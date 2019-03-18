Свет очей
Что мне импонирует в Фольксвагенах, так это стилистическая основательность. Никакой ветрености при очередном рестайлинге! Однажды взятый курс не меняется до смены поколений. Чуть подрихтованные бамперы, оптика, радиаторная решетка и выведенное аршинными буквами под задней эмблемой название — вот и всё. Основные перемены — внутри.
За доплату теперь можно заказать светодиодные матричные фары IQ.Light (такие недавно появились на Туареге), в каждой из которых скомпоновано по 44 светодиода. В темноте они самостоятельно включают дальний, подсвечивают повороты, затеняют встречный и попутный транспорт, пешеходов и животных, основываясь на данных с фронтальной камеры и навигатора, а также скорости и угле поворота руля. В довесок — поворотники «бегущая строка».
Часов не наблюдаем
Это было камерное знакомство — в прямом и переносном смысле. Поездить на машине немцы не дали (ездовая презентация состоится позже), поэтому оборудовали темную комнату и устроили световое шоу матричных фар. Впечатляет! Среди массовых машин класса D столь прогрессивной оптики больше нет ни у кого.
С центральной консоли убрали симпатичные стрелочные часы. Говорят, это уже не модно, но мне кажется, что дело в экономии. Проектор на ветровое стекло так и не внедрили: Volkswagen верен выдвижному прозрачному экранчику. Для машины уровня Пассата — не комильфо. Немцы перешли на медиаразъемы формата Type-C, так что привычную флешку можно вставить только через переходник — это еще один минус.
Предлагаемая за доплату виртуальная панель приборов усохла с 12,3 до 11,7 дюйма. Если по часам и привычному USB я буду скучать, то новая приборка понравилась: более яркая и сочная картинка, три возможные конфигурации вместо прежних двух.
У топ-версии теперь — информационно-развлекательная система MIB3 с голосовым управлением, позволяющая слушать онлайн-радио и смотреть видеоролики (SIM-карту ставят еще на заводе). В числе прочего она информирует о свободных парковочных местах и тарифах, позволяет оплатить стоянку онлайн. Как всё это будет работать у нас? Никак.
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Вместо красивых стрелочных часов — банальная надпись Passat. Неравноценная замена, не находите?
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Это один из трех вариантов конфигурации панели приборов. Базовые версии, как и раньше, снабжены аналоговыми шкалами.
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Ползунковая регулировка позволяет более тонко подстраивать активную подвеску DCC.
Адаптивный круиз-контроль перед съездом с магистрали притормозит, а выехав на новое шоссе, самостоятельно наберет прежний ход. Даже Touareg так не умеет.
В прежней версии Пассата с активной подвеской DCC предлагали три предустановки (нормальную, комфортную и спортивную), теперь жесткость выбираешь виртуальным ползунком с массой промежуточных положений. Такая же тонкая настройка появилась полтора года назад на лифтбеке Volkswagen Arteon (ЗР, № 7, 2017).
В режиме ожидания
Базовый бензиновый мотор тот же — 150‑сильный 1.5 TSI. Не изменились и двухлитровые бензиновые «турбочетверки» с отдачей 190 либо 272 л.с. Отказываться от дизелей немцы не хотят. Для Пассата предложено аж четыре турбодизеля мощностью от 120 до 240 л.с. Но это в Европе.
У нас гамма будет своя: 1,4‑литровый 150‑сильный бензиновый мотор, двухлитровый 190‑сильный (прежде был 1,8‑литровый 180‑сильный) и дизель 2.0 TDI мощностью 150 «лошадей».
В Европе прием заказов на обновленный Passat начнут в мае, а до России он доберется лишь в 2020 году. Ждать его имеет смысл лишь тем, кто жаждет раскошелиться на продвинутые фары, медиакомплекс, автопилот и технологичные вкусности. Если вся эта электронная мишура не про вас, не томите себя и смело покупайте нынешний Passat.
- Весна — время обновлений! Обновите коврики в своем автомобиле!
Фото автора и фирмы Volkswagen
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