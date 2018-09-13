Skoda показала самый крутой Kodiaq на видео

Премьера Skoda Kodiaq RS состоится в октябре этого года на автосалоне в Париже. В видеоролике показаны несколько ярких деталей новинки и продемонстрирован звук мощного мотора.

Skoda Kodiaq RS

Кроссовер Skoda Kodiaq RS получил турбодизельный двигатель мощностью 240 л.с., а также адаптивную подвеску. Самый мощный в истории марки кроссовер оснащен полностью светодиодными фарами и может окрашиваться в цвет Race Blue. Кстати, именно в таком виде Kodiaq RS и предстал в ролике.

Приборная панель спортивного кроссовера может настраиваться индивидуально, по желанию владельца, либо он может выбрать одну из запрограммированных конфигураций. Например, «Спорт», в которой тахометр и спидометр расположены в центре дисплея.

Звучанию двигателя Kodiaq RS инженеры уделили особое внимание. Так, автомобиль впервые в истории Skoda оснащен системой Dynamic Sound Boost, которая меняет звук работы двигателя в зависимости от режима движения, облагораживая его различными акустическими эффектами. Звуком одного из них и заканчивается видеоролик.

Остальные подробности о новом Skoda Kodiaq RS мы узнаем в октябре, после премьеры в Париже.

Другой интересной вариацией S koda Kodiaq стало кросс-купе GT.

koda Kodiaq стало кросс-купе GT. Skoda Kodiaq становится многоликим — спортивный кроссовер, кросс-купе... А каков S koda Kodiaq в чистом виде?

Фото: Skoda