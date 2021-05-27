Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео)

По итогам диагностики специалисты независимой лаборатории дали прогноз: турбомотор 1.33 проходит 400-450 тысяч км.

За первые 50 тысяч километров редакционная Arkana не сломалась. И тогда мы решили отправить ее в марафон «60 часов „За рулем“». В горы. На Кавказ. А потом — в морозильную камеру. Отчеты с испытаний — тут и тут.

Полтора года назад эта Arkana появилась на свет в стенах московского завода Renault. По иронии судьбы тут ее жизненный путь и завершился — в заводской лаборатории, оснащенной всеми необходимыми для разборки и диагностики приспособлениями и приборами.

Материалы по теме
Seltos, Creta, Arkana — большой тест кроссоверов от 1,5 млн

Renault Arkana, 1.3T (150 л.с.), CVT


  • Изготовитель — «Рено Россия»
  • Год выпуска — 2019
  • В эксплуатации «За рулем» — с октября 2019 года



Материалы по теме
Жесткий тест Renault Arkana: перегруз и заморозкаRenault Arkana с турбо и вариатором: реально жесткий тест—45 °C и ниже: жесткая проверка Arkana и Kaptur в Якутии

Осмотр начали с двигателя.

Мотор

Турбонагнетатель выглядит живым — никаких неуставных отложений, следов износа или перегрева. Осевой люфт или дисбаланс отсутствуют.


Перед разборкой мы провели полную диагностику мотора. Считали запомненные ошибки (ничего примечательного). Измерили давление масла и компрессию в цилиндрах — всё в норме.
Перед разборкой мы провели полную диагностику мотора. Считали запомненные ошибки (ничего примечательного). Измерили давление масла и компрессию в цилиндрах — всё в норме.


Цепной привод ГРМ также в отличном состоянии — натяжитель и успокоители цепи как новые. Сама цепь нескоро потребовала бы замены — растяжения нет. Наш вердикт таков: привод ГРМ протянет не меньше 200 тысяч км.


Блок цилиндров чистый и внутри, и снаружи. Единственный масляный след, что мы нашли, — запотевание в месте стыка передней крышки, ГБЦ и самого блока.


После осмотра стенок цилиндров и замеров нутромером вердикт четкий: двигатель в прекрасном ­состоянии.
После осмотра стенок цилиндров и замеров нутромером вердикт четкий: двигатель в прекрасном ­состоянии.

Довольно большой нагар мы обнаружили на впускных клапанах.
Довольно большой нагар мы обнаружили на впускных клапанах.


Материалы по теме
Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал


Задиров или признаков износа на стенках цилиндров не нашли, даже в районе перекладки поршня. Каждый цилиндр промерили в шести точках: всё в пределах допуска. Коренные и шатунные шейки коленвала, как и вкладыши, будто новые. И только на поршнях нашлись следы эксплуатации.


Юбки поршней не изношены. Но на днище каждого — сильный нагар. Местами с отложениями. Удивительно, ведь заправлялись мы исключительно на фирменных АЗС. Возможно, сам процесс сгорания организован не лучшим образом. Но по расходу и отдаче мотора этого не скажешь.


Тормозные диски к 60 тысячам исчерпали свой ресурс — если бы ездили дальше, потребовалась бы замена.
Тормозные диски к 60 тысячам исчерпали свой ресурс — если бы ездили дальше, потребовалась бы замена.

Несанкционированный выход моторного масла на стыке ГБЦ, блока и передней крышки. Прокладок тут нет, только герметик (поверхности отфрезерованы). Место сложное — сходятся три элемента, близость к выпускному коллектору. Вот герметик и не выдержал. Но, судя по тому, что уровень масла всегда был в норме, потеря совсем мизерная.
Несанкционированный выход моторного масла на стыке ГБЦ, блока и передней крышки. Прокладок тут нет, только герметик (поверхности отфрезерованы). Место сложное — сходятся три элемента, близость к выпускному коллектору. Вот герметик и не выдержал. Но, судя по тому, что уровень масла всегда был в норме, потеря совсем мизерная.


