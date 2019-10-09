«За рулем» раскрутил все три цилиндра самого компактного кроссовера Шкоды и выяснил, нужен ли Kamiq в России.

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Kodiaq, Karoq, а теперь еще и Kamiq — Skoda представляет кроссоверы от крупного к мелкому, объединив их общей системой названий. Слова, кстати, не «из пробирки», а осмысленные.

Kodiaq — остров и город на Аляске, а заодно и вид обитающего там бурого медведя (правда, правильно пишется Kodiak). Karoq на языке одного из эскимосских народов означает «автомобиль».

Kamiq у инуитов — это вещь, которая идеально вам подходит. Пусть на слух словечко странное, но, по сути, машине к лицу.

Не про нашу честь

Смотрю на перечень доступных для теста версий и чешу затылок. На выбор — трехцилиндровый «турболитр» в двух вариантах отдачи и дизель 1.6. Не нужно великих знаний о российском рынке, чтобы понять: ни один из них у нас не примут. Один несерьезный, другой будет недешевым. Вон, Renault Duster дает уникальную возможность купить сравнительно доступный дизель — так ведь не берут!

А может, я погряз в стереотипах, а на самом деле даунсайзинговая «трешка» не хуже взрослых моторов? Беру 115‑сильную версию 1.0 TSI с роботом DSG.

Алый Kamiq встречает прищуром светодиодных фар, распахивает электроприводом дверь багажника, усаживает на обтянутые кожей и алькантарой сиденья. Это точно недорогая Skoda? Да, таковы теперь европейские стандарты.

Skoda во второй раз экспериментирует с головной оптикой. Вышло смелее и симпатичнее, чем на «четырехглазой» рестайлинговой Октавии. У дорогих версий фары адаптивные, полностью светодиодные.

Пока выруливаю с парковки, моторчик так трясется, что это слышат все пассажиры, а до меня доходит еще и вибрация через руль и педали. Тремор улетучивается, как только стрелка тахометра перешагивает 2000 оборотов. Но проблема в том, что зашуганный воинствующими экологами робот упорно переключается вверх и загоняет обороты двигателя ниже этой отметки. В европейских городах от этого никак не спастись — скорости не те. Но если есть возможность набрать хотя бы 60 км/ч, рецепт прост — спортрежим коробки. Совсем другое дело: ниже «2000» стрелка и не опускается.

Помню трехцилиндровый BMW: у него мотор сбалансирован лучше, но там и объема на пол-литра больше, и премиальный статус обязывает. В Шкоде же остается только смириться с вибронагруженностью.

Под капотом простор! Иначе и быть не могло при всего-то литре рабочего объема. На газовых упорах сэкономили, зато замков по-взрослому поставили целых два.

Литр на пятерых

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Для литра моторчик тянет не хуже близкого по мощности атмосферника 1.6 (его у европейского Камика нет, однако для российского автомобилиста это печка, от которой можно плясать). Турбина напоминает о себе лихим посвистом, но не подхватом. И робот настроен соответственно. Выбирай хоть стандартный, хоть спортивный режим — активного отклика на газ не жди. Нечему в моторе 1.0 TSI «взрываться»!

Пересаживаюсь на Kamiq с 95‑сильной версией «литра» и механикой. Скромный потенциал моторчика подтверждают всего пять ступеней в коробке, но тянет он не хуже. (Возможно, это плацебо: механическая коробка дает иллюзию большего контроля над автомобилем.) А вот шумит и вибрирует такой Kamiq сильнее. Комплектация та же — максимальная, так что вряд ли дело в проработке шумоизоляции. Скорее, в другой прошивке мотора и иных передаточных числах коробки — из-за этого слегка изменился характер работы агрегата.

Приборную панель не отличить от той, что стоит на хэтчбеке Scala. Не удивлюсь, если они одинаковые до миллиметра. К передним сиденьям не придраться. Есть стандартный и спортивный варианты. Топовая комплектация щеголяет электроприводами.

Цифровая приборка предлагает пять вариантов дизайна. Тахометр у создателей явно не в почете: ему нашлось место только в двух вариантах.

Блок климат-контро­ля — с усеченным набором клавиш. Чтобы изменить направление потоков и скорости вентилятора, жмем клавишу Menu и смотрим на тачскрин выше.

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Я предпочел бы олдскульный атмо­сферник. Четыре цилиндра не дрожат осенним листом и заведомо надежнее. А аппетит такой же: в показанные «литрушкой» 6–6,7 л/100 км в тех же условиях уложится и 1.6 с классическим автоматом. Надеюсь, Kamiq не заявится в Россию с «турболитром» — это будет рыночным самоубийством. До дизеля я добраться не успел, а с более мощным бензиновым мотором Камиков чехи не привезли. На вершине гаммы — 1.5 TSI о 150 силах. Это уже серьезно. Но — снова! — не про нашу честь. В Россию вместо этого навороченного агрегата с функцией отключения двух цилиндров завозят на других моделях Шкоды, Фольксвагена и Audi двигатель 1.4 TSI прошлого поколения — той же мощности.

