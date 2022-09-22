4 ярких впечатления о новом «китайце» (есть негативные)

Chery Tiggo 4 помимо приставки Pro, новых светодиодных фар и декора получил оригинальную переднюю панель и ряд технических изменений.

Эргономика

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Руль наконец-то регулируется в двух плоскостях, и водитель любой (ну, почти!) комплекции усядется удобно. Только передние сиденья остались китайской ростовки — с короткой подушкой и низковатой спинкой.

Впрочем, от этого отвлекает новая передняя панель: великолепного качества, с цифровой «приборкой» и 10-дюймовым центральным экраном. Сенсорный блок климат-контроля и неплохой нефиксируемый селектор коробки передач позаимствованы у более крупных Tiggo.

Увы, на заднем ряду места не прибавилось — высокий пассажир за высоким же водителем втискивается едва-едва.

Круговой обзор

Появилась система кругового обзора, причем с отличным качеством изображения. И радовать она будет и с началом осенней слякоти — на этот случай у Chery предусмотрен омыватель задней камеры. Он есть далеко не у всех конкурентов!

А вот с недостаточной площадью очистки лобового стекла пока ничего не сделали — левая щетка в верхней части стекла не доходит до стойки сантиметров 10. И сами стойки толстые.

Качество новых элементов отделки великолепное, а вот, например, дверные уплотнители лежат далеко не идеально.

Всем — вариатор

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Моторная гамма лишилась двухлитрового атмосферника. Теперь — только «полторашки». Базовым остался атмосферный агрегат 1.5 мощностью 113 л.с. — с механикой или вариатором. У него есть и турбоверсия (147 л.с.). Привод у всех модификаций передний.

Но если раньше на топ-версии стоял дерганый шестиступенчатый робот, то теперь — тоже вариатор. Он собственной разработки Chery, со стальным ремнем Bosch. Максимальная скорость не изменилась, да и время разгона до сотни уменьшилось всего на 0,1 с.

Зато управлять тягой стало приятнее. И хотя без вариаторной «растянутости» тут не обошлось, но терпеть истерики робота было сложнее.

У топ-версий появились красные вставки по кузову. Тормозные суппорты тоже окрашены в красный.

Опять сэкономили

Цены на Tiggo 4 Pro пока не объявлены. Но ориентируясь на дорестайлинговую версию, мы ожидаем их в диапазоне 1,7–2,4 млн рублей. Смотрится страшно, но это нормальный сегодняшний уровень для сегмента. Другое дело, что за такие деньги любые признаки экономии воспринимаются больнее.

Качество подгонки панелей кузова местами не идеальное. Топ-версии лишились независимой задней подвески в пользу скручивающейся балки. Впрочем, особой разницы в плавности хода и управляемости нет — Tiggo едет жестковато, с легкой ленцой откликаясь на руль. Китайские шины Chaoyang изрядно шумят. В салоне — дефицит освещения: нет плафонов над задним диваном и у макияжных зеркал в козырьках.

Грузовой отсек небольшой, отделан примитивно. Под полом — докатка. Рослым людям мешает недостаточная высота подъема пятой двери.

Надо брать?

Chery Tiggo 4 Pro стал более красивым и более модным, и это главное. Уход от робота приветствуем, хотя и вариатор — не подарочек. Но всё решат окончательные цены. И главное — насколько их будут выдерживать дилеры Chery.

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