Сильный нагар увидели и на впускных клапанах, хотя здесь он не так удивителен, ведь у мотора непосредственный впрыск топлива. Так что даже если вы заливаете проверенный бензин, промывка раз в 25–30 тысяч км двигателю Арканы не повредит. Если же делать её реже и отложения будут как у нас — весь этот мусор однажды полетит в турбину и катализатор.


Первый индикатор исправности вариатора — чистый магнит в поддоне. Сравните с магнитом с убитого вари­атора 015‑й серии.
Первый индикатор исправности вариатора — чистый магнит в поддоне. Сравните с магнитом с убитого вари­атора 015‑й серии.

Разбираем вариатор


Первые индикаторы — состояние жидкости и магниты в поддоне. И снова разочарование (если говорить об интригах и расследованиях) — масло чистое, а на магнитах только естественный масляный налет.


У двигателя Арканы есть необычные решения. Головка блока цилиндров — треугольная с двумя ­клапанными крышками. Одна из которых одновременно является впускным коллектором.
У двигателя Арканы есть необычные решения. Головка блока цилиндров — треугольная с двумя ­клапанными крышками. Одна из которых одновременно является впускным коллектором.


Смотрим на масляный насос, раскидываем гидроблок — их здоровье напрямую влияет на ресурс конусов и ремня. Редукционный клапан насоса в порядке. В гидроблоке также никаких отклонений — клапаны и их цилиндры не стерты. На фоне этого состояние конусов и ремня уже не удивило. Следов износа или перегрева мы не нашли. Вообще. Как будто не было в жизни нашей Арканы всех измывательств…


Конусы находятся в отличном состоянии и прослужат еще долго. На нижнем фото видно, что будет, если сломается гидроблок: явные задиры.
Конусы находятся в отличном состоянии и прослужат еще долго. На нижнем фото видно, что будет, если сломается гидроблок: явные задиры.

Снизу фото ремня с нашего вариатора — следы какого-либо износа отсутствуют. Для примера вверху — изношенный ремень, какое-то время работавший всухую из-за поломки гидроблока.
Снизу фото ремня с нашего вариатора — следы какого-либо износа отсутствуют. Для примера вверху — изношенный ремень, какое-то время работавший всухую из-за поломки гидроблока.

Подводим итоги


Давайте начистоту: сначала мы даже расстроились. Столько сил и средств ушло на то, чтобы сломать автомобиль — а он ни в какую! Вспоминается старая шутка: вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия.


За пластиковыми подкрылками обнаружили настоящие склады дорожной грязи. По слоям можно отследить ­времена года.
За пластиковыми подкрылками обнаружили настоящие склады дорожной грязи. По слоям можно отследить ­времена года.


Хотя на самом деле надо радоваться. Одна машина — еще не статистика, но большинство гаражных догм наша Arkana успешно низвергла.


Турбомотор маленького объема и вариатор далеко не всегда означают, что машина развалится после 100 тысяч километров.


После 60 тысяч км радиаторы сильно забиты. Защитная сетка, а также периодическая мойка раз в 20–30 тысяч им не повредят.
После 60 тысяч км радиаторы сильно забиты. Защитная сетка, а также периодическая мойка раз в 20–30 тысяч им не повредят.

Так какой ресурс?


Анализируя финальные пробы масла, специалисты независимой лаборатории дали прогноз, что моторчик 1.33 пройдет 400–450 тысяч км. Признаться, мы в такие цифры не верим. Но то, что двигатель с коробкой могут добраться без ремонта до отметки в 300 тысяч км, выглядит вполне реалистичным.



