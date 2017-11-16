Кросс-купе из Китая, Франции и Японии: большой тест «За рулем»

Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross и Renault Arkana, все с турбомоторами мощностью 150–190 л.с. и полным приводом. Чье содержание лучше соответствует модной форме, выяснили на асфальте, заснеженном поле и разбитой грунтовке.

Голос в рации ошарашил: «У меня перегрев двигателя! Машина перешла в аварийный режим и отказывается ехать быстрее 50 км/ч». Что за ерунда? Последние полчаса мы катим по магистрали на крейсерских 90 км/ч — не должно быть проблем! Останавливаемся, лезем под капот… Весь двигатель в масле! ­Приехали.

Как взрослые

Всё началось с BMW X6: он был очень дорогим, но продавался не хуже, чем Х5. И понеслась: Mercedes-Benz GLE Coupe, BMW X4, Mercedes-Benz GLС Coupe, а теперь и Porsche Cayenne Coupe!

С небожителей модный купейный тренд перебросился и в массовый сегмент: Renault Arkana, Haval F7x и Mitsubishi Eclipse Cross — тоже кросс-купе. Причем вся троица — с турбомоторами мощностью 150–190 л.с., полным приводом и большими амбициями.



Haval F7x Рассекречен в феврале 2019‑го, с осени сходит с конвейера нового завода под Тулой. Пока продается с двухлитровым мотором, вскоре появится версия с полуторалитровым агрегатом. ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:

2.0 турбо (190 л.с.) — от 1 549 000 ₽

Renault Arkana Премьера состоялась в 2018 году в Москве, на конвейере — с минувшего лета. Построена на новой платформе — это дальнейшее развитие «тележки» Global Access. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

1.6 (114 л.с.) — от 1 015 000 ₽

1.3 турбо (150 л.с.) — от 1 249 990 ₽

Mitsubishi Eclipse Cross Дебютировал в 2017 году, а в 2018‑м начались российские продажи. В основе лежит платформа собратьев ASX и Аутлендера, но, в отличие от них, у Эклипса под капотом исключительно турбомотор. ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:

1.5 турбо (150 л.с.) — от 1 920 000 ₽

Физкультпривет!

Когда летом я тестировал Haval F7, чувствовал себя промоутером Хавейла — настолько часто приходилось рассказывать интересующимся про модель. А сейчас вообще ажиотаж! Люди терроризируют вопросами даже на светофорах. Неудивительно, что за первую неделю продаж семь из каждых десяти покупателей предпочитали купе обычному F7. Дело в цене: обычно за «спортсменов» нужно доплачивать, а китайцы установили одинаковые цены на свои машины.

Haval F7x

В салонное зеркало через заднее стекло-амбразуру мало что увидишь.

Сквозной карман в центральном туннеле дополнен 12‑вольтовой розеткой и USB-портом.

За исключением цветных акцентов, это тот же самый салон, что и у семейного кроссовера F7. Добротный и богато оснащенный. Селектор не связан с роботом напрямую, управление осуществляется по проводам.

Виртуальная панель приборов — опция за 20 000 рублей.

Изображение с внешних камер самое яркое и наглядное.

В F7x пассажиры забираются на сиденья второго ряда без проблем. Им там хорошо! По простору Haval лидирует в трио. Это полноценный пятиместный автомобиль. И ровный пол — только у «китайца». Есть и двухступенчатый обогрев сидений, и пара USB-разъемов.

На прошлогоднем тесте «семерки» у нас не было нареканий по поводу качества сборки. А купе собрано хуже: между задними фонарями и кузовом зазоры неравномерны, водительская дверь висит криво. Чтобы ее закрыть, приходится хлопать со всего маху.

На водительском месте всё как в обычном F7, но цветные вставки на дверных картах и сиденьях добавляют настроения. Виртуальная панель приборов (опция за 20 000 рублей) мне нравится больше аналоговой — не изводит бликами. Вместе с ней идет шайба управления мультимедийкой на манер системы ММI от Audi. Неплохо!

Давно прошли те времена, когда над интерьерами «китайцев» зубоскалили. Материалы в Хавейле добротные, да и выдержанный в техностиле дизайн хорош. Занятно оформлен центральный туннель, под которым — вместительная ниша: влезает даже небольшой планшет. В глубине ниши прячутся медиаразъемы, так что на ходу вставить флешку не получится. Не понравился и джойстик роботизированной коробки, который от случайного прикосновения переключается в «нейтраль». Еще одна претензия: водительское сиденье — с никудышной поясни­чной поддержкой.

