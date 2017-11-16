Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах — журнал За рулем

Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах

Эксперты «За рулем» провели испытания трех кроссоверов, выяснили, какой из них лучше других подготовлен к зимней эксплуатации и у кого больше арсенал для преодоления бездорожья, и подготовили подробный технический справочник по ним.

Haval F7x
Haval F7x

Haval > F7x

Renault Arkana
Renault Arkana

Renault > Arkana

Mitsubishi Eclipse Cross
Mitsubishi Eclipse Cross

Mitsubishi > Eclipse Cross

Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross и Renault Arkana, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.

Самый крупный автомобиль огорчил наименее вместительным багажником — всего 264 литра.
Самый крупный автомобиль огорчил наименее вместительным багажником — всего 264 литра.

Сюрприз: в Аркану входит больше поклажи (304 литров), чем в более крупный F7x.
Сюрприз: в Аркану входит больше поклажи (304 литров), чем в более крупный F7x.

Багажник вмещает аж 384 литра — при полностью сдвинутых вперед сиденьях второго ряда.
Багажник вмещает аж 384 литра — при полностью сдвинутых вперед сиденьях второго ряда.

Под полом F7x — узкий блин докатки
Под полом F7x — узкий блин докатки

Под полом Арканы — полноразмерная запаска.
Под полом Арканы — полноразмерная запаска.

У Эклипса — полноразмерная запаска. Это очень хорошо в наших условиях.
У Эклипса — полноразмерная запаска. Это очень хорошо в наших условиях.

Расхождение формы и содержания: выглядит Haval агрессивно, но управляемость далека от спортивных стандартов.
Расхождение формы и содержания: выглядит Haval агрессивно, но управляемость далека от спортивных стандартов.

По части управляемости Arkana звезд с неба не хватает. А вот плавность хода вызывает только положительные эмоции.
По части управляемости Arkana звезд с неба не хватает. А вот плавность хода вызывает только положительные эмоции.

Управляемость Эклипса самая понятная. Привыкать не нужно: машина едет ровно так, как от нее ожидаешь.
Управляемость Эклипса самая понятная. Привыкать не нужно: машина едет ровно так, как от нее ожидаешь.

Какое еще кросс-купе выбрать?

Одна из самых горячих новинок — Audi Q3 Sportback. В его основе — обыч­ный Q3 с «подправленной» крышей и измененным углом наклона задних стоек. Технических отличий нет. В России машину предлагают как с передним приводом (1,4 л, 150 л.с.), так и с полным (2,0 л, 180 л.с.).
Одна из самых горячих новинок — Audi Q3 Sportback. В его основе — обыч­ный Q3 с «подправленной» крышей и измененным углом наклона задних стоек. Технических отличий нет. В России машину предлагают как с передним приводом (1,4 л, 150 л.с.), так и с полным (2,0 л, 180 л.с.).

Вот-вот должны начаться продажи ­купе-кроссовера Geely FY11, который делит платформу с Volvo XC40 (шведская фирма принадлежит китайцам). Габаритами он почти повторяет Haval F7x. Модель снабжена известным по «сороковке» турбомотором мощностью 249 л.с. и восьмиступенчатой гидромеханикой Aisin.
Вот-вот должны начаться продажи ­купе-кроссовера Geely FY11, который делит платформу с Volvo XC40 (шведская фирма принадлежит китайцам). Габаритами он почти повторяет Haval F7x. Модель снабжена известным по «сороковке» турбомотором мощностью 249 л.с. и восьмиступенчатой гидромеханикой Aisin.

Toyota C‑HR продается уже давно. Она невелика (сегмент B), но стиля и задора — выше крыши. Базовая версия (1 828 000 руб­лей) идет с передним приводом и двухлитровым атмосферником мощностью 148 л.с. Полный привод (2 168 000 рублей) заставит довольствоваться 1,2‑литровым 116‑сильным турбоагрегатом. Обе версии снабжены исключительно вариатором.
Toyota C‑HR продается уже давно. Она невелика (сегмент B), но стиля и задора — выше крыши. Базовая версия (1 828 000 руб­лей) идет с передним приводом и двухлитровым атмосферником мощностью 148 л.с. Полный привод (2 168 000 рублей) заставит довольствоваться 1,2‑литровым 116‑сильным турбоагрегатом. Обе версии снабжены исключительно вариатором.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

HAVAL F7x

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS

RENAULT ARKANA

Снаряженная / полная масса

1756 / 2266 кг

1600 / 2100 кг

1571 / 1951 кг

Время разгона 0–100 км/ч

9,0 с*

11,4 с

10,5 с

Максимальная скорость

195 км/ч*

195 км/ч

191 км/ч

Радиус разворота

н.д.

5,3 м

5,25 м

Топливо / запас топлива

АИ-95 / 56 л

АИ-92, АИ-95 / 60 л

АИ-92, АИ-95 / 55 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

12,5 / 7,5 / 9,4 л / 100 км

9,8 / 6,5 / 7,7 л / 100 км

9,1 / 6,1 / 7,2 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

P4 / 16

Рабочий объем

1967 см³

1499 см³

1332 см³

Степень сжатия

9,6

10,0

10,5

Мощность

140 кВт / 190 л.с. при 5500 об/мин

110 кВт / 150 л.с. при 5250 об/мин

110 кВт / 150 л.с. при 5250 об/мин

Крутящий момент

340 Н·м при 2000–3200 об/мин

250 Н·м при 2000–3500 об/мин

250 Н·м при 1700 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

полный

Коробка передач

P7

CVT

CVT

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х.

