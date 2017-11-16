Эксперты «За рулем» провели испытания трех кроссоверов, выяснили, какой из них лучше других подготовлен к зимней эксплуатации и у кого больше арсенал для преодоления бездорожья, и подготовили подробный технический справочник по ним.

Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross и Renault Arkana, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.

Самый крупный автомобиль огорчил наименее вместительным багажником — всего 264 литра. Сюрприз: в Аркану входит больше поклажи (304 литров), чем в более крупный F7x. Багажник вмещает аж 384 литра — при полностью сдвинутых вперед сиденьях второго ряда.

Под полом F7x — узкий блин докатки Под полом Арканы — полноразмерная запаска. У Эклипса — полноразмерная запаска. Это очень хорошо в наших условиях.

Расхождение формы и содержания: выглядит Haval агрессивно, но управляемость далека от спортивных стандартов. По части управляемости Arkana звезд с неба не хватает. А вот плавность хода вызывает только положительные эмоции. Управляемость Эклипса самая понятная. Привыкать не нужно: машина едет ровно так, как от нее ожидаешь.

Какое еще кросс-купе выбрать?

Одна из самых горячих новинок — Audi Q3 Sportback. В его основе — обыч­ный Q3 с «подправленной» крышей и измененным углом наклона задних стоек. Технических отличий нет. В России машину предлагают как с передним приводом (1,4 л, 150 л.с.), так и с полным (2,0 л, 180 л.с.).

Вот-вот должны начаться продажи ­купе-кроссовера Geely FY11, который делит платформу с Volvo XC40 (шведская фирма принадлежит китайцам). Габаритами он почти повторяет Haval F7x. Модель снабжена известным по «сороковке» турбомотором мощностью 249 л.с. и восьмиступенчатой гидромеханикой Aisin. Toyota C‑HR продается уже давно. Она невелика (сегмент B), но стиля и задора — выше крыши. Базовая версия (1 828 000 руб­лей) идет с передним приводом и двухлитровым атмосферником мощностью 148 л.с. Полный привод (2 168 000 рублей) заставит довольствоваться 1,2‑литровым 116‑сильным турбоагрегатом. Обе версии снабжены исключительно вариатором.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

HAVAL F7x MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RENAULT ARKANA Снаряженная / полная масса 1756 / 2266 кг 1600 / 2100 кг 1571 / 1951 кг Время разгона 0–100 км/ч 9,0 с* 11,4 с 10,5 с Максимальная скорость 195 км/ч* 195 км/ч 191 км/ч Радиус разворота н.д. 5,3 м 5,25 м Топливо / запас топлива АИ-95 / 56 л АИ-92, АИ-95 / 60 л АИ-92, АИ-95 / 55 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 12,5 / 7,5 / 9,4 л / 100 км 9,8 / 6,5 / 7,7 л / 100 км 9,1 / 6,1 / 7,2 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 P4 / 16 Рабочий объем 1967 см³ 1499 см³ 1332 см³ Степень сжатия 9,6 10,0 10,5 Мощность 140 кВт / 190 л.с. при 5500 об/мин 110 кВт / 150 л.с. при 5250 об/мин 110 кВт / 150 л.с. при 5250 об/мин Крутящий момент 340 Н·м при 2000–3200 об/мин 250 Н·м при 2000–3500 об/мин 250 Н·м при 1700 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный полный Коробка передач P7 CVT CVT Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х. 3,69 / 2,38 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60 2,63–0,38 / 1,96 2,63–0,38 / 1,96 Главная передача 7,73 / 3,94 6,39 5,69 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилируемые / дисковые дисковые, вентилируемые / дисковые, вентилируемые дисковые, вентилируемые / барабанные Шины 225/55 R19 225/55 R18 215/60 R17 * Данные для моноприводной модификации; данных для версии 4×4 Haval не сообщает.

