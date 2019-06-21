7 главных изменений обновленного Volkswagen Passat

Материалы по темеНачались продажи нового VW Passat
Компания из Вольфсбурга взяла курс на тотальную электрификацию — через пару-тройку лет почти в каждом сегменте она представит «электричку». Это будет экологически чистый транспорт, со специфичным, не похожим на нынешние машины дизайном.
Passat нового поколения, который должен пойти в серию через три года, скорее всего, изрядно «позеленеет» и получит систему автономного вождения.
Ну а пока этого не случилось, давайте наслаждаться нынешним Пассатом — право, он того заслуживает. В России это культовая машина, поэтому каждое ее обновление привлекает повышенный интерес. Все самые значимые изменения Пассата — в галерее ниже.
Фото: Юрий Тимкин и Volkswagen
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