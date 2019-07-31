Двигатель ругают. А как на самом деле?

Материалы по теме Новая Renault Arkana: чем она лучше Дастера и Каптюра?

Для Арканы доступны два бензиновых двигателя. Базовый 1,6-литровый атмосферный H4M хорошо знаком по многим моделям концерна и выдает 114 л.с., которых для Арканы маловато. Даже с механической коробкой передач Renault не может выехать из 12 секунд при разгоне до 100 км/ч. Что уж говорить про машину с вариатором, которая по паспортным данным набирает 100 км/ч за 13 секунд. Реальный показатель — порядка 15 секунд.

Потому лучшим выбором будет топовый 1,33-литровый агрегат с турбонаддувом. Мощность его схожа с мощностью конкурентов — 150 л.с. Однако крутящий момент в 250 Нм, доступный уже на малых оборотах, наделяет Аркану неплохой динамикой разгона. К тому же мотор экономичный. Реальный расход 95-го бензина в смешанном цикле держится в районе 8,5 л/100 км, хотя в плотном трафике может подняться до десяти литров. Отличный показатель для полноприводного кроссовера. Что касается надежности, то оценивать ее пока рано — статистики нет.

Опять вариатор вместо нормального автомата?

Да, вариатор. И не один. У Арканы на выбор есть четыре коробки передач и два типа трансмиссии — передний и полный привод. Классическая механическая коробка стыкуется только с базовым 1,6-литровым мотором. Это либо пятиступенчатая в случае переднего привода, либо «шестиступка» для машин с приводом на четыре колеса. Также есть два типа вариатора. Со 114-сильным мотором доступен вариатор с шестью квазиступенями, хорошо знакомый по Каптюру, Логану/Сандеро и Ладам. А вот в паре с турбомотором работает вариатор X-tronic с семью квазиступенями, аналогичный тому, что встречается на кроссоверах Nissan Qashqai или X-Trail. На нем стоит остановить выбор. Вместе со 150-сильным турбомотором это отличный тандем, к которому нет вопросов в любых режимах движения.

Как она едет?

Кроссовер сделан на давно знакомой нам платформе Global Access (в прошлом B0). Но, в сравнении с Каптюром и Логаном, Аркана на дороге ведет себя лучше. Конечно, автомобиль не без недостатков: руль хотелось бы «покороче» (три оборота от упора до упора — многовато), крены — поменьше, а центр тяжести — пониже. Но в целом поведение машины на извилистой дороге понятно и предсказуемо. А электроусилитель честно наливает руль тяжестью в нужный момент. Этим родственные модели Renault похвастать не могут.

Опасения могли вызвать тормоза — задние механизмы барабанные, что сегодня выглядит уже странновато. Но на деле машина неплохо замедляется, и проблем с эффективностью нет. Как и с информативностью педали тормоза — дозировать замедление очень удобно.

Салон такой же дешевый, как у других Renault?

К сожалению, интерьер выглядит бюджетно. Это касается и оформления, и материалов. С одной стороны, на фоне братьев по марке салон хорошо продуман. Есть ниши для мелочей, удобные подстаканники. Лучше проработана эргономика. Сиденье неплохо спрофилировано: хорошо распределяется нагрузка по спинке и подушке кресла. Диапазон регулировки по высоте достойный. И руль регулируется не только по углу наклона, но и по вылету — наконец-то! Правда, вылета хватает не любому водителю — диапазон должен быть шире.

Интерьер уступает экстерьеру по всем статьям. Это касается и самого дизайна, и материалов, из которых он собран. Базовая эргономика водителя неплоха, но рулю не хватает диапазона регулировки по вылету.

Традиционный для Renault подрулевой джойстик управления аудиосистемой удобен. Но колесико перемотки треков срабатывает не всегда. Передние сиденья хорошо профилированы, грамотно распределяют нагрузку. Да и с диапазонами регулировок полный порядок. Нечетная оцифровка спидометра требует привыкания. Как и нагромождение рисок и черточек на шкалах.