Renault Arkana

Обзорность через заднее стекло чисто символическая.

Блок управления магнитолой традиционно для марки спрятан за ободом руля.

Интерьер неплох только на фоне Дастера, салоны соперников выглядят добротнее. От машины ценой в полтора миллиона подспудно ждешь большего. Вариатор Арканы в целом хорош. Лишь при разгоне «в пол» начинаются затыки — электроника бережет трансмиссию.

Дополнительные полукружья в приборах не способствуют легкому считыванию информации.

Камеры по кругу работают автономно — «склеивать» общую картинку Renault не умеет.

Кузов кросс-купе подразумевает ниспадающую крышу, подрезанную высоту дверных проемов. Именно поэтому в Renault садиться неудобно — того и гляди приложишься головой. Двое взрослых расположатся без намека на скованность, а вот для третьего здесь места нет, хотя центральный подголовник имеется. При невеликой ширине салона трудно сказать, на кого он рассчитан. Нет не то что медиаразъемов — даже подстаканников. Обогревом снабжены только подушки задних сидений, спинки не «отапливаются». У конкурентов сиденья обогреваются целиком.

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В узкую амбразуру заднего стекла мало что видно. Такая же проблема у Арканы. В Эклипсе благодаря дополнительному стеклу на пятой двери обзорность получше. И только в Mitsubishi есть задний дворник.

Салон Эклипса выдержан в более спокойном ключе, но отделан не хуже (а вот у Аутлендера и ASX интерьеры победнее китайского!). Есть даже проекционный дисплей (выдвижная стекляшка) и система автоторможения. Понравились сиденья: отличный профиль, достойная боковая поддержка — как на спинке, так и на подушке. Самый яркий элемент — рельефная центральная консоль, над которой возвышается сенсорный экран мультимедийки. Управлять ею можно не только виртуальными кнопками, но и с тачпада на туннеле, однако это не очень удобно.

В минусах — маленькая площадка под центральной консолью (смартфон с 5,5‑дюймовым экраном не помещается) и некрасивые кирпичи кнопок включения обогрева сидений — выглядят как древний пузатый телевизор в магазине современной электроники.

Mitsubishi Eclipse Cross

Два окна на багажной двери дают широкую зону обзора через салонное зеркало.

Система предупреждения о препятствии сзади будет полезной для невнимательных водителей.

Интерьер собран на славу, и эргономика удачная. Добротный продукт.

К водительскому инструментарию нет претензий — ничего лишнего!

Проекционный дисплей, пусть и простенький, в этом тесте может предложить только Mitsubishi.

В Mitsubishi запас пространства во втором ряду чуть больше, и кланяться при посадке приходится не так низко. В тестовой тройке только Eclipse Cross позволяет сдвигать задний ряд в продольном направлении. Двухступенчатый обогрев сидений уместен, к 12‑вольтовой розетке неплохо бы добавить хотя бы один USB-разъем.

Arkana? Для такой внешности и апломба интерьер непростительно прост. Дверь закрылась со звоном упавшего эмалированного ведра. Кругом жесткий пластик, и лишь на подлокотниках есть немножко мягкого материала. После Эклипса и F7x — как хрущевка на фоне коттеджа.

Адаптивный круиз-контроль и система автоторможения для Renault недоступны, нет и электрического «ручника». Отсутствует даже регулировка ремня безопасности по высоте. Подтормаживает и порой зависает мультимедийка. Климат-контроль работает неадекватно: при установленных 25 °C веет прохладой, а при 26° уже пышет жаром. Увы, по интерьеру Arkana сегодняшним соперником не ровня — и труба пониже, и дым пожиже.

Внимание, мотор!

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Чего ждать от машины с 1,33‑литровым мотором? Бодрости духа! Столь веселым, духоподъемным разгоном машины Renault меня давно не удивляли. Arkana готова шустро ускоряться не только с места, но и с ходу.

Главное — не доводить стрелку тахометра до 5800 об/мин, когда электроника резко обрубает тягу. И вариатор настроен по-боевому, не противится активным ускорениям. Очень хорошо!

У Эклипса те же 150 «лошадей» и тоже вариатор, но чуть отстраненный и хладнокровный, как будто машина бережет трансмиссию. Отставание от Арканы невелико, но настроение уже не то.

