Skoda показала самый крутой Kodiaq на видео

Премьера Skoda Kodiaq RS состоится в октябре этого года на автосалоне в Париже. В видеоролике показаны несколько ярких деталей новинки и продемонстрирован звук мощного мотора.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Skoda > Kodiaq

Skoda Kodiaq RS
Skoda Kodiaq RS

Кроссовер Skoda Kodiaq RS получил турбодизельный двигатель мощностью 240 л.с., а также адаптивную подвеску. Самый мощный в истории марки кроссовер оснащен полностью светодиодными фарами и может окрашиваться в цвет Race Blue. Кстати, именно в таком виде Kodiaq RS и предстал в ролике.

Приборная панель спортивного кроссовера может настраиваться индивидуально, по желанию владельца, либо он может выбрать одну из запрограммированных конфигураций. Например, «Спорт», в которой тахометр и спидометр расположены в центре дисплея.

Звучанию двигателя Kodiaq RS инженеры уделили особое внимание. Так, автомобиль впервые в истории Skoda оснащен системой Dynamic Sound Boost, которая меняет звук работы двигателя в зависимости от режима движения, облагораживая его различными акустическими эффектами. Звуком одного из них и заканчивается видеоролик.

Остальные подробности о новом Skoda Kodiaq RS мы узнаем в октябре, после премьеры в Париже.

Фото: Skoda

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Отзывы о Skoda Kodiaq (1)

Skoda 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Вместительность, хорошая связка дизель + 7DSG, simply clever, качество исполнения

Недостатки:

Неудобная (субъективно) посадка сиденья водителя, подвеска неожиданно "козлит" на асфальте, цена

Комментарий:

Читайте обзор Путешествие на Kodiaq, там есть подробности

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