3,69 / 2,38 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60

2,63–0,38 / 1,96

2,63–0,38 / 1,96

Главная передача

7,73 / 3,94

6,39

5,69

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые, вентилируемые / дисковые

дисковые, вентилируемые / дисковые, вентилируемые

дисковые, вентилируемые / барабанные

Шины

225/55 R19

225/55 R18

215/60 R17

* Данные для моноприводной модификации; данных для версии 4×4 Haval не сообщает.

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО

Гарантия

Дилеры (СТОА)

HAVAL F7x

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

79

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

114

RENAULT ARKANA

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

145

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)

F7x

ECLIPSE CROSS

ARKANA

Просвет

a

180 мм

185 мм

210 мм

b

195 мм

200 мм

220 мм

c

220 мм

210 мм

235 мм

Угол

α

26,0°

22,0°

22,5°

β

25,5°

30,5°

27,0°

γ

16,0°

17,0°

18,5°

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой ­экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал); 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель

HAVAL F7x

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS

RENAULT ARKANA

Рабочее место водителя

Лучшее сиденье — у Эклипса. Креслу F7x не хватает длины подушки, а креслу Арканы — диапазона продольной регулировки. Эргономика больше понравилась в Эклипсе, Arkana и F7x — в отстающих. По обзорности лидерство также за Mitsubishi

Сиденье

8

9

8

Органы управления

8

9

8

Обзор

8

9

8

Салон

В Хавейле больше всего воздуха, и по уровню оснащения он тоже в авангарде. Задним пассажирам вольготнее всего в «китайце», но Arkana и Eclipse Cross отстают ненамного. Самый просторный багажник — у Mitsubishi. В Хавейле мало того что объем невелик, так еще и погрузочная высота наибольшая.

Передняя часть

9

8

8

Задняя часть

9

8

7

Багажник

7

9

8

Ходовые качества

По абсолютной динамике в лидерах Haval, но его робот работает не так предсказуемо, как вариатор Renault, поэтому в оценках — паритет. Тормозам Эклипса и Арканы накинули дополнительный балл за отменную настройку привода. Лидирует Eclipse Cross и по управляемости.

Динамика

9

8

9

Тормоза

8

9

9

Управляемость

8

9

8

Комфорт

Renault — самый шумный. Экипажу докучает скрип деталей салона на неровностях. По плавности хода лидирует Arkana. В графе «Микроклимат» у Mitsubishi и Хавейла красуется девятка — помог раздельный климат-контроль и многочисленные обогревы. У Renault тоже много «грелок», однако климат-контроль однозонный.

Шум

8

9

7

Плавность хода

8

8

9

Климат

9

9

8

Приспособленность к России

Наибольший дорожный просвет — у Арканы. Оценку F7x за минимальный клиренс снижать не стали — учли внушительный угол въезда. По количеству дилерских центров лидирует Renault, на втором месте — Mitsubishi. Эту же пару отметили за полноразмерную запаску и возможность заправляться бензином АИ‑92.

Геометрическая проходимость

8

8

9

Сервис

7

8

9

Эксплуатация

8

9

9

Промежуточная оценка

8,13

8,60

8,27

Поведение вне дороги

Энерговооруженность F7x и Арканы мы оценили выше — благодаря возможности заблокировать межосевую муфту. До перегрева трансмиссии 4×4 у Арканы и Эклипса дело не дошло, а вот F7x подвел. Жесткостью кузова Arkana превзошла конкурентов — при диагональном вывешивании его не перекашивало.

Энерговооруженность

9

8

9

Выносливость

7

8

8

Ходы подвесок

8

8

8

Общая оценка

8,11

8,50

8,28

Номинанты Гран-при «За рулем» 2020

Мы допускаем к участию в Гран-при «За рулем» 2020 только абсолютно новые машины — появившиеся в 2019 году впервые или сменившие поколение. Рестайлинги или обновления моторной гаммы не в счет.

Haval F7x и Renault Arkana — в списке новинок. А вот какой из автомобилей лучший в своем классе, решать вам. Нам важно ваше мнение!

Голосование уже началось. Среди проголосовавших читателей мы разыграем три автомобиля Лада Веста.

Официальная страница Гран-при «За рулем» 2020 доступна по этой ссылке.

  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.
  • О победителях Гран-при «За рулем» 2019 можно узнать здесь.
  • О том, кому достались разыгранные в этом году автомобили, читайте здесь.
  • 10 главных автоновинок зимы 2019–2020 мы собрали тут.
Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах

Эксперты «За рулем» провели испытания трех кроссоверов, выяснили, какой из них лучше других подготовлен к зимней эксплуатации и у кого больше арсенал для преодоления бездорожья, и подготовили подробный технический справочник по ним.

Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах — фото 1081839Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах — фото 1081972Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах — фото 1081971Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах — фото 1081974Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах — фото 1081973Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах — фото 1081976Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах — фото 1081975Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах — фото 1081966Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах — фото 1081964Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах — фото 1081965Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах — фото 1081879Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах — фото 1081880Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах — фото 1081878Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах
Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах

Эксперты «За рулем» провели испытания трех кроссоверов, выяснили, какой из них лучше других подготовлен к зимней эксплуатации и у кого больше арсенал для преодоления бездорожья, и подготовили подробный технический справочник по ним.

Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах — фото 1081976Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах — фото 1081972Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах — фото 1081974Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах — фото 1081975Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах — фото 1081971Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах — фото 1081973Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах — фото 1081964Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах — фото 1081965Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах — фото 1081966Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах — фото 1081878Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах — фото 1081879Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах — фото 1081880Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах — фото 1081839Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах
Фото:
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...