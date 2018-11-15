Skoda будет продавать у нас пять моделей. Или шесть

Чешский автопроизводитель не намерен везти в Россию все новинки. Только подходящие под наш менталитет.

Материалы по теме Новый Rapid, Karoq и не только! Интервью главы Skoda в России

О скором появлении новых автомобилей рассказал глава Skoda в России Ян Прохазка. На сегодняшний день дилеры марки предлагают российским покупателям четыре автомобиля — Rapid, Octavia, Kodiaq и Superb.

В ближайшее время модельный ряд бренда пополнится кроссовером Karoq. Собираться автомобиль будет на российском заводе компании. Этот кроссовер на платформе MQB во многом схож с Volkswagen Tiguan. В Европе автомобиль предлагается с бензиновым мотором объемом 1 литр и мощностью 115 л.с., а также с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 л.с. Есть в линейке кроссовера и турбодизели мощностью 150 и 190 л.с. Какие моторы будут предложены в России — пока неизвестно.

Другой кроссовер компании — Kamiq — не будет продаваться в нашей стране в силу ряда технических особенностей, рассказал Ян Прохазка Автостату. Для него не предусмотрена система полного привода и нет привычных для российского покупателя двигателей — только малообъемные 3-цилиндровые моторы.

Не стоит ждать российским автомобилистам и хэтчбек Scala, который разрабатывался под европейского покупателя, относящегося благосклонно к 3-цилиндровым турбомоторам. Вместо этой модели в Россию может вернуться Fabia, правда только при условии экономической целесообразности. Проще говоря, компания не готова продавать автомобиль, если спрос на него не будет очевидным.

Нам уже известно, что скоро в продажу должна поступить Октавия нового поколения, узнать о которой подробнее можно здесь, а также обновленный Superb.

Фото: Skoda