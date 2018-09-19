Испанцы сделали «народный» вариант Шкоды Кодиак

Испанский Seat показал большой кроссовер Seat Tarraco. Внешне автомобиль больше похож на удлиненный Volkswagen Tiguan, а стоит меньше, чем Skoda Kodiaq.

Seat Tarraco в Европе оказался дешевле, чем Skoda Kodiaq

Примечательно, что собирают кроссовер Seat Tarraco не в Испании, а в Германии, на заводе Volkswagen в Вольфсбурге, на одной линии с Тигуаном. В продаже модель появится в конце этого года и будет отличаться достаточно широкой гаммой двигателей и богатыми комплектациями.

В основе кроссовера Seat Tarraco лежит платформа MQB, на которой построены и «братья» новинки — Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan Allspace.

Новый фамильный дизайн Seat на примере Tarraco

Внешне испанец больше похож на модель Фольксвагена, переняв у него некоторые черты дизайна, такие как колесные арки и боковины кузова, включая остекление. Разительно отличаются только передняя и задние части кроссоверов. Seat Tarraco получил собственные бамперы, оптику и решетку радиатора. Следует отметить, что кроссовер Tarraco стал первым Сеатом, который выдержан в новом фамильном дизайне. Постепенно обновят внешний вид и других моделей марки.

В профиль Seat Tarraco больше напоминает Volkswagen Tiguan

Главным отличием Seat Tarraco от собратьев Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan являются его габариты. При одинаковой со Шкодой колесной базой, он несколько больше в длину — 4 м 74 см против 4 м 70 см. Колесная база равняется 2079 мм. Хотя четыре дополнительных сантиметра потратили на бамперы, пространство салона все-таки позволило оснащать Seat Tarraco третьим рядом сидений. При этом объем багажного отделения кроссовера составляет от 700 до 1 тыс. 775 литров. Для сравнения, семиместный Kodiaq имеет объем багажника от 630 до 2 тыс. 5 литров. Пятиместный же Seat Tarraco имеет багажник объемом от 760 до 1920 литров (Kodiaq — от 720 до 2065 литров).

Салон кроссовера Seat Tarraco

Гамма моторов Seat Tarraco включает в себя бензиновые и дизельные агрегаты. Базовым является 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с. Далее следует 150-сильный турбодизель того же объема. Топовым двигателем стал 2-литровый турбодизельный агрегат мощностью 190 л.с.

Стоимость Seat Tarraco в Европе составляет от 24 тыс. 600 до 35 тыс. 427 евро, что в переводе на рубли по курсу на 19 сентября 2018 года равняется примерно от 1 млн 929 тыс. до 2 млн 779 тыс. рублей. Для сравнения, Skoda Kodiaq в Европе стоит от 31 тыс 758 евро (2 млн 492 тыс. рублей), а в России, из-за более скромного базового мотора и оснащения, — от 1 млн 389 тыс. рублей. То есть Seat Tarraco является более доступным вариантом Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan Allspace. Следует отметить, что в Россию автомобили Seat не поставляются из-за низкого спроса на них.

Фото: Seat

Видео: Youtube