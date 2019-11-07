Новый седан Volkswagen Jetta: первый тест-драйв!

Седан Volkswagen Jetta седьмого поколения появится в России ближе к середине следующего года, но Максим Кадаков уже проехал на новой Джетте свыше 600 км по дорогам и легкому бездорожью Мексики — и вот его первые впечатления.

ОНА НЕ НЕМЕЦКАЯ

Джетту будут поставлять на российский рынок из Мексики — ведь в Европе Джетты больше нет. Перелицованный вариант выпускают также в Китае, но это немного другая машина, которую китайцы знают под именем Sagitar.

Мексиканская сборка вовсе не означает, что Джетта теперь — «недофольксваген». Точно такие же машины поставляются на рынок США, где Джетта пользуется устойчивым спросом.

ОНА ДРУГАЯ

Наконец-то Джетта перестала быть незаметным автомобилем. Хром широченной решетки радиатора и светодиодные фары навевают ассоциации с Пассатом и Туарегом. Сзади это почти Audi A3 или А4. Яркий автомобиль!







ОНА БОЛЬШАЯ

Колесная база — как у Октавии, поэтому на заднем сиденье очень просторно. Багажник тоже огромный. Точных данных пока нет, но ориентировочно его объем — около 510 литров. Так что, если кто-то вдруг мечтал об Октавии с кузовом седан, Джетта — прекрасный вариант.









ОНА ПРАВИЛЬНАЯ

В том смысле, что новая Джетта построена на модельной платформе MQB — и теперь технически она практически повторяет «седьмой» Golf. Для нас еще важнее то, что в Россию Джетта будет поставляться с хорошо известными моторами 1.4 TSI (турбо, 150 л.с.) и атмосферником 1.6 (110 л.с.). Причем «младший» мотор будут доставлять из Калуги в Мексику, а уже собранные Джетты с этим мотором поплывут через океан к нам. Вот уж логистика!

Но еще важнее то, что помимо механической коробки оба мотора могут работать в паре с 6-ступенчатым гидромеханическим автоматом. Да-да, робот DSG — не для Джетты. Кто хотел классический автомат? Берите! И не прогадаете, поскольку связка мотора 1.4 TSI и этого автомата показалась мне практически идеальной: спорта в такой Джетте немного (Golf бодрее), но все очень логично и прогнозируемо. И наверняка автомат окажется менее проблемным, чем DSG.







ОНА КОМФОРТНАЯ

По плавности хода Джетта явно лучше Гольфа — даже на 17-дюймовых колесах (есть еще 16-дюймовые). Подвеска такая, что не требует адаптации к нашим дорогам. Клиренс достаточный — около 165 мм, по моим замерам.

Шумоизоляция не эталонная (на Гольфе получше), но вполне достойная. Материалы салона — на уровне «седьмого» Гольфа. Есть климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, обогрев руля, светодиодные фары и другие плюшки.

ОНА ДОРОГАЯ?

Точного ответа пока нет — цены будут объявлены в следующем году. Могу предположить, что импортная Jetta не будет совсем уж дешевой (да еще с такой странной логистикой), а сборку в Нижнем Новгороде возобновлять не будут. С другой стороны, Джетта не должна быть дороже Гольфа. Я надеюсь, что машины в средней комплектации окажутся не дороже 1,5 миллиона рублей.











ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

Если у вас есть вопросы по новой Джетте — задавайте! Попробую в следующем рассказе ответить если не на все, то на самые интересные.