10 главных автоновинок зимы 2019–2020

Свежие Volkswagen Jetta, Kia Seltos, Skoda Karoq, Hyundai Sonata и не только — зима обещает быть жаркой.

Материалы по теме Kia Seltos: большой тест-драйв предсерийного бестселлера

Дождались! В наступающем декабре в России произойдет возвращение блудного сына: ожидается перезапуск марки Opel. После нескольких лет отсутствия автомобили из Рюссельсхайма вновь будут продаваться официально. Пусть модельный ряд пока неширок, но — лиха беда начало!

Впрочем, не Опелем единым — будет целый выводок новинок от других автопроизводителей. Тут тебе и премиальные кроссоверы от Audi и Мерседеса, и более доступные паркетники от Kia и Skoda, и долгожданные седаны от VW и Hyundai. А едва ли не самой громкой премьерой обещает стать модернизированная Lada 4x4. В общем, новинки на любой вкус и кошелек.

1. Audi Q3 40 TFSI quattro

Audi Q3 40 TFSI quattro

Вообще-то новый «кукушонок» продается у нас с осени, но предложение было ограничено моноприводной 1,4-литровой 150-сильной модификацией. Для успешной конкуренции с BMW X1 и Мерседесом GLA этого недостаточно. Поэтому появление версии 40 TFSI quattro придется весьма кстати. В ее распоряжении — полный привод с муфтой Haldex и 2-литровый турбомотор отдачей 180 л.с., которые помогут привлечь платежеспособную публику. В актив Q3 можно занести и просторный салон — на втором ряду места на удивление много.

2. Обновленный Audi Q7

Audi Q7

В середине зимы ожидается старт продаж модернизированного Q7. Самый крупный кроссовер Audi получил более агрессивный стайлинг экстерьера и полностью переработанный салон, в котором почти не осталось привычных кнопок — их заменили сенсорные. В качестве опции теперь предлагается полноуправляемое шасси и активные стабилизаторы. Об изобилии двигателей остается только мечтать — обновленный Q7 будет предлагаться исключительно с 3-литровым 249-сильным турбодизелем.

3. Новая Hyundai Sonata

Hyundai Sonata

Новая Sonata дебютировала еще весной и, по нашим данным, должна была добраться до России в конце лета-начале осени. Но корейцы решили перенести ее запуск на зиму. Но мы не в обиде — этот седан стоит того, чтобы его подождали. Хотя бы потому, что он красив — утонченные скульптурные формы кузова вызывают исключительно положительные эмоции. Турбомоторов нового поколения и гибридов у нас не будет — автомобиль получит куда более притягательные для россиян атмосферники 2.0 (150 л.с.) и 2.5 (179 л.с.).

4. Kia Seltos

Kia Seltos

Глядя на суперуспешный Hyundai Creta, удивляешься тому, что в Kia так затянули с собственным компактным кроссовером. С появлением Селтоса автомобильный ландшафт России должен серьезно измениться. Построен он на чуть увеличенной платформе Креты, габариты кузова тоже покрупнее будут. Как следствие — более просторные салон и багажник. Кстати, дизайн у Kia тоже явно выигрышнее. Оба бензиновых двигателя хорошо известны по другим моделям «корейцев»: 1.6 (123 л.с.) и 2.0 (149 л.с.).

5. Обновленная Лада 4х4

Lada 4x4

Нынче тольяттинской Ниве (язык не поворачивается называть ее бездушной аббревиатурой 4х4) стукнуло 42 года. По отраслевым меркам — огромный возраст! Но машина пользуется устойчивым спросом, а посему снимать ее с производства нет необходимости. Вазовцы время от времени модернизируют ветерана, вот и в этом году ему перепадет ряд усовершенствований. Большинство из них будет сосредоточено в салоне. Машина получит новую приборку, центральную консоль, руль, передние сиденья. Ожидаются и подголовники на заднем диване (хорошо бы опускающиеся). Так что Нива еще повоюет!

6. Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB

Такая модель, как GLB, в мерседесовской гамме напрашивалась давно — слишком уж велик зазор между кроссоверами GLA и GLC. Длина, ширина и высота кузова составляют, соответственно, 4634/1834/1658 мм. Но мерседесовцы умудрились разместить в салоне 7 сидений. Впрочем, третий ряд — опция. Дизайн передней панели практически такой же, что и у одноплатформенного А-класса. Линейка двигателей достаточно широка: два дизельных (150 либо 190 л.с.) и два бензиновых (163 либо 224 л.с.). Впрочем, мощность базового бензинового мотора, скорее всего, снизят до 150 «лошадей» — чтобы уменьшить налоговую нагрузку.

7. Opel Zafira Life и Vivaro

Opel Zafira

Все ждали, что первой моделью Опеля в России окажется кроссовер Grandland X, но пионером, похоже, станет не он, а парочка Zafira Life/Vivaro, на днях получившие Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Первый представляет собой клон микроавтобусов Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller, второй — двойник фургонов Citroen Jumpy и Peugeot Expert. Под капотом ожидаются турбодизели 1.6 (90 или 95 л.с.) и 2.0 (150 л.с.). Причем «верхний» мотор может быть сопряжен не только с механикой, но и с автоматом.

8. Skoda Karoq

Skoda Karoq

Важнейшим конкурентом Креты, помимо упомянутого Kia Seltos, должен стать чешский кроссовер Skoda Karoq, который со дня на день начнут выпускать в России. У нас будут как переднеприводные модификации, так и версии с трансмиссией 4х4. Самым же главным преимуществом должен стать базовый атмосферный 110-сильный двигатель (в Европе он не предлагается) — он локализован в России, что позволяет надеяться на привлекательный ценник. Вторым мотором станет 1,4-литровая 150-сильная турбо-«четверка».

9. Новая Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta

Прежняя Jetta покинула рынок полтора года назад и с той поры в модельном ряду Фолькса зияла неподобающая для мирового автогиганта брешь. И только в первом квартале 2020 г она будет закрыта новой Джеттой. Автомобиль стал крупнее и представительнее. В салоне — удачный микс из старых проверенных решений и современных электронных компонентов. Про двигатели можно сказать то же самое. Базовым станет 1,6-литровый 110-сильный атмосферник, с которым, как и раньше, совмещается механика либо классический автомат. А вот 1,4-литровый 150-сильный турбомотор предложат не с роботом, а с гидромеханикой — такое решение россияне должны одобрить.

10. Обновленный Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

В середине зимы ждем появления модернизированного Пассата. Внешние изменения непринципиальны — от дорестайлинговой машины с ходу его сможет отличить только фанат марки. А вот внутренние преобразования куда более серьезны. Здесь новый дизайн центральной консоли и панели приборов, другой руль, а также надпись PASSAT вместо стильных стрелочных часов (что мы не одобряем). Есть подвижки и по части опций: появились матричные фары, продвинутая мультимедийка и полуавтопилот. Двигатель 1.4 (150 л.с.) остался на месте, но 1,8-литрового 180-сильного турбомотора мы недосчитаемся — его заменил 2-литровый 190-сильный агрегат. Модификации с кузовом универсал поставлять не планируется — только седаны.

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Фото: фирмы-производители