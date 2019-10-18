Audi назвала стоимость нового Q3

Во время премьеры Audi Q3 второго поколения, которая прошла в Москве, компания объявила стоимость кроссовера.

Премьера нового Audi Q3 прошла в Москве. Автомобиль получил более богатое оснащение, сопоставимое с уровнем комплектаций старших моделей бренда. Первые месяцы желающие смогут приобрести кроссовер специальной серии Start Edition, которая отличается расширенным списком оснащения.

Новый Audi Q3 получил более спортивную внешность с восьмиугольной решеткой радиатора Singleframe.

Дизайн интерьера отличается четкими линиями и объемными элементами, которые присутствуют и в других новых кроссоверах марки. Кроме того, Audi Q3 второго поколения получил новую концепцию управления — при помощи сенсорного дисплея MMI touch.

В России новый Audi Q3 оснащается двумя бензиновыми турбодвигателями. Это 1,4-литровый TFSI мощностью 150 л.с., который устанавливается в паре с 6-ступенчатым роботом S tronic, и 2-литровый TFSI мощностью 180 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым роботом и передающий крутящий момент на все колеса.

Длина нового Audi Q3 составляет 4484 мм, ширина — 1849 мм, а высота — 1616 мм. Колесная база автомобиля стала больше на 77 мм, что добавило места в салоне, а задние сиденья с регулируемыми спинками теперь сдвигаются вперед и назад на 150 мм. Объем багажника кроссовера составляет от 530 до 1525 л.

В оснащение автомобиля могут входить такие системы, как парковочный автопилот, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и многие другие.

Стоимость Audi Q3 35 TFSI с 1,4-литровым мотором составляет от 2 253 000 рублей. Полноприводного Audi Q3 40 TFSI quattro — от 2 562 000 рублей. Цена автомобилей ограниченной серии Start Edition — от 2 490 000 рублей.

Тест-драйв двоюродного брата Audi Q3 — Skoda Kamiq — вы найдете здесь.

Фото: Audi