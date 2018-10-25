Euro NCAP впервые разбила водородный автомобиль

Опубликованы результаты краш-тестов Hyundai NEXO, Lexus ES, Mazda 6, Mercedes-Benz A-класса, а также Citroen Berlingo, Opel Combo и Peugeot Rifter. Недостатки были выявлены практически у всех моделей.

Краш-тест Euro NCAP

Euro NCAP обнародовала результаты краш-тестов сразу семи автомобилей. Четыре из них получили высшую оценку — пять звезд. Это Hyundai NEXO, Lexus ES, Mazda 6 и Mercedes-Benz A-класса. При этом безупречным оказался только Mercedes-Benz. Родственные «каблуки» Citroen Berlingo, Opel Combo и Peugeot Rifter заработали лишь по четыре звезды.

Водородный Hyundai NEXO получил пять звезд. При этом при лобовом столкновении с деформируемым препятствием низким оказался уровень защиты правой голени водителя. При ударе сзади серьезные плетевые травмы шеи получают задние пассажиры. Из-за жесткой передней кромки капота и стоек по бокам лобового стекла пешеходам также могут быть нанесены серьезные травмы. Но риск попасть под колеса NEXO невелик, так как его система автономного экстренного торможения в городских условиях работает без нареканий и получила максимальные 4 балла.

Lexus ES тоже оказался неидеальным. В результате лобового столкновения страдает район таза задних пассажиров, уровень защиты которого оказался плохим. Плохо обеспечивают защиту пешеходам и передние стойки автомобиля. В остальном Lexus ES оказался весьма безопасным автомобилем. Это касается и системы экстренного торможения, которая заработала 4 балла из четырех.

Недостатки были выявлены и у Mazda 6. Как и Lexus, этот автомобиль плохо защищает область таза задних пассажиров при лобовом столкновении, а для пешеходов опасны не только передние стойки, но и край капота. Но шансев быть сбитым Mazda 6 немного, так как система автономного экстренного торможения у автомобиля оказалась на высоте.

На этом фоне безупречно показал себя Mercedes-Benz A-класса. Уровень защиты автомобиля колеблется в пределах от достаточного до хорошего. Опасность несут только передние стойки, которые могут травмировать пешехода. Но тут должна выручить прекрасно срабатывающая система автономного экстренного торможения в городских условиях.

«Каблуки» Citroen Berlingo, Opel Combo и Peugeot Rifter имеют одну и ту же платформу и оснащаются одинаково, поэтому их можно рассматривать как один автомобиль. Все они получили только 4 звезды из 5 возможных. Причиной тому стал низкий уровень защиты грудных клеток водителя и переднего пассажира при фронтальном столкновении. Для пешеходов опасной оказалась область покоя стеклоочистителей и передние стойки. При этом система автономного экстренного торможения заработала только 3,4 балла из 4 возможных.

В прошлом месяце Euro NCAP разбила Audi A6, Volkswagen Touareg и Suzuki Jimny, результаты которого, кстати, удивил всех.

За 20 лет, которые Euro NCAP разбивает автомобили, уровень их безопасности заметно улучшился. Сегодня любой « плохиш » находится на уровне отличника из прошлого.

Фото, видео: Euro NCAP