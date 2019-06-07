Призовые Гранты достались читателям «За рулем»

Среди проголосовавших ранее в рамках Гран-при «За рулем» читателей разыграны три Лады Гранты с автоматической коробкой передач. Сегодня ключи от новеньких автомобилей попали в руки новоиспеченных владельцев.

Напомним все стадии долгого пути, который для редакции повторяется из года в год. Журнал проводит опрос читателей. В

се вы помогаете нам выявить лучшие новинки прошлого года, появившиеся на российском авторынке. Среди участников опроса мы разыгрываем автомобили. На этот раз — три Лады Гранты 1.6 с автоматической коробкой передач. Мы не беремся «вручную» определять трех самых удачливых читателей, а доверяем эту ответственную процедуру генератору случайных чисел.

Компьютер в этом году оказался неравнодушен к прекрасной половине человечества. Одна Гранта уедет в Смоленск к Александре Амелиной (правда, анкету за нее заполнил супруг), еще одна — в Ханты-Мансийский автономный округ, в город Нягань, к Олесе Коробейниковой. Третья останется в Москве, а предназначил ее компьютер Алексею Бажанову.

Ключи от призовых Грант победители розыгрыша получили из рук главного редактора «За рулем» Максима Кадакова на площадке дилерского центра «Техинком».

Александра Амелина — из Смоленска, по профессии учитель. Была ошарашена звонком из редакции, так как муж не уведомил ее о том, что заполнил анкету на сайте ЗР на ее имя. За призовой машиной приехал супруг Олеси Коробейниковой, Денис (на фото справа). Алексей Бажанов (на фото слева) — первый москвич среди самых удачливых участников Гран-при за все годы.

Поздравляем и благодарим всех участников, победителей и партнеров Гран-при «За рулем»! И ждем такой же активности в очередном модельном году.

Призовые Гранты снабжены эксклюзивными шильдиками. Увидите на дороге такую машину, обязательно поздравьте водителя с выигрышем!