Есть претензии и к комбинации приборов — у спидометра нечетная оцифровка, как и у многих французских автомобилей. Кому-то это может быть неудобно. На самих шкалах слишком много дополнительных рисок, что тоже не облегчает считывание информации. Но, пожалуй, самая большая проблема — дешевый и жесткий пластик. Надо признать: интерьер явно проигрывает внешности.

А подвеска такая же непробиваемая?

Если сравнивать с другими моделями на платформе B0 — Kaptur, Logan и Duster, — то им Аркана, конечно, уступает в плавности хода. Ее частично принесли в жертву управляемости. Но это не значит, что машина нежная. Она так же уверенно держит удар при езде по разбитой дороге. К тому же наличие электроусилителя избавило Аркану от болезни, характерной для перечисленных машин, — на руль уже не передаются толчки и вибрации от всего, что попадается под колеса. Словом, с подвеской порядок.

Задний ряд тесный? Багажник?

Задним пассажирам удобнее, чем в Каптюре и Дастере: ряд просторен по всем направлениям. Не придется упираться коленями в спинку переднего сиденья, как на Логане или даже Кашкае. По запасу пространства на втором ряду Arkana вплотную подобралась к кроссоверам С-класса. А вот багажник не впечатляет — по нашим замерам всего 300 литров. Да и с организацией пространства не все гладко: нет боковых карманов для той же канистры с омывайкой, нет транспортировочных крюков на боковых стенках, нет сеток.

На втором ряду будет достаточно комфортно человеку практически любого роста. Вместимость багажника всего 300 литров по нашим замерам. К тому же кузов купе не позволяет использовать пространство под крышей, как у кроссоверов-универсалов.

Просвет вроде большой — далеко по бездорожью проедет?

Тут стоит помнить, что Arkana — это всего лишь кроссовер. И ждать от нее чудес вне асфальта не стоит. Тем не менее проходимость неплохая. Главный козырь — это удобная характеристика турбомотора с широкой полкой момента и отличная геометрическая проходимость с 210 мм под защитой двигателя. Межосевую муфту можно принудительно заблокировать. Но возможности вне асфальта ограничивает электроника. Противобуксовочная система отключается, но при скорости свыше 55 км/ч она вновь активируется автоматически. И при интенсивной пробуксовке может включиться и обрубить тягу в самый неподходящий момент.

Зимой не замерзнешь?

В арсенале Арканы есть весь спектр обогревов. Кроме привычных и обязательных предусмотрены обогревы ветрового стекла, руля и задних сидений. Лобовое подогревается очень хорошо: замерзшее стекло полностью оттаивает уже через минуту-полторы. Руль греется дольше, но не критично. А вот однозонный климат-контроль не всегда работает адекватно. При околонулевых температурах он порой излишне охлаждает салон, и приходится регулировать интенсивность вентилятора вручную.

По надежности уже есть статистика?

К сожалению, даже за небольшой пробег нашего теста к машине уже накопились вопросы. Правда, все они связаны с опциями, а не с самим автомобилем. Топовый развлекательный центр Easy Link с 8-дюймовым экраном мало того, что подтормаживает, так еще и регулярно досаждает «глюками»: то не работает подрулевой джойстик управления аудиосистемой, то зависает или гаснет центральный экран. Все подробности мы публикуем в наших регулярных отчетах по эксплуатации.

Шумоизоляция достойная или нет?

Наша Аркана обута в шипованные покрышки. При замере шума на аналогичной машине с нешипованными шинами мы поняли, что уровень шума в Аркане заметно ниже, чем в Hyundai Creta, и на одном уровне с новичком Kia Seltos. Отрадно, что лидеров среди «шумового оркестра» нет — ни аэродинамические, ни моторные, ни дорожные шумы не выделяются.

Красить научились?

Толщину ЛКП измеряем в четырех точках кузова: в районе передней кромки капота, на крыле (в районе колесной арки), на пороге (при невозможности замера — в нижней части двери), а также в районе нижней кромки крышки багажника.

Материалы по теме Обслуживание Renault Arkana: все плюсы и реальные недостатки

Вот результаты замеров толщины заводского ЛКП в указанных на схеме точках:

Капот — 174 мкм. Крыло — 182 мкм. Порог/дверь — 175 мкм. Крышка багажника —158 мкм.

