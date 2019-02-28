Новый Gelandewagen травмирует шею и грудь

Euro NCAP опубликовала результаты краш-тестов Mercedes-Benz G-класса, SEAT Tarraco и Honda CR-V.

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Из трех разбитых Euro NCAP автомобилей худший результат показал Mercedes-Benz Gelandewagen — 34,6 балла (90%) за защиту взрослых. Но тут следует оговориться, что свои пять звезд внедорожник получил. Двое других испытуемых, SEAT Tarraco и Honda CR-V, заработали 37,1 (97%) и 35,7 (93%) балла соответственно.

При лобовом столкновении 2,5-тонный Mercedes-Benz G-класса обеспечивает слабый уровень защиты грудной клетки как водителя, так и переднего пассажира. При боковом ударе проблем не выявлено, но при ударе сзади пассажиры второго ряда сидений могут получить болезненные плетевые травмы шеи. При наезде на пешеходов самым травмоопасным является передний край капота и стойки, а хороший уровень защиты демонстрируют лишь бампер и центр капота. Зато электронные системы безопасности оказались на высоте. Подвела только система удержания автомобиля в полосе движения.

Лучшие результаты в данной тройке показал SEAT Tarraco, который достаточно хорошо защищает и детей, и взрослых. Защита пешеходов у него на том же уровне, что и у Mercedes-Benz, а из электроники подвела система контроля скорости. Следует упомянуть, что SEAT Tarraco — это родной брат Skoda Kodiaq, который, в отличие от SEAT, на нашем рынке представлен.

Неплохо выступил Honda CR-V, набравший 35,7 балла. Он предоставляет достаточный уровень защиты взрослых пассажиров при фронтальных ударах, но уровень безопасности водителя при столкновении со столбом оказался низким. Уровень же защиты шеи пассажиров второго ряда при ударе сзади плохой. При этом кроссовер недружелюбен к пешеходам и травмирует их передним краем капота и стойками. Плохо сработала и система автономного экстренного торможения, проигнорировавшая пересекающего дорогу велосипедиста.

В предыдущей серии краш-тестов Euro NCAP участвовали Audi Q3, BMW X5, Hyundai Santa Fe, Jaguar I-Pace, Peugeot 508, седан Volvo S60 и универсал V60, а также Jeep Wrangler и Fiat Panda. С результатами тестов можно ознакомиться здесь.

До этого на испытаниях Euro NCAP были разбиты Hyundai NEXO, Lexus ES, Mazda 6, Mercedes-Benz A-класса, а также Citroen Berlingo, Opel Combo и Peugeot Rifter. С результатами этих тестов можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: Euro NCAP