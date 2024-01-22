Хороший большой кроссовер за вменяемые деньги – но есть нюанс

Эксперт «За рулем» изучил историю болезней Volvo XC90 первого поколения

Volvo XC90 – конвейерный долгожитель: его выпускали с 2002 по 2014 год. Он появился тогда, когда еще не был популярен термин «кроссовер», и создавался в первую очередь для американского рынка.

Прошел рестайлинг в далеком 2006 году, в 2011‑м еще раз освежили «лицо», также добавляли электронные системы.

Официально у нас продавали только полноприводные XC90 – версии 4×2 приходили штучно серыми каналами. Есть семиместный вариант. Много подержанных машин из США.

Volvo XC90 (2002-2014)

Достоинства

Надежная и комфортная машина.

Прочный кузов отлично противостоит коррозии.

Клиренс 218 мм, багажник 600 л.

Высокий уровень ­безопасности.

Выглядит старомодно, но материалы салона очень качественные. Кожа сидений теряет товарный вид не ранее 200 тысяч км. А вот продвинутых экранов не было и нет.

Недостатки

Дорогие запчасти и ремонт.

Моторы

При рестайлинге проблемный «битурбо» 2.9 (272 л. с.) заменили атмосферным мотором 3.2. В ходу остались три бензиновых двигателя и дизель 2.4 в двух модификациях. Все относительно благополучные.

Половина предложений на вторичке – наддувный пятицилиндровый мотор 2.5 (210 л. с.). До модернизации 2012 года было много слабых звеньев – блок фазорегуляторов, водяная помпа, термостат, быстро забивалась система вентиляции картера и развивался угар масла. Ресурс, тем не менее, достаточный – 300 тысяч км.

Атмосферник 3.2 (238 л. с.) считают самым верным выбором по надежности и ресурсу. Уязвимое место – цепной привод ГРМ, изнашиваются шестерни и подшипники. Есть еще мелкие болячки, но основной недостаток – высокий расход топлива, 22–25 литров на сотню в городе. По расходу он близок к топовому атмосферному V8 4.4 (315 л. с.). Ресурс V8 огромен, но мотор донимает течами, износом подшипника балансирного вала, быстро сдаются и опоры. И очень трудоемкое обслуживание.

Пятицилиндровый дизель 2.4 (185, 200 л. с.) тоже живучий, но хлопотный. Помимо капризов топливной аппаратуры, ожидать можно клина вихревых заслонок, поломки актуатора турбины, вышибания прокладки ГБЦ. По расходу хорош, но ремонт и запчасти – дорогие.

Коробки передач

Механическая коробка превосходна, но почти не встречается.

Самый нежелательный из автоматов – четырехступенчатый GM 4T65E, часто разваливался после 150 тысяч км. Правда, сочетался только с «уволенным» мотором 2.9.

Остальные автоматы – пяти- или шестиступенчатые Aisin (AW55-50SN/51SN, TF‑80SC). Никаких особых нареканий к ним нет, лишь высок риск перегрева при длительных нагрузках. Важный момент: Volvo не регламентировала замену масла в автоматах. Если не менять, то ждем множественных недомоганий к 150–180 тысячам км. Только замена жидкости каждые 60 тысяч км дает ресурс свыше 300 тысяч км, хотя в районе 200 тысяч потребуется переборка с чисткой и заменой изношенных элементов.

В системе полного привода работает муфта Haldex – надежная и терпеливая, но не делает XC90 полноценным внедорожником.

Эксплуатационные болячки

Ходовая крепкая и отлично настроена, хотя ресурс ступичных подшипников невелик. Быстро сдаются и сложные опционные амортизаторы Nivomat, обеспечивающие регулирование уровня кузова. Рулевые тяги и наконечники служат недолго при частой эксплуатации на разбитых дорогах.

Из-за большой массы машины быстро изнашиваются тормозные колодки и диски. Диски нередко коробит от высоких температур, начинается биение.

Слабое звено в электрике – блок управления муфтой полного привода, где прогнивает входящая проводка. Отметим и неудачно расположенный генератор, страдающий от грязи.

Euro NCAP: 2003 – пять звезд.

Самое массовое предложение на вторичке: XC90 2.5 АКП

Оптимальный выбор: ХС90 3.2 АКП

За те же деньги: Infiniti FX, Mitsubishi Pajero, Range Rover Evoque, Volkswagen Touareg

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