Среди проголосовавших ранее в рамках Гран-при «За рулем» читателей разыграны три Лады Гранты с автоматической коробкой передач. Сегодня ключи от новеньких автомобилей попали в руки новоиспеченных владельцев.
Появится ли Lada Largus с мотором 1.8, когда ждать Весты с вариатором и Гранту CNG — эти и многие другие вопросы волновали читателей «За рулем». Мы собрали их и адресовали непосредственно производителю. Ниже — новая порция ответов АВТОВАЗа.
В головном офисе Ягуара еще не решили, привозить ли в Россию обновленный седан XE. Зато кроссовер Jaguar F‑Pace в исполнении SVR появится у нас почти наверняка. Под капотом у него 5-литровый мотор V8 с нагнетателем, который развивает 550 сил и разгоняет машину до первой сотни за 4,3 секунды!
Помню, один из первых моих отчетов о Гранте назывался «Лада Гранта, блин». Но сейчас я гляжу на обновленную машину с совсем иным настроем.
Призовые Гранты достались читателям «За рулем»
Среди проголосовавших ранее в рамках Гран-при «За рулем» читателей разыграны три Лады Гранты с автоматической коробкой передач. Сегодня ключи от новеньких автомобилей попали в руки новоиспеченных владельцев.
Напомним все стадии долгого пути, который для редакции повторяется из года в год. Журнал проводит опрос читателей. Все вы помогаете нам выявить лучшие новинки прошлого года, появившиеся на российском авторынке. Среди участников опроса мы разыгрываем автомобили. На этот раз — три Лады Гранты 1.6 с автоматической коробкой передач. Мы не беремся «вручную» определять трех самых удачливых читателей, а доверяем эту ответственную процедуру генератору случайных чисел.
Компьютер в этом году оказался неравнодушен к прекрасной половине человечества. Одна Гранта уедет в Смоленск к Александре Амелиной (правда, анкету за нее заполнил супруг), еще одна — в Ханты-Мансийский автономный округ, в город Нягань, к Олесе Коробейниковой. Третья останется в Москве, а предназначил ее компьютер Алексею Бажанову.
Ключи от призовых Грант победители розыгрыша получили из рук главного редактора «За рулем» Максима Кадакова на площадке дилерского центра «Техинком».
Ключи от призовых Грант победители розыгрыша получили из рук главного редактора «За рулем» Максима Кадакова на площадке дилерского центра «Техинком».
Александра Амелина — из Смоленска, по профессии учитель. Была ошарашена звонком из редакции, так как муж не уведомил ее о том, что заполнил анкету на сайте ЗР на ее имя.
Александра Амелина — из Смоленска, по профессии учитель. Была ошарашена звонком из редакции, так как муж не уведомил ее о том, что заполнил анкету на сайте ЗР на ее имя.
За призовой машиной приехал супруг Олеси Коробейниковой, Денис (на фото справа).
За призовой машиной приехал супруг Олеси Коробейниковой, Денис (на фото справа).
Алексей Бажанов (на фото слева) — первый москвич среди самых удачливых участников Гран-при за все годы.
Алексей Бажанов (на фото слева) — первый москвич среди самых удачливых участников Гран-при за все годы.
Поздравляем и благодарим всех участников, победителей и партнеров Гран-при «За рулем»! И ждем такой же активности в очередном модельном году.
Призовые Гранты снабжены эксклюзивными шильдиками. Увидите на дороге такую машину, обязательно поздравьте водителя с выигрышем!
Призовые Гранты снабжены эксклюзивными шильдиками. Увидите на дороге такую машину, обязательно поздравьте водителя с выигрышем!
Все подробности о Гран-при и автомобилях-номинантах — тут.
Генеральный партнер Гран-при «За рулем»-2019 — компания Cordiant.
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