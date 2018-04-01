Honda превратила CR-V в неуправляемый кабриолет

Британское отделение Honda решило отметить «День дурака» выпуском особой версии кроссовера CR-V.

Автомобиль создан для «несуществующего рынка» и доступен исключительно с бензиновым двигателем. Готовила машину команда отдела по связям с общественностью Honda UK, вооружившись угловой шлифовальной машинкой, спилила крышу, средние и задние стойки у кроссовера.

В компании оценивают: жесткость кузова в результате «доработок» была снижена примерно на 100%, что превращает открытый CR-V в полностью неуправляемый автомобиль. «Инновационный дизайн делает автомобиль приспособленным исключительно к теплому климату, что делает его бесполезным для двухдневного британского лета, которое наступает в мае», — говорится в сообщении компании.

«Это новое смелое направление открывает для нас несуществующий рынок, — цитирует пресс-служба главу отдела будущих профессиональных возможностей Эйпурируфуру (eipirirufuru — транлитерация японских иероглифов, означающих фразу „первоапрельская шутка“). — Наша цель консервативна — продать 0 автомобилей».

В Honda говорят, что такой кабриолет мог бы продаваться за полцены, так как клиент получает только половину CR-V.

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Фото: Honda UK

Видео: YouTube