Самый доступный: Skoda начала производство Kamiq

Skoda Kamiq составит конкуренцию кроссоверам Hyundai Creta и Kia Seltos.

Материалы по теме Первые фото салона новой Skoda Octavia

В Чехии началось производство нового кроссовера Skoda Kamiq, первые экземпляры которого сошли с конвейера. Это уже третий и самый доступный по цене кроссовер в модельном ряду Skoda после Kodiaq и Karoq. На том же заводе в Млада-Болеславе собираются модели Octavia, Fabia, Scala и Karoq.

В производство новой модели Skoda вложила около 100 млн евро. В частности, была адаптирована сборочная линия автомобилей и созданы новые пресс-формы. Ежедневно с конвейера завода будет сходить порядка 400 экземпляров Skoda Kamiq.

«Для нас старт производства новой модели Skoda всегда является особенным событием. За последние несколько месяцев мы подготовили производственные и логистические цеха для того, чтобы успешно запустить на рынок новый компактный городской кроссовер. Мы уверены, что он впечатлит наших клиентов традиционными для чешского бренда отличным качеством и целым рядом практичных решений», — говорит член совета директоров S koda Auto, ответственный за производство и логистику, Михаэль Оэльеклаус.

Новый кроссовер Kamiq построен на платформе MQB и отличается просторным салоном, несмотря на компактные габариты — длина Skoda Kamiq составляет 4 241 мм.

Автомобиль получил ряд современных систем безопасности и помощи водителю, а также экономичные двигатели. Следует отметить, что городской кроссовер будет предлагаться исключительно в переднеприводной версии, которую чаще выбирают покупатели машин данного сегмента.

В краш-тестах Euro NCAP новая модель Шкоды оказалась безопаснее, чем автомобили Mercedes-Benz и Tesla.

Skoda обновила свой флагманский кроссовер Kodiaq.

Фото: Skoda