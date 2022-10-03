Назван большой и надежный кроссовер (но есть нюанс) — журнал За рулем

Назван большой и надежный кроссовер (но есть нюанс)

Турбомотор, не уступающий по ресурсу атмосфернику со сравнимой отдачей? Не может быть!.. Во многих случаях это - правда.

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Турбонаддув в двигателе далеко не всегда означает ничтожный ресурс и частые ремонты. Некоторые моторы, при грамотном обслуживании и использовании хорошего бензина, на поверку оказываются вполне надежными. Александр Виноградов отыскал сразу несколько доказательств этого. Причем все рассмотренные им моторы устанавливаются на полноприводные кроссоверы, а значит, часть времени работают с повышенными нагрузками.

Один из ярких примеров — двигатель B5254T2 (после модернизации — B5254T9), ставившийся на весьма крупный Volvo XC90, которому не чужд проселок и даже бездорожье.

Назван большой и надежный кроссовер (но есть нюанс)

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Именно этот мотор, относящийся к серии Modular, ведущей родословную с 1990-х, стал в линейке агрегатов XC90 самым надежным — и самым популярным. Подозрительное вроде бы сочетание: пять цилиндров и турбина — на практике радует и мощностью, и надежностью.

Назван большой и надежный кроссовер (но есть нюанс)

Проблемы есть, но их можно пересчитать по пальцам:

  • периодически могут возникнуть проблемы с фазовращателями;
  • нередко текут сальники, особенно на автомобилях с пробегами выше 150 тысяч км;
  • ремень ГРМ положено менять раз в 120 тысяч км, но лучше сократить интервал до 100 тысяч;
  • Т5 очень чувствителен к перегреву — надо регулярно чистить радиаторы.

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Volvo XC90 первого поколения с бензиновым пятицилиндровым турбомотором остается надежным даже в преклонном возрасте. Сейчас на вторичке попадаются вполне достойные экземпляры с пробегами за 350 тысяч — это о чем-то да говорит!.. А вот версий с более мощным турбодвигателем Т6 лучше избегать.

А что еще посмотреть на эту тему, если к Вольво не лежит душа? Рассмотрим все варианты надежных турбокроссоверов!

Фото: Volvo

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