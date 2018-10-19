Разница в безопасности между старыми и новыми автомобилями. Самое наглядное видео

Для демонстрации разницы технологий Global NCAP разбил автомобиль 1998 года о машину 2018 года.

Ford Fiesta
Ford Fiesta

Ford > Fiesta

Вид на краш-тест сверху
Вид на краш-тест сверху

Global NCAP опубликовала видеоролик, который наглядно демонстрирует, насколько далеко ушли технологии создания автомобилей: сплавы, конструкции, программируемые зоны деформации, подушки безопасности. Все это появилось не сразу, и автомобили 20-летней давности после просмотра видео уже не кажутся столь хорошими, как мы привыкли о них думать.

В краш-тесте участвовали автомобили одной модели: два Ford Fiesta. Отличаются они годами выпуска. Темная машина сошла с конвейера в 1998 году, а светлая — буквально вчера. Их столкнули лбами с 40-процентным перекрытием, разогнав до скорости 64 км/ч. На таких небольших скоростях мы обычно ездим по городу. Во время краш-теста все пассажиры-манекены, сидевшие в старой Fiesta, «погибли». Манекены же в современном автомобили отделались ушибами.

Так Global NCAP продемонстрировала, насколько повысился уровень безопасности автомобилей за 20 лет, с момента принятия закона ЕС об обязательных краш-тестах новых моделей.

Фото, видео: Global NCAP

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