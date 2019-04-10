Range Rover Evoque разбился на пять звезд

Euro NCAP опубликовала результаты краш-тестов двух кроссоверов — Citroen C5 Aircross и Range Rover Evoque.

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Citroen C5 Aircross в стандартной комплектации получил всего четыре звезды за защиту водителя и пассажиров (87%). При лобовом столкновении он травмирует ноги водителя и голову переднего пассажира. При боковом столкновении страдает грудная клетка водителя. Не на высоте оказываются и электронные помощники, в частности система экстренного автоматического торможения.

Хорошая новость заключается в том, что с дополнительным пакетом безопасности, который предлагается для французского кроссовера, Citroen C5 Aircross легко набирает 5 звезд (89%), но при этом все равно травмирует ноги и грудь водителя, а также голову переднего пассажира. Что касается системы экстренного автоматического торможения, то у дооснащенного кроссовера она работает хорошо, но не видит пешеходов, выскакивающих на дорогу из-за припаркованных у обочины машин.

Range Rover Evoque показал прекрасные для современного автомобиля результаты (94% и 5 звезд), но нельзя сказать, что обошлось без некоторых недочетов. При лобовом и боковом столкновениях он хорошо оберегает и водителя, и переднего пассажира. У автомобиля оказался отличный уровень защиты детей. Лоялен кроссовер и к пешеходам, подставляя под удар безопасные для них бампер и капот.

Что касается системы автономного экстренного торможения, то она, к сожалению, плохо различает едущих наперерез автомобилю велосипедистов. Чуть лучше реагирует на велосипедистов, которые едут в попутном направлении, по обочине. К счастью, это вспомогательная функция и реального влияния на уровень безопасности машины не влияет.

Ранее Euro NCAP разбила еще два кроссовера и один внедорожник, который показал совсем не те результаты, которые от него ожидали: SEAT Tarraco, Honda CR-V и тот самый Mercedes-Benz G-класса .

В предыдущей серии краш-тестов Euro NCAP участвовали Audi Q3, BMW X5, Hyundai Santa Fe, Jaguar I-Pace, Peugeot 508, седан Volvo S60 и универсал V60, а также Jeep Wrangler и Fiat Panda. С результатами тестов можно ознакомиться здесь.

До этого на испытаниях Euro NCAP были разбиты Hyundai NEXO, Lexus ES, Mazda 6, Mercedes-Benz A-класса, а также Citroen Berlingo, Opel Combo и Peugeot Rifter. С результатами этих тестов можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: Euro NCAP