Стоит ли полагаться на электронику? Euro NCAP провела тесты «автопилотов»

Опросы в Европе показали, что большинство водителей считают, что уже сегодня можно полностью передать управление автомобилем электронике. Независимая организация, которая устраивает краш-тесты, провела испытание современных систем, которые многие называют автопилотом.

В Euro NCAP говорят, что автомобили, оснащенные современными электронными помощниками, такими как адаптивный круиз-контроль, система удержания автомобиля в полосе и система экстренного торможения, зачастую порождают у водителей ложное чувство безопасности: дескать, электроника спасет.

Для того чтобы убедиться в надлежащей работе систем, которые сегодня устанавливаются на автомобили, были отобраны Audi A6, BMW 5-й серии, DS 7 Crossback, Ford Focus, Hyundai Nexo, Mercedes-Benz C-класса, Nissan Leaf, Tesla Model S, Toyota Corolla и Volvo V60. Все участники тестов были оснащены системами, которые могут полностью контролировать транспортное средство на скоростных шоссе: тормозить, разгоняться и удерживать машину в полосе.

Совместно с британской компанией Tachtam Research были разработаны специальные тесты, проверяющие работу электронных систем: замедление, экстренное торможение, торможение перед внезапно остановившимся автомобилем, торможение и объезд автомобиля, который внезапно перестроился в полосу движения.

Электроника DS и BMW до последнего не вмешивалась в процесс вождения, автомобили Audi, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Toyota, Nissan и Volvo предложили хороший баланс, а Tesla Model S вызвала ряд нареканий. В частности, эксперты отметили, что система Autopilot, установленная на американский электромобиль, до последнего сопротивлялась при попытке объехать внезапно остановившуюся машину.

Проверка системы удержания в полосе проводилась на связках с S-образными поворотами. Tesla вновь мешала водителю, сопротивляясь его вмешательству в процесс управления, дабы автомобиль остался в своей полосе при прохождении поворотов.

В Euro NCAP также отметили, что BMW и Tesla вводят потребителей в заблуждение своими рекламными материалами, создавая у тех ощущение, что автомобили данных марок могут передвигаться в полностью автономном режиме.

Недавно Euro NCAP провела очередную серию краш-тестов, в которой один из автомобилей заработал всего три звезды.

Организация заподозрила компании в производстве специальных автомобилей для краш-тестов Euro NCAP. Но автопроизводители не видят в этом ничего плохого.

Фото: Euro NCAP

Видео: Euro NCAP / Youtube