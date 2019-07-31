Двигатель ругают. А как на самом деле?
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Для Арканы доступны два бензиновых двигателя. Базовый 1,6-литровый атмосферный H4M хорошо знаком по многим моделям концерна и выдает 114 л.с., которых для Арканы маловато. Даже с механической коробкой передач Renault не может выехать из 12 секунд при разгоне до 100 км/ч. Что уж говорить про машину с вариатором, которая по паспортным данным набирает 100 км/ч за 13 секунд. Реальный показатель — порядка 15 секунд.
Потому лучшим выбором будет топовый 1,33-литровый агрегат с турбонаддувом. Мощность его схожа с мощностью конкурентов — 150 л.с. Однако крутящий момент в 250 Нм, доступный уже на малых оборотах, наделяет Аркану неплохой динамикой разгона. К тому же мотор экономичный. Реальный расход 95-го бензина в смешанном цикле держится в районе 8,5 л/100 км, хотя в плотном трафике может подняться до десяти литров. Отличный показатель для полноприводного кроссовера. Что касается надежности, то оценивать ее пока рано — статистики нет.
Опять вариатор вместо нормального автомата?
Да, вариатор. И не один. У Арканы на выбор есть четыре коробки передач и два типа трансмиссии — передний и полный привод. Классическая механическая коробка стыкуется только с базовым 1,6-литровым мотором. Это либо пятиступенчатая в случае переднего привода, либо «шестиступка» для машин с приводом на четыре колеса. Также есть два типа вариатора. Со 114-сильным мотором доступен вариатор с шестью квазиступенями, хорошо знакомый по Каптюру, Логану/Сандеро и Ладам. А вот в паре с турбомотором работает вариатор X-tronic с семью квазиступенями, аналогичный тому, что встречается на кроссоверах Nissan Qashqai или X-Trail. На нем стоит остановить выбор. Вместе со 150-сильным турбомотором это отличный тандем, к которому нет вопросов в любых режимах движения.
Как она едет?
Кроссовер сделан на давно знакомой нам платформе Global Access (в прошлом B0). Но, в сравнении с Каптюром и Логаном, Аркана на дороге ведет себя лучше. Конечно, автомобиль не без недостатков: руль хотелось бы «покороче» (три оборота от упора до упора — многовато), крены — поменьше, а центр тяжести — пониже. Но в целом поведение машины на извилистой дороге понятно и предсказуемо. А электроусилитель честно наливает руль тяжестью в нужный момент. Этим родственные модели Renault похвастать не могут.
Опасения могли вызвать тормоза — задние механизмы барабанные, что сегодня выглядит уже странновато. Но на деле машина неплохо замедляется, и проблем с эффективностью нет. Как и с информативностью педали тормоза — дозировать замедление очень удобно.
Салон такой же дешевый, как у других Renault?
К сожалению, интерьер выглядит бюджетно. Это касается и оформления, и материалов. С одной стороны, на фоне братьев по марке салон хорошо продуман. Есть ниши для мелочей, удобные подстаканники. Лучше проработана эргономика. Сиденье неплохо спрофилировано: хорошо распределяется нагрузка по спинке и подушке кресла. Диапазон регулировки по высоте достойный. И руль регулируется не только по углу наклона, но и по вылету — наконец-то! Правда, вылета хватает не любому водителю — диапазон должен быть шире.
Интерьер уступает экстерьеру по всем статьям. Это касается и самого дизайна, и материалов, из которых он собран. Базовая эргономика водителя неплоха, но рулю не хватает диапазона регулировки по вылету.
Интерьер уступает экстерьеру по всем статьям. Это касается и самого дизайна, и материалов, из которых он собран. Базовая эргономика водителя неплоха, но рулю не хватает диапазона регулировки по вылету.
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Традиционный для Renault подрулевой джойстик управления аудиосистемой удобен. Но колесико перемотки треков срабатывает не всегда.
Традиционный для Renault подрулевой джойстик управления аудиосистемой удобен. Но колесико перемотки треков срабатывает не всегда.
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Передние сиденья хорошо профилированы, грамотно распределяют нагрузку. Да и с диапазонами регулировок полный порядок.
Передние сиденья хорошо профилированы, грамотно распределяют нагрузку. Да и с диапазонами регулировок полный порядок.
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Нечетная оцифровка спидометра требует привыкания. Как и нагромождение рисок и черточек на шкалах.
Нечетная оцифровка спидометра требует привыкания. Как и нагромождение рисок и черточек на шкалах.
