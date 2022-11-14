Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера

Эксперты «За рулем» выяснили, чем свежий Chery Tiggo 4 Pro выделяется на фоне других небольших китайских кроссоверов - Changan CS35 Plus и Geely Coolray.

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С прекращением выпуска в России Дастера и Креты среди В‑кроссоверов бал правят китайцы.

Для компании Chery модель Tiggo 4 всегда была бестселлером, поэтому к модернизированной версии Pro — особое внимание.

Неплохо продается и Changan CS35 Plus.

А Geely Coolray мы не раз хвалили за ходовые качества, и производится он в Беларуси.

Ну, кто кого?

Changan CS35 Plus

Первый показ прошел в 2018 году. Почти сразу появился в России. У себя на родине предлагается в версии с мощным турбомотором. Производство — КНР.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновый:

1.6 (117 л. с.) — от 1 989 900 ₽ Geely Coolray

Дебютировал в 2018 году, в Россию приехал через пару лет. В отличие от соперников, нет версии с механикой. Производят в Беларуси.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновый:

1.5 турбо (150 л. с.) — от 2 299 990 ₽ Chery Tiggo 4 Pro

Дебют состоялся в 2018 году, через год китайцы провели глубокий рестайлинг. В 2020 году прошло еще одно обновление — такие «четверки» Pro только-только появилась в России. ­Производство — КНР.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

1.5 (113 л. с.) — от 2 049 000 ₽

1.5 турбо (147 л. с.) от 2 339 000 ₽

Цены и комплектации

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Самый доступный, на первый взгляд, в нашей компании — Changan CS35 Plus. Если верить прайсу, его можно взять за 1 989 000 рублей. Но это будет версия с механикой и скромным оснащением: кондиционер, медиасистема да электропакет. Хотите автомат, круиз-контроль, камеру заднего вида, климат-контроль, люк, бесключевой доступ и обогрев задних сидений? Накидывайте 160 тысяч.

Geely Coolray. Мотор прикрыт пластиковым щитком. Если планируете время от времени съезжать с асфальта, лучше раскошелиться на металлическую защиту. Правда, это неизбежно сократит клиренс. Усики сплиттера заметно сокращают угол ­въезда (20,5°).

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С ценами на Chery всё запутано. Смотришь базовую версию с механикой и атмосферником — и унываешь: 2 049 000 рублей. Но продавцы хитрые. Они постоянно дают спецпредложения, регулируя стоимость сообразно ситуации.

На момент проведения теста прямая скидка составляла 170 тысяч. С ее учетом начальная цена на Tiggo 4 Pro составляет уже 1 879 900 рублей — дешевле, чем CS35 Plus! При этом оснащение богаче: круиз-контроль, набор обогревов (передние сиденья, руль, ветровое стекло и форсунки омывателя), датчики парковки и камера заднего вида.

Турбоверсия с вариатором имеет систему кругового обзора, беспроводную зарядку и климат-контроль (раздельный — в отличие от соперников). Цена — 2 339 000 рублей, которые прямая скидка превращает в 2 169 000 целковых. Это столько же, сколько просят за более слабый и хуже оснащенный топовый CS35 Plus!

Chery Tiggo 4 Pro. Штатный пластиковый обтекатель даже не заслоняет мотор — будет не лишне поставить нормальную силовую защиту. Угол въезда больше всех — 22,0°, угол съезда тоже — 32,0°.

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В Geely тоже играют со скидками. Начальная цена Кулрея в 2 299 990 руб­лей сегодня трансформируется в 2 114 990 рублей. От этой суммы меня начала душить жаба, но потом она ослабила хватку: я вспомнил, что турбомотор и робот входят в базовое оснащение. Наряду с кондиционером, камерой заднего вида, круиз-контролем, обогревами форсунок омывателя и зоны покоя дворников.

За две самые богатые версии Кулрея переплачивать смысла не вижу — они отличаются только декором.

Оптимальной видится Flagship, в которой опций — как матрешек на Арбате: светодиодные фары, амбиентная подсветка салона, система контроля слепых зон, занавески безопасности (они раньше предлагались и для Tiggo 4, но теперь исчезли), климат-контроль, обогрев руля, система кругового обзора и даже встроенный видеорегистратор. Цена — 2 659 990 рублей. Или 2 474 990 рублей — с учетом обозначенной скидки.

Сколько все эти скидки проживут? Да кто же знает. Ловите момент!

Changan CS35 Plus. Опционная металлическая (в базе — пластиковая) защита порадовала удобной прорезью-лючком, ведущей к сливной пробке. Угол въезда в 21,0° по меркам сегмента — ­средненький.

Как они едут? Что с динамикой? Об этом — на следующей странице