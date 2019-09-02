3 главных минуса нового кроссовера Skoda (и пара достоинств)

Пока еще неясно, попадет ли к нам Kamiq — третий и самый компактный SUV чешской марки. И дело не только в состоянии рынка и цене. У машины есть и другие «тонкие» моменты.

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Имена у чешских кроссоверов странные: Kodiaq, Karoq, Kamiq. Может показаться, что ради единства концепции «на К начинается, на Q заканчивается» Skoda обратилась к электронному разуму. Но нет, названия не «синтетические», а вполне реальные. Kodiaq — остров на Аляске, Karoq в переводе с языка одного из эскимосских народов — «автомобиль» (а roq на том же языке еще и «стрела» — элемент шкодовского логотипа).

Kamiq же на языке инуитов означает что-то, что «идеально вам подходит».

Слова, возможно, несколько сложны для запоминания, но вполне подходят своим северным происхождением философии кроссоверов. И потом, не все ли равно, как называется хорошая машина?

Skoda Kamiq

Передний привод

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Базируется Skoda Kamiq на укороченной платформе MQB-A0. Она же лежит в основе Volkswagen Polo последнего поколения и хэтчбека Skoda Scala. От последнего чешский кроссовер местами отличается не больше, чем близнецы друг от друга. Грубо говоря, кузов, интерьер и двигатели у них одинаковые.

А в чем же кроссоверность Камика? Да, полного привода у него нет от слова совсем. Европейским покупателями он и не нужен. В России не все так однозначно. Например, моноприводный Дастер выбирает один покупатель из десяти. А Крету соотечественники воспринимают как сугубо городской автомобиль, и у нее на долю версий 4х2 приходится почти три четверти продаж.

Зато Kamiq может похвастать неплохим для псевдокроссовера клиренсом около 190 мм. И днище абсолютно плоское: пластиковая защита есть не только под силовым агрегатом, но и уходит дальше, к середине кузова. Никаких внедорожных режимов или ассистентов нет и в помине. Так что, Kamiq должен жить исключительно на асфальте.

Вслед за Скалой и Kamiq обзавелся заливной горловиной бачка стеклоомывателя со встроенной воронкой. Одна из фишек философии Simply Clever — выкидные накладки, защищающие двери на парковке. Удобнейшая вещь!

Три цилиндра

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На европейский тест-драйв выкатили два двигателя. Один из них дизель 1.6. Его к нам вряд ли привезут: российский покупатель не любит такой мотор в силу заведомо высокой цены. Поэтому на дизельные машины я даже не смотрел.

Единственной альтернативой выступил моторчик 1.0 TSI. С трех цилиндров при помощи турбины выдувают 95 или 115 л.с. в зависимости от степени форсировки. По «лошадям» вроде бы неплохо, но ведь об объеме и количестве «горшков» не умолчишь, и эта информация нашего человека точно будет отторгать.

Едет «турболитр», как и предполагалось, без огонька. Напрягает другое — вибрации до 2000 об/мин. С механической коробкой передач все в ваших руках — можно заставить двигатель работать на более высоких оборотах. А вот на версии с роботизированной коробкой DSG пришлось ехать в спортрежиме, чтобы поддерживать комфортные для езды обороты двигателя. Однако на низких городских скоростях от дрожи из-под капота не уйти.

Под капотом просторно. Аккумулятор по размерам едва ли не больше блока цилиндров. Того требует обилие оборудования.

Европейцам будет также доступен 1,5-литровый бензиновый агрегат мощностью 150 л.с., который на тест не привезли. Он навороченнее, чем его собрат 1.4. В частности, умеет отключать цилиндры при малой нагрузке. В России вместо него на всех моделях концерна Volkswagen пока представлен TSI в 1400 «кубиков».

Как видите, все моторы «мимо нас». Российскому рынку подошли бы агрегаты 1.6 MPI и 1.4 TSI. Один уже локализован, второй, по слухам, имеет на это шансы. Их, по всей вероятности, продолжат ставить на Polo и Rapid следующих поколений. Так почему бы не одарить ими и Kamiq, если его решатся продавать в России?

Европейская подвеска

На почти идеальных дорогах Франции к работе подвески Камика претензий не возникло: минимальные крены, быстрый и четкий отклик на поворот руля. Однако как только под колесами оказывалась трещина или заплатка дорожного полотна, ее профиль водитель узнавал весьма подробно. Мне удалось отыскать несколько неровностей посерьезнее. Проехав по ним, я убедился, что ходовой потребуется адаптация для российских дорог.

Вместо эмблемы на пятой двери красуется название марки. Теперь так будет на всех Шкодах.

