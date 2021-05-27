Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео)

Renault Arkana, 1.3T (150 л.с.), CVT





Изготовитель — «Рено Россия»

— «Рено Россия» Год выпуска — 2019

— 2019 В эксплуатации «За рулем» — с октября 2019 года





Осмотр начали с двигателя.

Мотор

выглядит живым — никаких неуставных отложений, следов износа или перегрева. Осевой люфт или дисбаланс отсутствуют.





Перед разборкой мы провели полную диагностику мотора. Считали запомненные ошибки (ничего примечательного). Измерили давление масла и компрессию в цилиндрах — всё в норме.





Цепной привод ГРМ также в отличном состоянии — натяжитель и успокоители цепи как новые. Сама цепь нескоро потребовала бы замены — растяжения нет. Наш вердикт таков: привод ГРМ протянет не меньше 200 тысяч км.





Блок цилиндров чистый и внутри, и снаружи. Единственный масляный след, что мы нашли, — запотевание в месте стыка передней крышки, ГБЦ и самого блока.





После осмотра стенок цилиндров и замеров нутромером вердикт четкий: двигатель в прекрасном ­состоянии. Довольно большой нагар мы обнаружили на впускных клапанах.





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Задиров или признаков износа на стенках цилиндров не нашли, даже в районе перекладки поршня. Каждый цилиндр промерили в шести точках: всё в пределах допуска. Коренные и шатунные шейки коленвала, как и вкладыши, будто новые. И только на поршнях нашлись следы эксплуатации.





Юбки поршней не изношены. Но на днище каждого — сильный нагар. Местами с отложениями. Удивительно, ведь заправлялись мы исключительно на фирменных АЗС. Возможно, сам процесс сгорания организован не лучшим образом. Но по расходу и отдаче мотора этого не скажешь.





Тормозные диски к 60 тысячам исчерпали свой ресурс — если бы ездили дальше, потребовалась бы замена. Несанкционированный выход моторного масла на стыке ГБЦ, блока и передней крышки. Прокладок тут нет, только герметик (поверхности отфрезерованы). Место сложное — сходятся три элемента, близость к выпускному коллектору. Вот герметик и не выдержал. Но, судя по тому, что уровень масла всегда был в норме, потеря совсем мизерная.





Сильный нагар увидели и на впускных клапанах, хотя здесь он не так удивителен, ведь у мотора непосредственный впрыск топлива. Так что даже если вы заливаете проверенный бензин, промывка раз в 25–30 тысяч км двигателю Арканы не повредит . Если же делать её реже и отложения будут как у нас — весь этот мусор однажды полетит в турбину и катализатор.





Первый индикатор исправности вариатора — чистый магнит в поддоне. Сравните с магнитом с убитого вари­атора 015‑й серии.

Разбираем вариатор





Первые индикаторы — состояние жидкости и магниты в поддоне. И снова разочарование (если говорить об интригах и расследованиях) — масло чистое, а на магнитах только естественный масляный налет.





У двигателя Арканы есть необычные решения. Головка блока цилиндров — треугольная с двумя ­клапанными крышками. Одна из которых одновременно является впускным коллектором.





Смотрим на масляный насос, раскидываем гидроблок — их здоровье напрямую влияет на ресурс конусов и ремня. Редукционный клапан насоса в порядке. В гидроблоке также никаких отклонений — клапаны и их цилиндры не стерты. На фоне этого состояние конусов и ремня уже не удивило. Следов износа или перегрева мы не нашли. Вообще. Как будто не было в жизни нашей Арканы всех измывательств…





Конусы находятся в отличном состоянии и прослужат еще долго. На нижнем фото видно, что будет, если сломается гидроблок: явные задиры. Снизу фото ремня с нашего вариатора — следы какого-либо износа отсутствуют. Для примера вверху — изношенный ремень, какое-то время работавший всухую из-за поломки гидроблока.

Подводим итоги





Давайте начистоту: сначала мы даже расстроились. Столько сил и средств ушло на то, чтобы сломать автомобиль — а он ни в какую! Вспоминается старая шутка: вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия.





За пластиковыми подкрылками обнаружили настоящие склады дорожной грязи. По слоям можно отследить ­времена года.





Хотя на самом деле надо радоваться. Одна машина — еще не статистика, но большинство гаражных догм наша Arkana успешно низвергла.





Турбомотор маленького объема и вариатор далеко не всегда означают, что машина развалится после 100 тысяч километров.





После 60 тысяч км радиаторы сильно забиты. Защитная сетка, а также периодическая мойка раз в 20–30 тысяч им не повредят.

Так какой ресурс?





Анализируя финальные пробы масла, специалисты независимой лаборатории дали прогноз, что моторчик 1.33 пройдет 400–450 тысяч км . Признаться, мы в такие цифры не верим. Но то, что двигатель с коробкой могут добраться без ремонта до отметки в 300 тысяч км, выглядит вполне реалистичным.





Разгадка, почему с вариатором 016‑серии Arkana легко заезжает на бордюр, внутри — гидротрансформатор намного больше, чем у Jatco JF015e. Юбки поршней в рабочем состоянии — износ минимальный. А вот нагар на днище поршней неожиданно большой. Зеркало шатунных и коренных шеек коленвала не тронуто. Это же относится к коренным и шатунным вкладышам.