Если бы я решал, какие Камики продавать в России, выбрал бы варианты с моторами 1.6 MPI и 1.4 TSI (а игры в экологию оставьте европейцам.) Тем более что атмосферник локализован в Калуге. Именно там при благополучном раскладе пропишется и Kamiq. Сейчас завод выпускает седан Polo и лифтбек Rapid, которые в следующих поколениях получат платформу MQB-A0, как и шкодовский кроссовер. Чем черт не шутит — может, и 1.4 TSI станет российского производства.

Характер — твердый

Проблема всех тест-драйвов в Европе в том, что негде проверить ходовую. На хорошей дороге любая машина стоит молодцом. И все-таки кучку ям и стыков мы для подвески Шкоды нашли. Похоже, что российские выбоины и стыки с жесткими краями Kamiq будет проходить шумно и недовольно, поскольку даже нежные неровности подвеска отрабатывает жестковато.

Сзади я уселся «сам за собой» прекрасно, с запасом в коленях почти в ладонь. С атрибутами комфорта полный порядок: ­подлокотник, подстаканники, обогрев, ­дефлекторы вентиляции. Зарядные разъемы — непопулярные пока Type-C.

Центральный подлокотник сдвигается в большом диапазоне, удобную посадку найти легко.

Опционный спортпакет с заниженной на сантиметр ходовой и адаптивными амортизаторами я точно не стал бы брать. При таком клиренсе (грубый полевой замер под пластиковой защитой картера дал 190 мм) пакет для плохих дорог Камику не нужен. Однако в части настроек мягкости адаптация к нашим условиям не повредит.

К рулежке — не придраться. Гены платформы MQB не пропьешь! Даже с поправкой на то, что здесь применяется укороченная «тележка», для которой полный привод невозможен в принципе.

Машина идет предсказуемо, мягко, с минимальными кренами. На одном из виражей серпантина я переборщил со скоростью, и Kamiq мягко поплыл наружу поворота. Ждать «зацепа» некогда: полоска асфальта узкая, до обочины рукой подать. Под сброс газа Skoda послушно ввинтилась в поворот. Легкий занос совместными усилиями выправили поворот руля и ESP.

Багажник 400‑литровый. Чемодан, проходящий в самолете как ручная кладь, занимает почти всю его длину. Порог высокий, почти 15 см. С одной стороны, неудобно грузить тяжести, с другой — это дополнительный основной объем: уж лучше так, чем бестолковое подполье под мифические микроскопические предметы. Боковые стенки багажника освоены в лучших традициях Шкоды: съемный фонарик и стационарный плафон, крючки и карманы, розетка и даже клавиша электропривода фаркопа.

* * *

Karoq мы ждали два года, и он вот-вот появится у дилеров. Kamiq, очень надеюсь, доберется до нас быстрее. А для удержания разумной цены его обязательно нужно локализовать. В нынешних ценах собранная в России машина в базовой комплектации могла бы стоить около 1,1 млн рублей, и на фоне конкурентов это было бы неплохим предложением. Однако для такого решения топ-менеджменту Шкоды и Фольксвагена необходима гарантия, что будет спрос. Такую гарантию наш рынок пока не готов дать никому.

По зародившейся моде Skoda сменила фирменную эмблему на корме на размашистое написание марки. Задняя оптика тоже выполнена ­полностью по LED-техно­логии. Kamiq первым из Шкод примерил поворотники в виде бегущей строки и спереди и сзади.

Просторный для своих размеров и с приличным клиренсом Три цилиндра в России не примут. И подвеску бы помягче

Система координат

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Kamiq на российском рынке неизбежно попадет под молот двух бестселлеров класса — ­Креты и Каптюра. Они успешны благодаря наличию полного привода. Лада XRAY Cross пробилась наверх благодаря наиболее гуманному ценнику. Kia Soul тоже расходится неплохо, но в топ‑25 попадает лишь изредка.

Citroen C3 Aircross, Peugeot 2008 и Toyota C‑HR — дорогие, стильные и переднеприводные (полный привод есть только у Тойоты в самой дорогой комплектации).

Skoda при условии российской сборки примкнет к числу прагматиков из первого абзаца. В случае импорта ее участью будут штучные продажи на уровне автомобилей из второй группы.

Нюансы Kamiq, Karoq и Kodiaq не искусственно придуманные названия, а слова со смыслом.

Kamiq не бывает полноприводным, лишен внедорожных электронных ассистентов, но обладает приличным клиренсом: 190 мм.

Топовая мультимедийная система понимает и нешаблонные голосовые команды. Skoda Kamiq 1.0 TSI МТ 1.0 TSI DSG Длина / ширина / высота / база 4241 / 1793 / 1553 / 2651 мм Объем багажника (VDA) 400–1395 л Снаряженная / полная масса 1214 / 1730 кг 1251 / 1765 кг Двигатель

бензиновый, Р3, 12 клапанов; 99 см³; 70 кВт / 95 л.с. при 5000–5500 об/мин; 175 Н·м при 2000–3500 об/мин бензиновый, Р3, 12 клапанов; 999 см³; 85 кВт / 115 л.с. при 5000–5500 об/мин; 200 Н·м при 2000–3500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 11,1 с 10,0 с Максимальная скорость 181 км/ч 193 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95/50 л Расход топлива: смешанный цикл 5,1–6,3 л / 100 км 5,5–6,8 л / 100 км Трансмиссия передний привод; М5 передний привод; Р7





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Фото: Кирилл Милешкин и Skoda