Есть претензии и к комбинации приборов — у спидометра нечетная оцифровка, как и у многих французских автомобилей. Кому-то это может быть неудобно. На самих шкалах слишком много дополнительных рисок, что тоже не облегчает считывание информации. Но, пожалуй, самая большая проблема — дешевый и жесткий пластик. Надо признать: интерьер явно проигрывает внешности.
А подвеска такая же непробиваемая?
Если сравнивать с другими моделями на платформе B0 — Kaptur, Logan и Duster, — то им Аркана, конечно, уступает в плавности хода. Ее частично принесли в жертву управляемости. Но это не значит, что машина нежная. Она так же уверенно держит удар при езде по разбитой дороге. К тому же наличие электроусилителя избавило Аркану от болезни, характерной для перечисленных машин, — на руль уже не передаются толчки и вибрации от всего, что попадается под колеса. Словом, с подвеской порядок.
Задний ряд тесный? Багажник?
Задним пассажирам удобнее, чем в Каптюре и Дастере: ряд просторен по всем направлениям. Не придется упираться коленями в спинку переднего сиденья, как на Логане или даже Кашкае. По запасу пространства на втором ряду Arkana вплотную подобралась к кроссоверам С-класса. А вот багажник не впечатляет — по нашим замерам всего 300 литров. Да и с организацией пространства не все гладко: нет боковых карманов для той же канистры с омывайкой, нет транспортировочных крюков на боковых стенках, нет сеток.
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На втором ряду будет достаточно комфортно человеку практически любого роста.
На втором ряду будет достаточно комфортно человеку практически любого роста.
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Вместимость багажника всего 300 литров по нашим замерам. К тому же кузов купе не позволяет использовать пространство под крышей, как у кроссоверов-универсалов.
Вместимость багажника всего 300 литров по нашим замерам. К тому же кузов купе не позволяет использовать пространство под крышей, как у кроссоверов-универсалов.
Просвет вроде большой — далеко по бездорожью проедет?
Тут стоит помнить, что Arkana — это всего лишь кроссовер. И ждать от нее чудес вне асфальта не стоит. Тем не менее проходимость неплохая. Главный козырь — это удобная характеристика турбомотора с широкой полкой момента и отличная геометрическая проходимость с 210 мм под защитой двигателя. Межосевую муфту можно принудительно заблокировать. Но возможности вне асфальта ограничивает электроника. Противобуксовочная система отключается, но при скорости свыше 55 км/ч она вновь активируется автоматически. И при интенсивной пробуксовке может включиться и обрубить тягу в самый неподходящий момент.
Зимой не замерзнешь?
В арсенале Арканы есть весь спектр обогревов. Кроме привычных и обязательных предусмотрены обогревы ветрового стекла, руля и задних сидений. Лобовое подогревается очень хорошо: замерзшее стекло полностью оттаивает уже через минуту-полторы. Руль греется дольше, но не критично. А вот однозонный климат-контроль не всегда работает адекватно. При околонулевых температурах он порой излишне охлаждает салон, и приходится регулировать интенсивность вентилятора вручную.
По надежности уже есть статистика?
К сожалению, даже за небольшой пробег нашего теста к машине уже накопились вопросы. Правда, все они связаны с опциями, а не с самим автомобилем. Топовый развлекательный центр Easy Link с 8-дюймовым экраном мало того, что подтормаживает, так еще и регулярно досаждает «глюками»: то не работает подрулевой джойстик управления аудиосистемой, то зависает или гаснет центральный экран. Все подробности мы публикуем в наших регулярных отчетах по эксплуатации.
Шумоизоляция достойная или нет?
Наша Аркана обута в шипованные покрышки. При замере шума на аналогичной машине с нешипованными шинами мы поняли, что уровень шума в Аркане заметно ниже, чем в Hyundai Creta, и на одном уровне с новичком Kia Seltos. Отрадно, что лидеров среди «шумового оркестра» нет — ни аэродинамические, ни моторные, ни дорожные шумы не выделяются.
Красить научились?
Толщину ЛКП измеряем в четырех точках кузова: в районе передней кромки капота, на крыле (в районе колесной арки), на пороге (при невозможности замера — в нижней части двери), а также в районе нижней кромки крышки багажника.
Толщину ЛКП измеряем в четырех точках кузова: в районе передней кромки капота, на крыле (в районе колесной арки), на пороге (при невозможности замера — в нижней части двери), а также в районе нижней кромки крышки багажника.