Разгадка, почему с вариатором 016‑серии Arkana легко заезжает на бордюр, внутри — гидротрансформатор намного больше, чем у Jatco JF015e.
Разгадка, почему с вариатором 016‑серии Arkana легко заезжает на бордюр, внутри — гидротрансформатор намного больше, чем у Jatco JF015e.

Юбки поршней в рабочем состоянии — износ минимальный. А вот нагар на днище поршней неожиданно большой.
Юбки поршней в рабочем состоянии — износ минимальный. А вот нагар на днище поршней неожиданно большой.

Зеркало шатунных и коренных шеек коленвала не тронуто. Это же относится к коренным и шатунным вкладышам.
Зеркало шатунных и коренных шеек коленвала не тронуто. Это же относится к коренным и шатунным вкладышам.


ПРО ВАРИАТОР


Материалы по теме
8 заблуждений о вариаторах. И один реальный недостаток


Два самых главных и дорогих элемента вариатора — ремень и конусы. С их износом связана самая большая опасность. А причина часто кроется в неисправности гидросистемы. Или ломается масляный насос, или гидроблок. Последний у вариатора Jatco 016 и был модернизирован в 2019 году — как раз с дебютом Арканы.


Даже внешне новый блок отличается от старого, что встречается на Ниссанах. На корпусе появилась пара гидроаккумуляторов, призванных гасить пульсации масла [1]. Первый эффект — исчезла вибрация при работе. А благодаря тому, что давление в системе стабилизировалось, увеличился срок службы редукционного клапана [2] — самого слабого звена масляного насоса.




Кроме того, изменили материал корпуса гидроблока. Проблемой старого узла было то, что клапан линейного давления [3], испытывающий не только продольные, но и поперечные нагрузки, быстро разбивал свой цилиндр. К 200 тысячам пробега износ достигал 100–120 мкм. В результате клапан мог заклинить или перекрыть не те каналы. Масло шло «не по адресу» со всеми вытекающими — задиры ремня и конусов. После модернизации величина износа упала на два порядка. Наша дефектовка это подтвердила — состояние гидроблока после 60 тысяч трудных километров идеальное [4].

Материалы по теме
Можно ли отремонтировать вариатор? И сколько это стоит?


Также при модернизации сменили масло. Теперь в вариатор нужно заливать жидкость NS‑3 (раньше была NS‑2) производства Shell. Как правило, продается она в канистрах Nissan. А заливать в вариатор предыдущее масло NS‑2, а тем более какие-то аналоги — категорически нельзя. Что бы ни советовали в сервисах, на форумах или «знатоки» с Ютуба. Гидроблок рассчитан на определенное масло с определенной вязкостью и свойствами. В противном случае — износ ремня и конусов, переборка и истощение семейного бюджета.

Редакция «За рулем» благодарит лабораторию «ANAC Total Восток» за анализ проб масла. А также компанию «Цельсий Проф» за помощь в проведении холодных пусков.


  • 12 главных вопросов к Аркане — тут.
  • Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР» — ответим!
Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео)

По итогам диагностики специалисты независимой лаборатории дали прогноз: турбомотор 1.33 проходит 400–450 тысяч км.

Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244723Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244726Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244727Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244724Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244725Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244730Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244731Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244728Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244729Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244734Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244735Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244732Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244733Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244738Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244739Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244736Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244737Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео)
Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео)

По итогам диагностики специалисты независимой лаборатории дали прогноз: турбомотор 1.33 проходит 400–450 тысяч км.

Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244728Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244723Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244732Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244734Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244726Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244727Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244729Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244731Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244738Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244737Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244725Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244724Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244730Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244739Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244736Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244733Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео) — фото 1244735Renault Arkana после жестких тестов: разобрали до винтика (видео)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен

Отзывы о Renault Arkana (3)

Renault 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

!!!

Недостатки:

Хейтер

Комментарий:

Хейтер — это что за зверь ?

Написать отзыв

Читать комментарии (2)
Загрузка...