Запустить F7x в скольжение веером можно только в спортивном режиме, который притупляет бдительность системы стабилизации.

F7x стал царем горы — только он смог вскарабкаться с вывешенными колесами на холмик.

В результате поломки бачок для антифриза наполнился моторным маслом. А моторный отсек F7x залило маслом, которое выдавило сквозь прокладку.

Самый быстрый — F7x, что при 190 «кобылах» немудрено. Ускорения — самые эмоциональные. При утопленном в пол акселераторе Haval под размеренные переключения робота отрывается от противников. Особенно заметно преимущество после 100 км/ч.

Но высокий потенциал оборачивается более высоким расходом топлива. На сотню «китайцу» требуется под 12 литров бензина. Eclipse Cross в таких же условиях расходует на пару литров меньше. Arkana наиболее экономична: 8,5 л/100 км.

По акустическому комфорту Renault худший. Даже на холостых оборотах через моторный щит приходят заметные шумы и вибрации. На «длинных» светофорах даже хочется заглушить мотор, чтобы не слышать этот концерт. И гул шин достает, - в F7x и Эклипсе потише будет.

Вне асфальта Arkana благодаря солидному клиренсу чувствует себя уверенно. Но система стабилизации полностью не отключается — при превышении 50 км/ч она вновь берется за дело.

При диагональном вывешивании кузов Арканы не перекосило, однако забраться в гору не получилось — импульсы на «заземленных» колесах недостаточны.

Щит моторного отсека Арканы недостаточно прикрыт изолирующими материалами, отсюда и шум в салоне.

Больше всего понравились тормоза Mitsubishi и Renault: и тормозной путь короткий, и усилие на педали адекватное. А Haval останавливается при синхронном торможении на два-три метра дальше. Летом к F7 таких претензий не было. ­Разброс качества?

И вообще, та «семерка» ехала по-другому — понятнее и однозначнее. Сейчас, на мягких шипованных шинах, F7x демонстрирует леность в реакциях. Руль обмяк и потерял в чуткости, поэтому вза­имопонимание с машиной исчезло. На траектории автомобиль надежен и цепок, но постоянные вертикальные колебания кузова на мало-мальски заметной волне выматывают. А еще этот «тремор» на мелочовке! Жестко. Так что ни спортивности, ни комфорта.

Arkana стелет мягче соперников, словно парит над неровностями, разглаживая и гребенку, и «лежачие полицейские», и внушительного вида ямы. Лишь на одиночных стыках и заплатках Renault вздрагивает сильнее, чем хотелось бы. Тем не менее — отличная настройка для российских дорог. И наконец-то я не чувствую биений руля, которыми грешат Duster и Kaptur.

На заснеженном поле Mitsubishi порезвился вволю — спасибо полностью отключаемой системе стаби­лизации.

Покорить вершину Eclipse Cross не сумел — ­беспомощно вращал вывешенными колесами.

Удивительно встретить на машине с такой ценой, как у Эклипса, не газовые упоры, а стальной прут.

Обратная связь, впрочем, не очень: реактивным усилием баранка не радует, равно как и четким нулевым положением. Прямую Arkana держит неплохо, но в поворотах огорчает избыточными кренами и вертлявой кормой — не расслабишься. Тоже не спортсменка.

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К Mitsubishi придирок меньше всего. В плавности хода он уступает Аркане самую малость, зато по управляемости впереди соперников. У него понятнее усилие на руле, он стабильнее и надежнее в поворотах. Там, где на других машинах приходится притормаживать, на Эклипсе можно мчать, не снижая скорости.

На грунтовке быстро выяснили, что Mitsubishi на фоне конкурентов — почти ралли-кар. Проходить повороты веером, засевая окрестности замерзшим гравием и при этом удерживая машину под полным контролем, можно только на Эклипсе. И ни одна панелька в салоне не скрипнет!

На разбитых участках салон Арканы гремит, как барабан, - уши вянут! Renault тоже бодрится, но только до 50 км/ч, а затем отключенная система стабилизации возвращается к работе. У F7x система стабилизации тоже полностью не отключается, можно лишь сдвинуть порог срабатывания, перейдя в спортивный режим. Но за Mitsubishi всё равно не угнаться.

Место проведения теста Haval покинул на щите, то есть на эвакуаторе.