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Вот результаты замеров толщины заводского ЛКП в указанных на схеме точках:
- Капот — 174 мкм.
- Крыло — 182 мкм.
- Порог/дверь — 175 мкм.
- Крышка багажника —158 мкм.
Надо сказать, что толщина ЛКП неплохая — она больше, чем у Логана. И даже чем у родственного и куда более дорогого Nissan Qashqai. Что подтверждает наш опыт — обычно слой краски на европейских машинах толще, нежели на азиатских. Причем толщина равномерна по всему кузову. Разве что крыше и багажнику краски досталось меньше.
Стоит ли Arkana своих денег?
Аркану можно рассматривать для покупки, но точно не в максимальном исполнении Prime. Лучше остановиться на предпоследней комплектации Style. Причем брать лучше всего 150-сильный вариант с полным приводом (в этом случае вы получаете не только полный привод, но и заднюю независимую подвеску вместо балки). Такая машина сейчас стоит 1 485 00 рублей. Отказавшись от системы кругового обзора и кожаного салона, вы сэкономите почти сто тысяч рублей.
Цены и комплектации
|
Комплектация
|
Двигатель и трансмиссия
|
Стоимость, руб.
|
Life
|
1,6, 114 л.с., 4x2, M5
|
1 059 000
|
Life
|
1,6, 114 л.с., 4x2, CVT
|
1 114 000
|
Drive
|
1,6, 114 л.с., 4x2, M5
|
1 145 000
|
Drive
|
1,6, 114 л.с., 4x2, CVT
|
1 200 000
|
Drive
|
1,6, 114 л.с., 4x4, M6
|
1 225 000
|
Drive TCe 150
|
1,33, 150 л.с., 4x2, CVT
|
1 310 000
|
Style
|
1,6, 114 л.с., 4x2, CVT
|
1 295 000
|
Style
|
1,6, 114 л.с., 4x4, M6
|
1 321 000
|
Style TCe 150
|
1,33, 150 л.с., 4x2, CVT
|
1 405 000
|
Style TCe 150
|
1,33, 150 л.с., 4x4, CVT
|
1 485 000
|
Prime
|
1,33, 150 л.с., 4x2, CVT
|
1 490 000
|
Prime
|
1,33, 150 л.с., 4x4, CVT
|
1 570 000
Гарантийные условия
Гарантия на автомобиль: 3 года или 100 000 км
Гарантия на кузов: 6 лет
Габаритные размеры
|
Автомобиль
|
Длина / ширина / высота / колесная база
|
Renault Arkana
|
4545 / 1820 / 1565 / 2721 мм
|
Nissan Qashqai
|
4394 / 1806 / 1595 / 2646 мм
|
Kia Sportage
|
4480 / 1855 / 1655 / 2670 мм
|
Hyundai Creta
|
4270 / 1780 / 1630 / 2590 мм
Параметры геометрической проходимости
|
|
Дорожный просвет, мм
|
Угол въезда, °
|
Угол съезда, °
|
Угол рампы, °
|
Renault Arkana
|
210
|
22,5
|
27,0
|
18,5
|
Nissan Qashqai
|
175
|
20,5
|
29,5
|
18,0
|
Kia Sportage
|
175
|
20
|
27,5
|
19
|
Hyundai Creta
|
170
|
22,5
|
30,5
|
19,5
Страховка и налоги
|
Автомобиль
|
ОСАГО (для Москвы, на 10 месяцев и более, неограниченное число водителей, класс 3, Кбм=1)
|
Транспортный налог (для Москвы)
|
Renault Arkana (150 л.с.)
|
от 17 297 руб.
|
5250 руб
За те же деньги
- Среди новых автомобилей рекомендуем присмотреться к: Hyundai Creta, Kia Sportage (4x2)
- Среди автомобилей с пробегом: Mazda CX-5, Mercedes-Bens GLK, Kia Sorento
|
|
Отличная связка двигателя и коробки, баланс управляемости и плавности хода, хорошая геометрическая проходимость
|
|
Откровенно дешевые материалы салона, проблемы с мультимедийной системой
12 главных вопросов к Renault Arkana — честный обзор
Это уникальная модель: она не просто адаптирована для России, она для нас создана, и на других рынках ее не найти. Исходные данные неплохие: мощный турбомотор, полный привод, хорошее оснащение. И цена хорошая: от 1 059 000 до 1 570 000 рублей. Все как бы хорошо, но на деле к машине есть вопросы. 12 главных вопросов к Renault Arkana — честный обзор
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