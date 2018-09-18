Самая мощная Skoda Kodiaq: новые подробности

Сегодня Skoda опубликовала несколько новых фотографий своего спортивного кроссовера Kodiaq RS, на которых видны яркие детали экстерьера автомобиля.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Skoda > Kodiaq

Обновленный логотип «RS» впервые используется на Skoda Kodiaq RS
Обновленный логотип «RS» впервые используется на Skoda Kodiaq RS

Спортивная версия Skoda Kodiaq RS украшена черными глянцевыми и матовыми вставками и оснащена 20-дюймовыми колесными дисками Xtreme в базовой комплектации. По словам дизайнеров компании, эти штрихи должны подчеркивать особый динамичный характер первого спортивного кроссовера марки и отличать его от гражданских версий Kodiaq.

Зеркала, рейлинги и окантовка стекол на Skoda Kodiaq RS — только черные
Зеркала, рейлинги и окантовка стекол на Skoda Kodiaq RS — только черные

Черный цвет получили рейлинги на крыше, решетка радиатора, окантовка окон и боковые зеркала заднего вида. Задний бампер кроссовера Skoda Kodiaq RS украшают интегрированные в диффузор широкие патрубки выхлопной системы. Такое дизайнерское решение, кстати, отличает все модели RS.

Горизонтальные линии делают Skoda Kodiaq RS визуально шире
Горизонтальные линии делают Skoda Kodiaq RS визуально шире

Основной идеей дизайна 20-дюймовых колесных дисков стала демонстрация красных тормозных суппортов и блестящих 17-дюймовых тормозных дисков. В профиль 10 спиц колеса очень узкие и не закрывают обзор даже на стоящем на месте автомобиле.

Тонкие спицы Skoda Kodiaq RS не закрывают тормозные диски и суппорты
Тонкие спицы Skoda Kodiaq RS не закрывают тормозные диски и суппорты

Дизайнеры обращают внимание и на то, что изменился сам логотип «RS». Литера «V», означающая победу (от англ. victory) окрашена в красный цвет, что должно символизировать спортивность и напористость.

Круг по Нюрбургрингу на Skoda Kodiaq RS

Напомним, что мировая премьера первого спортивного 240-сильного кроссовера Skoda Kodiaq RS пройдет на Международном автосалоне в Париже в октябре этого года.

Фото: Skoda

Видео: Youtube

Самая мощная Skoda Kodiaq: новые подробности
Самая мощная Skoda Kodiaq: новые подробности
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Отзывы о Skoda Kodiaq (1)

Skoda 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Вместительность, хорошая связка дизель + 7DSG, simply clever, качество исполнения

Недостатки:

Неудобная (субъективно) посадка сиденья водителя, подвеска неожиданно "козлит" на асфальте, цена

Комментарий:

Читайте обзор Путешествие на Kodiaq, там есть подробности

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