В плане клиренса все отлично: 190 мм — более чем достаточно для «горожанина». Но излишняя жесткость нам ни к чему. Дороги в России далеки от идеала, и Kamiq со склонностью рассказывать обо всех изъянах асфальта будет выматывать водителя. Нам бы что-нибудь помягче, поближе к всеядной подвеске платформы В0. Пусть и с неизбежным ухудшением управляемости.

А в таком виде, в каком Skoda Kamiq предлагается европейцам, в России получится чисто московский автомобиль.

Просторно!

Фишка Шкоды всегда была в том, что она предлагает больше автомобиля, чем конкуренты. Вот и Kamiq оказался переростком В-класса. Я никак не ожидал, что при росте 186 см усядусь «сам за собой» с запасом по коленям в ладонь шириной! Здесь действительно просторно на заднем сиденье. И даже в комплектации с панорамной крышей над головой остается изрядно «воздуха».

Приборная панель взята от хэтчбека Scala. Пока он и Kamiq единственные обладатели приборок в новом дизайне. Третьей, вероятно, станет новая Octavia, премьера которой уже близка.

Сзади комфортно сидеть даже рослым пассажирам. Запас пространства есть и в коленях, и над головой. По длине багажник невелик, что компенсируется высотой. Для молодой семьи из трех человек объема хватит. По бокам все в традициях Шкоды: крючки, карманы, розетка, фонарик.

Багажник тоже неплох. Чехи говорят, что его 400 л — лучший показатель в классе. По длине и ширине «трюм» не выдающийся, а вот глубина у него изрядная: пол расположен сильно ниже порога. Да, тяжелые вещи вынимать будет не очень удобно. Но это лучше, чем если бы конструкторы реализовали двойной пол и установили его верхний уровень вровень с поперечиной кузова. Подполье удобно для мелочей и отнимает полезное пространство, если нужно перевезти что-то громоздкое.

Заглядывая под низкий пол, я не рассчитывал увидеть запаску. Во-первых, это уже не в европейских традициях. Во-вторых, казалось, что места для ниши не осталось. Как бы не так! Докатка в наличии, и это прекрасно. С пятым колесом вместо ремкомплекта чувствуешь себя гораздо увереннее.

Днище плоское, клиренс неплохой. Но в отсутствие полного привода и «внедорожных» алгоритмов работы электроники с асфальта съезжать не стоит.

Дорого-богато

К чему не придраться, так это к уровню отделки. Это, наверное, применимо к любой машине концерна Volkswagen. Верх приборной панели сделан из очень мягкого пластика, его хочется трогать еще и еще. Сиденья в дорогой комплектации щеголяют кожей и алькантарой. Все по-взрослому!

Управление климатом урезанное. Чтобы изменить направление потоков и силу обдува, надо нажать клавишу Menu и обратиться на мультимедийный тачскрин. Все удобно, с отличным откликом, но от дороги отвлекает больше, чем общение с кнопочным блоком управления. Обратите внимание: в новых Шкодах стоят не USB-разъемы, а Type-C. Это хорошо, что бренд идет в ногу с прогрессом, но провода под них еще мало у кого есть — придется докупать.

И комплектация отнюдь не бюджетная. Достаточно сказать, что климат-контроль у Камика двухзонный. Для машины В-класса такой отнюдь не норма. Есть полностью светодиодные фары, панорамная крыша (без люка), электропривод водительского сиденья, мультимедиа с экраном на 9,2 дюйма и голосовым управлением, адаптивный «круиз», электропривод багажника. Последний я впервые увидел на машине этого сегмента.

Конечно, большинство Камиков окажутся со скромным уровнем оснащения. Все-таки выбирающие субкомпактный псевдокроссовер не склонны разбрасываться деньгами. Но породу не спрячешь, и откровенным «бюджетником» модель не будет казаться даже в базовой версии. Я ее в глаза не видел, но почему-то в этом уверен.

У виртуальной комбинации приборов пять вариантов подачи информации. Самый крутой — с картой навигации во весь экран. Интересно, что тахометр предусмотрен только в двух стилях.

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Успех зависит от того, как Skoda решит поступить, если все-таки выведет Kamiq на российский рынок. Поставка европейских версий — крест на продажах: и дорого, и моторы не нашего формата. Локализация снимет все проблемы. Машины подешевеют, а ставить на них можно двигатель 1.6 MPI калужской сборки и давно знакомый 1.4 TSI.

Очень хочется, чтобы Kamiq у нас появился. В нынешних ценах и при условии российской сборки цена базовой версии на уровне 1,1–1,15 млн рублей была бы привлекательным предложением.

Фото: Skoda