Fiat и Jeep провалили краш-тесты Euro NCAP

Euro NCAP опубликовала результаты краш-тестов девяти автомобилей. Провал Fiat и Jeep оказался не единственным сюрпризом.

Начать следует с главной новости — Jeep Wrangler и Fiat Panda получили рекордный минимум баллов. Если Wrangler получил одну звезду из пяти возможных, то Panda — ни одной.

За защиту взрослых пассажиров Jeep Wrangler заработал 19,3 балла (50%). При лобовом столкновении существенные травмы получают и передний пассажир, и водитель. Слабой оказалась и защита перевозимых детей. При наезде на пешехода передний край капота способен нанести ему серьезную травму. Не на высоте оказались и электронные системы безопасности.

Если низкому уровню безопасности внедорожника еще можно найти какое-то оправдание, то семейному Фиату Панде, не получившему ни одной звезды, — нет. Полученные 17,4 балла (45%) за защиту взрослых пассажиров удивили не только испытателей. Panda способна не только сломать грудную клетку при лобовом или боковом столкновении, но и нанести серьезную плетевую травму шеи при ударе в зад автомобиля. Уровень безопасности детей таков, что они скорее погибнут при столкновении, чем выживут. То же самое можно сказать и о пешеходах, которые, будучи сбитыми, обязательно разобьют себе голову о жесткий дальний край капота или о каменные передние стойки. Из систем безопасности в Панде оказался только сигнализатор непристегнутого ремня безопасности, да и тот получил один балл из трех возможных.

Но это еще не все сюрпризы проведенной Euro NCAP серии краш-тестов, в которой также участвовали автомобили Audi Q3, BMW X5, Hyundai Santa Fe, Jaguar I-Pace, Peugeot 508, а также седан Volvo S60 и универсал V60. Все они получили по пять звезд из пяти возможных, но…

Следует отметить, что самую надежную защиту взрослых пассажиров показали Peugeot 508 и Volvo S60/V60. Их результат — 96%. На втором месте по этому параметру — Audi Q3 с результатом 95%. Замыкает тройку лидеров Hyundai Santa Fe (94%). Электрокар Jaguar I-Pace и кроссовер BMW X5 далеки от 100-процентного результата: 91% и 89% соответственно.

В деле защиты детей лучше всех оказался Hyundai Santa Fe (88%). Остальные получили от 84 до 86%. Зато Hyundai недостаточно лоялен к пешеходам. Уровень их защиты у кроссовера дотянул лишь до 67%, притом что результат других участников теста составил от 71 до 76%. Лучший здесь — Audi. Вне конкуренции Q3 оказался и в тесте электронных систем безопасности (85%). Другие участники серии тестов были оснащены ненамного хуже: Jaguar I-Pace — 81%, Peugeot 508 — 79%, Hyundai Santa Fe — 76%, Volvo S60 и V60 — 76%, BMW X5 — 75%.

В предыдущей серии краш-тестов Euro NCAP участвовали Hyundai NEXO, Lexus ES, Mazda 6, Mercedes-Benz A-класса, а также Citroen Berlingo, Opel Combo и Peugeot Rifter. С результатами тестов можно ознакомиться здесь.

Euro NCAP наглядно продемонстрировала, насколько отличается уровень безопасности новых и старых автомобилей.

Фото, видео: Euro NCAP