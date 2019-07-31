Renault Arkana после 30 000 км: все косяки и расходы

Редакционная машина в версии Edition One за 1,5 млн рублей за полгода прошла 30 000 км.

Светодиодная оптика: надо поберечь

Ближний и дальний свет у Арканы светодиодный во всех комплектациях. Оптика Led Pure Vision работает отлично, освещая большую площадь, включая обочины. Правда, в условиях российских дорог фары быстро покрываются грязью. Поэтому их нужно регулярно чистить. Главное — делать это аккуратно, чтобы не затереть стекла. Иначе фары придется менять, а это накладно: одна стоит примерно 40 тысяч рублей.

Мотор и коробка передач

Капот относительно большой и тяжелый. Хорошо, что он оснащен газовыми упорами.

От дорожной пыли и грязи моторный отсек Арканы защищает бортик на пластиковой накладке спереди. Для собственного спокойствия владельцы могут наклеить на бортик дополнительный уплотнитель.

За полгода эксплуатации связка турбомотора 1.3 с вариатором Jatco JF016Е показала себя отлично. При ускорении с места Аркана развивает 100 км/ч за 10 с небольшим секунд, при этом тягой управлять удобно. Машина чутко реагирует на нажатие педали и легко набирает скорость. Причина проста: уже с 1700 оборотов доступен максимальный крутящий момент 250 Н·м. Поэтому у Арканы нет проблем с обгоном в стесненных условиях. Вариатор мгновенно подстраивается под мотор и выбирает нужное передаточное отношение.

Шумоизоляция

На моторе нет декоративной крышки. Но штатной шумоизоляции моторного отсека на задней стенке и на капоте хватает. При максимальном ускорении в салоне слышен только легкий свист. Аэродинамические шумы в зеркалах и колесных арках тоже некритичные. Добился производитель и низких дорожных шумов, причем не только за счет шумоизоляции, но и лакокрасочного покрытия.

У Арканы средняя толщина внешнего ЛКП составляет около 200 микрон, внутреннего — примерно 100 (для сравнения: у Hyundai Solaris примерно 100 микрон — толщина наружного слоя). Важно и то, что покрытие Арканы устойчиво к сколам: за полгода эксплуатации и 30 000 км не появилось ни одного.

Багажник

Оптимален по ширине и высоте. Порог и пол на одном уровне, благодаря чему загружать и разгружать багажник удобно. В подполье — полноценная запаска. Есть дополнительное отделение для мелочевки. По нашим замерам, объем багажника — всего 300 л. Но больше неудобств доставляет то, что пространство никак не организовано: нет боковых карманов, ремней и крюков. Поэтому все содержимое багажника во время езды хаотично перемещается по нему. Дооснастить багажник нельзя.

Задняя спинка складывается в пропорции 40/60. Широкая секция находится за передним пассажирским креслом. Когда ее складываешь при перевозке длинномеров, сзади остается место только для одного человека, и ему неудобно. Если сложить узкую секцию, войдет груз меньшей длины (до спинки водительского кресла).

Из писем читателей: проблемы со щетками

Владельцы Аркан писали в редакцию о том, что в автоматическом режиме щетки иногда зависают в вертикальном положении и больше не двигаются. Редакционную машину эта беда миновала. Тем не менее производитель признал проблему и при обращении в сервис менял по гарантии трапецию и моторчик стеклоочистителя, а также провел модернизацию. Проблема ушла.

Салон: косяки и спорные моменты

За 30 000 км все проблемы возникли именно здесь:

Климат-контроль. В автоматическом режиме уверенно работает в мороз и в жару, но не справляется при околонулевой температуре за бортом. В салоне либо очень жарко, либо холодно. Кондиционер не может определиться, с какой интенсивностью дуть.

Вылет руля. Руль регулируется по вылету, но диапазона не хватает. Приходится садиться ближе, чтобы руки заняли нужное положение. Но тогда ноги оказываются согнуты и бедра не опираются на подушку целиком. В дальней поездке из-за этого ноги устают и слегка затекают. Само по себе водительское кресло удобное.

Ошибка системы SOS. За полгода индикатор с гаечным ключом и ошибка системы SOS загорались и выключались дважды и без видимых причин. Первый раз на пробеге примерно 13 000 км, второй раз — на 20 000. В эту систему производитель вложил много денег, из-за нее подорожали машины. Если, не дай бог, случится авария, а система откажет, экстренной помощи вы не дождетесь.

Мультимедийная система. У топовой мультимедийки Easy Link очень медленный процессор и, как результат, долгие отклики на касания. Торопить ее не стоит: если нажать несколько раз, система запомнит это, и, когда экран отобразит результат, вы окажетесь не там, где планировали. На пробеге от 10 000 до 15 000 км система зависала дважды, помогал только перезапуск. При зависании после 15 000 км не выручила и перезагрузка: экран погас и не реагировал ни на что. Мультимедийка заработала лишь на следующий день. С тех пор аналогичных глюков не было.

Ошибка ключ-карты. На пробеге 21 000 км на панели приборов высветилась ошибка ключ-карты. Оказалось, что в ключе села батарейка. Она находится под верхней крышкой. Там же расположено жало замка на случай, если ключ-карта разрядится окончательно, а батарейки нет. В машину все равно можно будет попасть: личинка замка находится под заглушкой на двери.

Расходы на содержание

Аппетит у Арканы скромный: в смешанном режиме машина сжигает в среднем 8,5 л на 100 км. Заливали 95-й бензин, как сказано в руководстве по эксплуатации и помечено на лючке.

По заверениям производителя, мотор Арканы переваривает и 92-й бензин. Не проверяли, но обязательно это сделаем и пройдем на нем часть пробега. Проследим, увеличится ли расход, и выясним, стоит ли экономить на топливе.

За 30 000 Аркана дважды была на плановых ТО. Первое обошлось в 11 000 рублей, второе — в 12 000. Конечно, у дилеров Лады цены ниже, но для кроссовера вроде Арканы и турбомотора это недорого.



Нынешние трудности Арканы можно назвать детскими болезнями. Все они проявились на ранних пробегах. Посмотрим, что будет дальше. Пока Аркана показала себя неплохо. Вопрос о том, насколько она надежна, открыт. Ответ на него даст время.

Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».