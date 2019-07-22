Обновленный Skoda Superb встал на конвейер

На заводе Skoda в Квасинах собрали первый экземпляр рестайлингового автомобиля.

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Обновленный Skoda Superb сошел сегодня с конвейера завода Skoda в Квасинах (Чешская Республика). Автомобиль изменился внешне — теперь у него решетка радиатора с двойными ламелями, а в задней части кузова вместо привычного логотипа бренда размещена надпись Skoda. Скоро так будет на всех моделях бренда.

У обновленного автомобиля светодиодные матричные фары и просторный багажник — 625 литров у хэтчбека и 660 у универсала. Для автомобиля доступны два новых цвета — Crystal Black и Race Blue.

В салоне стало больше хрома, появились подсветка дверей и беспроводная зарядка для смартфонов.

Премьера автомобиля состоялась в мае этого года в столице Словакии Братиславе в рамках чемпионата мира по хоккею. Есть и инновационная модификация Superb iV с plug-in гибридной силовой установкой, ее производство также будет налажено в Квасинах.

Superb первого поколения разошелся по миру тиражом 136 100 экземпляров, с 2008 по 2015 годы было выпущено 618 500 автомобилей второй генерации. Модель третьего поколения выпускают с марта 2015 года — ее уже приобрели более полумиллиона человек.

Помимо флагманской модели на заводе в Квасинах также производятся внедорожники Kodiaq и Karoq. Здесь работает 9000 человек.

Продажи обновленного Superb и нового кроссовера Skoda Karoq в России ожидаются уже в конце этого года.

Фото: Skoda