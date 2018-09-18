Самая мощная Skoda Kodiaq: новые подробности

Спортивная версия Skoda Kodiaq RS украшена черными глянцевыми и матовыми вставками и оснащена 20-дюймовыми колесными дисками Xtreme в базовой комплектации. По словам дизайнеров компании, эти штрихи должны подчеркивать особый динамичный характер первого спортивного кроссовера марки и отличать его от гражданских версий Kodiaq.
Черный цвет получили рейлинги на крыше, решетка радиатора, окантовка окон и боковые зеркала заднего вида. Задний бампер кроссовера Skoda Kodiaq RS украшают интегрированные в диффузор широкие патрубки выхлопной системы. Такое дизайнерское решение, кстати, отличает все модели RS.
Основной идеей дизайна 20-дюймовых колесных дисков стала демонстрация красных тормозных суппортов и блестящих 17-дюймовых тормозных дисков. В профиль 10 спиц колеса очень узкие и не закрывают обзор даже на стоящем на месте автомобиле.
Дизайнеры обращают внимание и на то, что изменился сам логотип «RS». Литера «V», означающая победу (от англ. victory) окрашена в красный цвет, что должно символизировать спортивность и напористость.
Круг по Нюрбургрингу на Skoda Kodiaq RS
Напомним, что мировая премьера первого спортивного 240-сильного кроссовера Skoda Kodiaq RS пройдет на Международном автосалоне в Париже в октябре этого года.
- Ранее компания Skoda опубликовала видео нового Skoda Kodiaq RS.
- К премьере также готовится первое кросс-купе Skoda на базе Kodiaq — GT.
Фото: Skoda
Видео: Youtube
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