, в которой опций — как матрешек на Арбате: светодиодные фары, амбиентная подсветка салона, система контроля слепых зон, занавески безопасности (они раньше предлагались и для Tiggo 4, но теперь исчезли), климат-контроль, обогрев руля, система кругового обзора и даже встроенный видеорегистратор. Цена — 2 659 990 рублей. Или 2 474 990 рублей — с учетом обозначенной скидки.

Сколько все эти скидки проживут? Да кто же знает. Ловите момент!

Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и ДастераChangan CS35 Plus. Опционная металлическая (в базе — пластиковая) защита порадовала удобной прорезью-лючком, ведущей к сливной пробке.
Changan CS35 Plus. Опционная металлическая (в базе — пластиковая) защита порадовала удобной прорезью-лючком, ведущей к сливной пробке.

Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и ДастераУгол въезда в 21,0° по меркам сегмента — ­средненький.
Угол въезда в 21,0° по меркам сегмента — ­средненький.

Как они едут? Что с динамикой? Об этом — на следующей странице

Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера

Эксперты «За рулем» выяснили, чем свежий Chery Tiggo 4 Pro выделяется на фоне других небольших китайских кроссоверов — Changan CS35 Plus и Geely Coolray.

Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370208Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370205Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370233Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370231Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370219Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370217Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370218Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370232Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370203Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370198Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370240Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370195Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370199Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370206Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370200Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370241Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370221Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370224Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370220Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370222Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370223Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370226Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370236Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370209Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370211Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370207Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370210Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370212Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370215Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370213Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370235Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370204Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370228Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера — фото 1370216Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера
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