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) HAVAL F7x 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 79 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 114 RENAULT ARKANA 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 145

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)

F7x ECLIPSE CROSS ARKANA Просвет a 180 мм 185 мм 210 мм b 195 мм 200 мм 220 мм c 220 мм 210 мм 235 мм Угол α 26,0° 22,0° 22,5° β 25,5° 30,5° 27,0° γ 16,0° 17,0° 18,5°

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой ­экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал); 8 баллов — норма для машин этого класса.





Модель HAVAL F7x MITSUBISHI ECLIPSE CROSS RENAULT ARKANA Рабочее место водителя Лучшее сиденье — у Эклипса. Креслу F7x не хватает длины подушки, а креслу Арканы — диапазона продольной регулировки. Эргономика больше понравилась в Эклипсе, Arkana и F7x — в отстающих. По обзорности лидерство также за Mitsubishi Сиденье 8 9 8 Органы управления 8 9 8 Обзор 8 9 8 Салон В Хавейле больше всего воздуха, и по уровню оснащения он тоже в авангарде. Задним пассажирам вольготнее всего в «китайце», но Arkana и Eclipse Cross отстают ненамного. Самый просторный багажник — у Mitsubishi. В Хавейле мало того что объем невелик, так еще и погрузочная высота наибольшая. Передняя часть 9 8 8 Задняя часть 9 8 7 Багажник 7 9 8 Ходовые качества По абсолютной динамике в лидерах Haval, но его робот работает не так предсказуемо, как вариатор Renault, поэтому в оценках — паритет. Тормозам Эклипса и Арканы накинули дополнительный балл за отменную настройку привода. Лидирует Eclipse Cross и по управляемости. Динамика 9 8 9 Тормоза 8 9 9 Управляемость 8 9 8 Комфорт Renault — самый шумный. Экипажу докучает скрип деталей салона на неровностях. По плавности хода лидирует Arkana. В графе «Микроклимат» у Mitsubishi и Хавейла красуется девятка — помог раздельный климат-контроль и многочисленные обогревы. У Renault тоже много «грелок», однако климат-контроль однозонный. Шум 8 9 7 Плавность хода 8 8 9 Климат 9 9 8 Приспособленность к России Наибольший дорожный просвет — у Арканы. Оценку F7x за минимальный клиренс снижать не стали — учли внушительный угол въезда. По количеству дилерских центров лидирует Renault, на втором месте — Mitsubishi. Эту же пару отметили за полноразмерную запаску и возможность заправляться бензином АИ‑92. Геометрическая проходимость 8 8 9 Сервис 7 8 9 Эксплуатация 8 9 9 Промежуточная оценка 8,13 8,60 8,27 Поведение вне дороги Энерговооруженность F7x и Арканы мы оценили выше — благодаря возможности заблокировать межосевую муфту. До перегрева трансмиссии 4×4 у Арканы и Эклипса дело не дошло, а вот F7x подвел. Жесткостью кузова Arkana превзошла конкурентов — при диагональном вывешивании его не перекашивало. Энерговооруженность 9 8 9 Выносливость 7 8 8 Ходы подвесок 8 8 8 Общая оценка 8,11 8,50 8,28

Номинанты Гран-при «За рулем» 2020

Мы допускаем к участию в Гран-при «За рулем» 2020 только абсолютно новые машины — появившиеся в 2019 году впервые или сменившие поколение. Рестайлинги или обновления моторной гаммы не в счет.

Haval F7x и Renault Arkana — в списке новинок. А вот какой из автомобилей лучший в своем классе, решать вам. Нам важно ваше мнение!

Голосование уже началось. Среди проголосовавших читателей мы разыграем три автомобиля Лада Веста.

Официальная страница Гран-при «За рулем» 2020 доступна по этой ссылке. Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.

О победителях Гран-при «За рулем» 2019 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в этом году автомобили, читайте здесь.

10 главных автоновинок зимы 2019–2020 мы собрали тут.