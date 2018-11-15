Skoda будет продавать у нас пять моделей. Или шесть — журнал За рулем

Skoda будет продавать у нас пять моделей. Или шесть

Чешский автопроизводитель не намерен везти в Россию все новинки. Только подходящие под наш менталитет.

Skoda Karoq
Skoda Karoq

Skoda > Karoq

Материалы по теме
Новый Rapid, Karoq и не только! Интервью главы Skoda в России

О скором появлении новых автомобилей рассказал глава Skoda в России Ян Прохазка. На сегодняшний день дилеры марки предлагают российским покупателям четыре автомобиля — Rapid, Octavia, Kodiaq и Superb.

В ближайшее время модельный ряд бренда пополнится кроссовером Karoq. Собираться автомобиль будет на российском заводе компании. Этот кроссовер на платформе MQB во многом схож с Volkswagen Tiguan. В Европе автомобиль предлагается с бензиновым мотором объемом 1 литр и мощностью 115 л.с., а также с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 л.с. Есть в линейке кроссовера и турбодизели мощностью 150 и 190 л.с. Какие моторы будут предложены в России — пока неизвестно.

Другой кроссовер компании — Kamiq — не будет продаваться в нашей стране в силу ряда технических особенностей, рассказал Ян Прохазка Автостату. Для него не предусмотрена система полного привода и нет привычных для российского покупателя двигателей — только малообъемные 3-цилиндровые моторы.

Не стоит ждать российским автомобилистам и хэтчбек Scala, который разрабатывался под европейского покупателя, относящегося благосклонно к 3-цилиндровым турбомоторам. Вместо этой модели в Россию может вернуться Fabia, правда только при условии экономической целесообразности. Проще говоря, компания не готова продавать автомобиль, если спрос на него не будет очевидным.

Фото: Skoda

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Skoda Karoq (1)

Skoda 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

классная ,удобная

Недостатки:

не обнаружено

Комментарий:

хорошая машина мои соседи подумывают покупать вот такуюhttps://regtpk.ru/katalog/sistemy-vodootvoda/kanalizatsionnye-lyuki/

Написать отзыв

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые