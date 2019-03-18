Модернизированный Passat лишили часов, но наградили автопилотом и прогрессивными фарами. ЗР в числе первых опробовал обновленную версию.

Свет очей

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Passat для Фольксвагена — одна из точек опоры. В Европе вместе с Polo и Гольфом он делает кассу и лидирует по продажам в D‑сегменте. Passat холят и лелеют настолько, что даже рядовая модернизация преподносится как событие планетарного масштаба.

Что мне импонирует в Фольксвагенах, так это стилистическая основательность. Никакой ветрености при очередном рестайлинге! Однажды взятый курс не меняется до смены поколений. Чуть подрихтованные бамперы, оптика, ради­аторная решетка и выведенное аршинными буквами под задней эмблемой название — вот и всё. Основные перемены — внутри.

Volkswagen Passat

За доплату теперь можно заказать светодиодные матричные фары IQ.Light (такие недавно появились на Туареге), в каждой из которых скомпоновано по 44 светодиода. В темноте они самостоятельно включают дальний, подсвечивают повороты, затеняют встречный и попутный транспорт, пешеходов и животных, основываясь на данных с фронтальной камеры и навигатора, а также скорости и угле поворота руля. В довесок — поворотники «бегущая строка».

Часов не наблюдаем

Это было камерное знакомство — в прямом и переносном смысле. Поездить на машине немцы не дали (ездовая презентация состоится позже), поэтому оборудовали темную комнату и устроили световое шоу матричных фар. Впечатляет! Среди массовых машин класса D столь прогрессивной оптики больше нет ни у кого.

С центральной консоли убрали симпатичные стрелочные часы. Говорят, это уже не модно, но мне кажется, что дело в экономии. Проектор на ветровое стекло так и не внедрили: Volkswagen верен выдвижному прозрачному экранчику. Для машины уровня Пассата — не комильфо. Немцы перешли на медиаразъемы формата Type-C, так что привычную флешку можно вставить только через переходник — это еще один минус.

Самое заметное интерьерное приобретение — новый руль с пухлым ободом. Контурная подсветка — 32 цвета на выбор.

Предлагаемая за доплату виртуальная панель приборов усохла с 12,3 до 11,7 дюйма. Если по часам и привычному USB я буду скучать, то новая приборка понравилась: более яркая и сочная картинка, три возможные конфигурации вместо прежних двух.

У топ-версии теперь — информационно-развлекательная система MIB3 с голосовым управлением, позволяющая слушать онлайн-радио и смотреть видеоролики (SIM-карту ставят еще на заводе). В числе прочего она информирует о свободных парковочных местах и тарифах, позволяет оплатить стоянку онлайн. Как всё это будет работать у нас? Никак.

Вместо красивых стрелочных часов — банальная надпись Passat. Неравноценная замена, не находите?

Это один из трех вариантов конфигурации панели приборов. Базовые версии, как и раньше, снабжены аналоговыми шкалами.

Ползунковая регулировка позволяет более тонко подстраивать активную подвеску DCC.



В комплекс водительских ассистентов IQ.Drive добавлен полуавтопилот Travel Assist. Если прежде Passat держался в полосе на скоростях до 60 км/ч, то теперь планка поднята до 210 км/ч. Новая фронтальная камера видит лучше прежней: машина едет точно посередине полосы, а не гуляет от края до края, распознаёт желтую разметку и бетонные отбойники. Руль по-прежнему надо придерживать, но чисто символически, благо в конструкции применена емкостная технология, способная «учуять» самое легкое прикосновение к ободу. Прежняя система реагировала на подачу импульса рулевому валу.

Адаптивный круиз-контроль перед съездом с магистрали притормозит, а выехав на новое шоссе, самостоятельно наберет прежний ход. Даже Touareg так не умеет.

В прежней версии Пассата с активной подвеской DCC предлагали три предуста­новки (нормальную, комфортную и спортивную), теперь жесткость выбираешь виртуальным ползунком с массой промежуточных положений. Такая же тонкая настройка появилась полтора года назад на лифтбеке Volkswagen Arteon (ЗР, № 7, 2017).

Амортизаторы для активного шасси Фольксвагену поставляет фирма Monroe.

В режиме ожидания

Базовый бензиновый мотор тот же — 150‑сильный 1.5 TSI. Не изменились и двухлитровые бензиновые «турбочетверки» с отдачей 190 либо 272 л.с. Отказываться от дизелей немцы не хотят. Для Пассата предложено аж четыре турбодизеля мощностью от 120 до 240 л.с. Но это в Европе.

У нас гамма будет своя: 1,4‑литровый 150‑сильный бензиновый мотор, двухлитровый 190‑сильный (прежде был 1,8‑литровый 180‑сильный) и дизель 2.0 TDI мощностью 150 «лошадей».

Плагин-гибридный Passat GTE (бензиновый мотор мощностью 156 л.с. и 115‑сильный электромотор) получил батарею емкостью 13 кВт∙ч вместо 9,9 кВт∙ч. Заявленное время зарядки от бытовой сети — шесть часов с четвертью. GTE позволяет резервировать электроэнергию для целевого пункта назначения. Например, часть маршрута можно принудительно проехать на ДВС, чтобы в центре города — если там действует запрет на движение «грязного» транспорта — машина поехала на электротяге.

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Плагин-гибрида GTE (бензиновый мотор + электродвигатель) в России как не было, так и не будет. У него теперь тяговая батарея емкостью 13 кВт∙ч (было 9,9 кВт∙ч), что позволило заявить 55‑километровый пробег на электротяге по «честному» циклу WLTP. Прежде немцы считали пробег по далекому от жизни циклу NEDC, в пересчете на который он превратился бы в 70‑километровый (дорестайлинговый Passat GTE мог проехать только 50 км).

В Европе прием заказов на обновленный Passat начнут в мае, а до России он доберется лишь в 2020 году. Ждать его имеет смысл лишь тем, кто жаждет раскошелиться на продвинутые фары, медиакомплекс, автопилот и технологичные вкусности. Если вся эта электронная мишура не про вас, не томите себя и смело покупайте нынешний Passat.

Весна — время обновлений! Обновите коврики в своем автомобиле!

Фото автора и фирмы Volkswagen