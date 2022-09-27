Покупатели подержанных машин стараются не смотреть в сторону автомобилей с наддувными двигателями. Мол, потом хлопот не оберешься. А зря! Есть турбо, которые по надежности не уступают атмосферникам.

Renault Arkana (+ Kaptur и Duster)

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Кроссовер Arkana стал первой моделью Renault, которая примерила наддувный двигатель TCe150 объемом 1,33 литра и мощностью 150 л.с. И поначалу многие покупатели боялись турбоверсии, отдавая предпочтение машинам со старыми проверенными атмосферниками. Но новый двигатель доказал свою надежность — это подтвердили и наши ресурсные испытания. Мы вскрыли мотор после полутора лет интенсивной эксплуатации: состояние цилиндров, шатунно-поршневой группы, турбонагнетателя было отличным (подробнее тут).

Позже TCe150 появился на обновленном Каптюре и Дастере второго поколения. У этого двигателя два мелких недочета:

На стыке блока и передней крышки появляются масляные запотевания.

Мотор плохо переносит перегрев, поэтому необходимо внимательно следить за чистотой радиаторов.

Официально TCe150 может работать на бензине АИ-92. Но заливать его стоит, лишь когда на заправке нет топлива с более высоким октановым числом. Основным бензином для моделей с таким мотором считается АИ-95.

Arkana стала у нас первой моделью |Renault с наддувным двигателем 1.33. Следом он появился на Каптюре и Дастере. Двигатель TCe150 объемом 1,33 литра — надежный агрегат. Мы это проверили лично.

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