Это сообщение стало прологом к преждевременной кон­чине мотора.

Поломка двигателя будто огорчила F7x — в уголках его фар навернулись слезы.

Заползли в грязь поглубже. Haval удивил отличной работой полного привода при диагональном вывешивании: стóит только задрать «лапу», как тяга моментально передается на опорные колёса — и машина продолжает восхождение. По углу въезда F7x вне конкуренции: 26,0° позволяют смело штурмовать крутые холмы. Картину портит небольшой клиренс — 180 мм. И остерегайтесь пробуксовки, муфту можно перегреть через четверть минуты. Проверено.

Проходимость у Эклипса не лучше. Дорожный просвет тоже невелик (185 мм), а при диагональном вывешивании машина даже не пытается ползти вперед.

На диагоналке Arkana пыжилась, подавала импульсы на «заземленные» колеса, но покорить препятствие так и не смогла. В остальном это неплохой вездеход. Просвет тут аж 210 мм, мотор и вариатор прикрыты прочной металлической защитой, есть блокировка муфты. ­

Так что, если периодически съезжаете в грязь, Renault — правильный выбор.

Юрий Тимкин: «Haval F7x и Renault Arkana классно смотрятся и быстры, но по совокупности качеств Eclipse Cross круче».

* * *

Звонок в службу Haval Assistance, и спустя час мы грузили F7x на эвакуатор. На следующий день я позвонил в фирму: оказывается, в тестовой машине вышел из строя маслоохладитель. Да, наш случай гарантийный, но настроение от этого не лучше. Ведь и без этой поломки F7x проиграл сражение. Его подвели невнятная управляемость, внушительный расход топлива, тесный багажник. Плюс перегрев полноприводной трансмиссии на бездорожье.

Второе место взяла Arkana. Почему второе? Мы приняли во внимание, что соперники дороже и поэтому более добротные. Но ведь и Arkana не дешевка. За полтора миллиона хочется видеть машину с более качественной отделкой салона, эффективной шумоизоляцией и не раздражающей заторможенностью мультимедийкой. Пожалуй, версия Drive за 1 249 990 рублей более гармонична. Это будет честная сделка.

На первом месте — Eclipse Cross. Классный на фоне конкурентов салон, сбалансированные ходовые качества, достойный комфорт, богатое оснащение. Даже те 2 256 000 рублей, что просят за топ-версию, не вызывают по нынешним временам возмущения. А можно скинуть двести тысяч, отказавшись от кожаного салона, электроприводов, системы кругового обзора, проекционного дисплея и кое-каких мелочей. И даже в таком виде эта машина на полголовы выше, чем Arkana и F7x. Без перегрева.

О том, какие еще кроссоверы-купе предлагаются на российском рынке, а также данные производителей и прочую важную техническую информацию о кроссоверах Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross и Renault Arkana вы найдете тут.

Номинанты Гран-при «За рулем» 2020

Мы допускаем к участию в Гран-при «За рулем» 2020 только абсолютно новые машины — появившиеся в 2019 году впервые или сменившие поколение. Рестайлинги или обновления моторной гаммы не в счет.

Haval F7x и Renault Arkana — в списке новинок. А вот какой из автомобилей лучший в своем классе, решать вам. Нам важно ваше мнение!

Голосование уже началось. Среди проголосовавших читателей мы разыграем три автомобиля Лада Веста.

Официальная страница Гран-при «За рулем» 2020 доступна по этой ссылке. Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.

О победителях Гран-при «За рулем» 2019 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в этом году автомобили, читайте здесь.

10 главных автоновинок зимы 2019–2020 мы собрали тут.

HAVAL F7x Cоотношение цены, размера и оснащения, просторный и удобный задний ряд, отлично настроенная полноприводная трансмиссия Прожорливый двигатель, перегревается трансмиссия, жесткая подвеска, мал межсервисный пробег, есть вопросы к качеству MITSUBISHI ECLIPSE CROSS Хорошая обзорность, продуманная эргономика, лучшая в трио управляемость, приятная связка мотора и коробки, чуткие и эффективные тормоза Высокая цена, скромный набор комплектаций RENAULT ARKANA Выгодный ценник, энергоемкое и комфортное шасси, достойная «геометрия», скромный расход топлива Простецкая отделка салона, шумоизоляция оставляет желать лучшего, заторможенная мультимедийка, нет по-настоящему богатых версий

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