Надо сказать, что толщина ЛКП неплохая — она больше, чем у Логана. И даже чем у родственного и куда более дорогого Nissan Qashqai. Что подтверждает наш опыт — обычно слой краски на европейских машинах толще, нежели на азиатских. Причем толщина равномерна по всему кузову. Разве что крыше и багажнику краски досталось меньше.

Стоит ли Arkana своих денег?

Аркану можно рассматривать для покупки, но точно не в максимальном исполнении Prime. Лучше остановиться на предпоследней комплектации Style. Причем брать лучше всего 150-сильный вариант с полным приводом (в этом случае вы получаете не только полный привод, но и заднюю независимую подвеску вместо балки). Такая машина сейчас стоит 1 485 00 рублей. Отказавшись от системы кругового обзора и кожаного салона, вы сэкономите почти сто тысяч рублей.

Цены и комплектации

Комплектация Двигатель и трансмиссия Стоимость, руб. Life 1,6, 114 л.с., 4x2, M5 1 059 000 Life 1,6, 114 л.с., 4x2, CVT 1 114 000 Drive 1,6, 114 л.с., 4x2, M5 1 145 000 Drive 1,6, 114 л.с., 4x2, CVT 1 200 000 Drive 1,6, 114 л.с., 4x4, M6 1 225 000 Drive TCe 150 1,33, 150 л.с., 4x2, CVT 1 310 000 Style 1,6, 114 л.с., 4x2, CVT 1 295 000 Style 1,6, 114 л.с., 4x4, M6 1 321 000 Style TCe 150 1,33, 150 л.с., 4x2, CVT 1 405 000 Style TCe 150 1,33, 150 л.с., 4x4, CVT 1 485 000 Prime 1,33, 150 л.с., 4x2, CVT 1 490 000 Prime 1,33, 150 л.с., 4x4, CVT 1 570 000

Гарантийные условия

Гарантия на автомобиль: 3 года или 100 000 км

Гарантия на кузов: 6 лет

Габаритные размеры

Автомобиль Длина / ширина / высота / колесная база Renault Arkana 4545 / 1820 / 1565 / 2721 мм Nissan Qashqai 4394 / 1806 / 1595 / 2646 мм Kia Sportage 4480 / 1855 / 1655 / 2670 мм Hyundai Creta 4270 / 1780 / 1630 / 2590 мм

Параметры геометрической проходимости

Дорожный просвет, мм Угол въезда, ° Угол съезда, ° Угол рампы, ° Renault Arkana 210 22,5 27,0 18,5 Nissan Qashqai 175 20,5 29,5 18,0 Kia Sportage 175 20 27,5 19 Hyundai Creta 170 22,5 30,5 19,5





Страховка и налоги

Автомобиль ОСАГО (для Москвы, на 10 месяцев и более, неограниченное число водителей, класс 3, Кбм=1) Транспортный налог (для Москвы) Renault Arkana (150 л.с.) от 17 297 руб. 5250 руб

За те же деньги

Среди новых автомобилей рекомендуем присмотреться к: Hyundai Creta, Kia Sportage (4x2)

Среди автомобилей с пробегом: Mazda CX-5, Mercedes-Bens GLK, Kia Sorento

Отличная связка двигателя и коробки, баланс управляемости и плавности хода, хорошая геометрическая проходимость Откровенно дешевые материалы салона, проблемы с мультимедийной системой

12 главных вопросов к Renault Arkana — честный обзор Это уникальная модель: она не просто адаптирована для России, она для нас создана, и на других рынках ее не найти. Исходные данные неплохие: мощный турбомотор, полный привод, хорошее оснащение. И цена хорошая: от 1 059 000 до 1 570 000 рублей. Все как бы хорошо, но на деле к машине есть вопросы. 12 главных вопросов к Renault Arkana — честный обзор

Большой тест кросс-купе из Китая, Франции и Японии читайте тут.

Выбирая универсальный автомобиль на каждый день, обратите внимание на автомобильный багажник на крышу отечественного производителя LUX.



