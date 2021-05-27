Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео)

За первые 50 тысяч километров редакционная Arkana не сломалась. И тогда мы решили отправить ее в марафон «60 часов „За рулем“». В горы. На Кавказ. А потом — в морозильную камеру. Отчеты с испытаний — тут и тут.
Полтора года назад эта Arkana появилась на свет в стенах московского завода Renault. По иронии судьбы тут ее жизненный путь и завершился — в заводской лаборатории, оснащенной всеми необходимыми для разборки и диагностики приспособлениями и приборами.
Renault Arkana, 1.3T (150 л.с.), CVT
- Изготовитель — «Рено Россия»
- Год выпуска — 2019
- В эксплуатации «За рулем» — с октября 2019 года
Осмотр начали с двигателя.
МоторТурбонагнетатель выглядит живым — никаких неуставных отложений, следов износа или перегрева. Осевой люфт или дисбаланс отсутствуют.
Цепной привод ГРМ также в отличном состоянии — натяжитель и успокоители цепи как новые. Сама цепь нескоро потребовала бы замены — растяжения нет. Наш вердикт таков: привод ГРМ протянет не меньше 200 тысяч км.
Блок цилиндров чистый и внутри, и снаружи. Единственный масляный след, что мы нашли, — запотевание в месте стыка передней крышки, ГБЦ и самого блока.
Задиров или признаков износа на стенках цилиндров не нашли, даже в районе перекладки поршня. Каждый цилиндр промерили в шести точках: всё в пределах допуска. Коренные и шатунные шейки коленвала, как и вкладыши, будто новые. И только на поршнях нашлись следы эксплуатации.
Юбки поршней не изношены. Но на днище каждого — сильный нагар. Местами с отложениями. Удивительно, ведь заправлялись мы исключительно на фирменных АЗС. Возможно, сам процесс сгорания организован не лучшим образом. Но по расходу и отдаче мотора этого не скажешь.
Сильный нагар увидели и на впускных клапанах, хотя здесь он не так удивителен, ведь у мотора непосредственный впрыск топлива. Так что даже если вы заливаете проверенный бензин, промывка раз в 25–30 тысяч км двигателю Арканы не повредит. Если же делать её реже и отложения будут как у нас — весь этот мусор однажды полетит в турбину и катализатор.
Разбираем вариатор
Первые индикаторы — состояние жидкости и магниты в поддоне. И снова разочарование (если говорить об интригах и расследованиях) — масло чистое, а на магнитах только естественный масляный налет.
Смотрим на масляный насос, раскидываем гидроблок — их здоровье напрямую влияет на ресурс конусов и ремня. Редукционный клапан насоса в порядке. В гидроблоке также никаких отклонений — клапаны и их цилиндры не стерты. На фоне этого состояние конусов и ремня уже не удивило. Следов износа или перегрева мы не нашли. Вообще. Как будто не было в жизни нашей Арканы всех измывательств…
Подводим итоги
Давайте начистоту: сначала мы даже расстроились. Столько сил и средств ушло на то, чтобы сломать автомобиль — а он ни в какую! Вспоминается старая шутка: вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия.
Хотя на самом деле надо радоваться. Одна машина — еще не статистика, но большинство гаражных догм наша Arkana успешно низвергла.
Турбомотор маленького объема и вариатор далеко не всегда означают, что машина развалится после 100 тысяч километров.
Так какой ресурс?
Анализируя финальные пробы масла, специалисты независимой лаборатории дали прогноз, что моторчик 1.33 пройдет 400–450 тысяч км. Признаться, мы в такие цифры не верим. Но то, что двигатель с коробкой могут добраться без ремонта до отметки в 300 тысяч км, выглядит вполне реалистичным.
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ПРО ВАРИАТОР
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Два самых главных и дорогих элемента вариатора — ремень и конусы. С их износом связана самая большая опасность. А причина часто кроется в неисправности гидросистемы. Или ломается масляный насос, или гидроблок. Последний у вариатора Jatco 016 и был модернизирован в 2019 году — как раз с дебютом Арканы.
Даже внешне новый блок отличается от старого, что встречается на Ниссанах. На корпусе появилась пара гидроаккумуляторов, призванных гасить пульсации масла [1]. Первый эффект — исчезла вибрация при работе. А благодаря тому, что давление в системе стабилизировалось, увеличился срок службы редукционного клапана [2] — самого слабого звена масляного насоса.
Кроме того, изменили материал корпуса гидроблока. Проблемой старого узла было то, что клапан линейного давления [3], испытывающий не только продольные, но и поперечные нагрузки, быстро разбивал свой цилиндр. К 200 тысячам пробега износ достигал 100–120 мкм. В результате клапан мог заклинить или перекрыть не те каналы. Масло шло «не по адресу» со всеми вытекающими — задиры ремня и конусов. После модернизации величина износа упала на два порядка. Наша дефектовка это подтвердила — состояние гидроблока после 60 тысяч трудных километров идеальное [4].
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Также при модернизации сменили масло. Теперь в вариатор нужно заливать жидкость NS‑3 (раньше была NS‑2) производства Shell. Как правило, продается она в канистрах Nissan. А заливать в вариатор предыдущее масло NS‑2, а тем более какие-то аналоги — категорически нельзя. Что бы ни советовали в сервисах, на форумах или «знатоки» с Ютуба. Гидроблок рассчитан на определенное масло с определенной вязкостью и свойствами. В противном случае — износ ремня и конусов, переборка и истощение семейного бюджета.
Редакция «За рулем» благодарит лабораторию «ANAC Total Восток» за анализ проб масла. А также компанию «Цельсий Проф» за помощь в проведении холодных пусков.