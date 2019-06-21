7 главных изменений обновленного Volkswagen Passat

Запомните этот момент: возможно, мы имеем дело с последним Пассатом в привычном виде — c таким, каким мы его знаем и ценим. А именно — просторным семейным автомобилем с мощными и экономичными двигателями внутреннего сгорания.

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Компания из Вольфсбурга взяла курс на тотальную электрификацию — через пару-тройку лет почти в каждом сегменте она представит «электричку». Это будет экологически чистый транспорт, со специфичным, не похожим на нынешние машины дизайном.

Passat нового поколения, который должен пойти в серию через три года, скорее всего, изрядно «позеленеет» и получит систему автономного вождения.

Ну а пока этого не случилось, давайте наслаждаться нынешним Пассатом — право, он того заслуживает. В России это культовая машина, поэтому каждое ее обновление привлекает повышенный интерес. Все самые значимые изменения Пассата — в галерее ниже.

Фото: Юрий Тимкин и Volkswagen