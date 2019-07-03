Skoda Scala оказалась безопаснее Mercedes-Benz и Tesla

Euro NCAP провел новую серию тестов, испытав безопасность Tesla Model 3, Skoda Scala, Mercedes-Benz B-класса и GLE, а также Kia Ceed и DS3 Crossback.

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В новой серии краш-тестов Euro NCAP лучший результат продемонстрировал Skoda Scala, набравший больше всего очков, причем в стандартном оснащении, без дополнительных пакетов безопасности. Всего же было разбито шесть новых моделей: Tesla Model 3, Skoda Scala, Mercedes—Benz B—класса и GLE, а также Kia Ceed и DS3 Crossback.

Худший результат продемонстрировал DS3 Crossback — 4 звезды и 87%. К слову, с пакетом дополнительных систем безопасности автомобиль получил 5 звезд и 96%. Модель же в стандартном оснащении обеспечивает хорошую защиту водителя и переднего пассажира, но из-за отсутствия в базе ряда современных систем не добрал нескольких процентов до пяти звезд. В частности, в испытанном автомобиле отсутствовала система автономного экстренного торможения в городских условиях.

Та же проблема обнаружилась и у Kia Ceed — 88% и 4 звезды для автомобиля в стандартном оснащении. При этом корейский автомобиль травмирует грудную клетку водителя при столкновении боком со столбом и наносит плетевые травмы шеи задним пассажирам при ударе в зад. Подвела Ceed и работа системы контроля скорости, уровень которой испытатели оценили как «низкий». Зато система автономного экстренного торможения получила максимальное количество баллов.

Mercedes—Benz GLE показал более приемлемые результаты — 5 звезд и 91%. Автомобиль подвели тесты бокового столкновения со столбом, в которых травмировалась грудная клетка водителя. Уровень защиты при фронтальном столкновении оказался «достаточным». Из других недостатков — травмоопасный передний край капота и сбои работы системы удержания автомобиля на полосе движения. Неидеально отработала и система автономного экстренного торможения, получившая 3,2 балла из 4 возможных.

Уровень безопасности Mercedes—Benz B—класса оказался выше — 96% и 5 звезд. И это несмотря на низкий уровень защиты грудной клетки переднего пассажира при лобовом столкновении по всей ширине автомобиля и проблемы с системой удержания автомобиля на полосе движения. При этом система автономного экстренного торможения получила максимальные 4 балла за свою работу.

Схожие результаты продемонстрировала Tesla Model 3 — 96% и 5 звезд. Этот автомобиль тоже ранит грудную клетку, но уже водителя и при боковом столкновении со столбом, а уровень защиты грудной клетки переднего пассажира при лобовом столкновении хоть и не оказался хорошим, но является «достаточным». Других нареканий к электромобилю и его электронным системам безопасности у испытателей не возникло.

Самые лучшие результаты показал Skoda Scala — 97% и 5 звезд. При этом следует отметить лишь «достаточный» уровень безопасности водителя и переднего пассажира при лобовых столкновениях и сбои работы системы контроля скорости. Спасло автомобиль то, что он получил максимальный балл за защиту детей в возрасте от 6 до 10 лет и лоялен к пешеходам.

Фото, видео: Euro NCAP