Краш-тесты Патриота и Гелендвагена: у кого звезд больше?

Бурное обсуждение на форуме «За рулем» вызвала статья об отзывах иностранных СМИ о российском внедорожнике УАЗ Патриот. У читателей возник вопрос: а проводились ли краш-тесты Патриота и — для сравнения — Гелендвагена? Что ж, хороший повод поговорить о звездах, которых удостоились (или не удостоились) эти автомобили.

Вопрос по материалу на сайте о 48 недостатках Патриота. Имеется ли какая-то информация о краш-тестах Патриота и Гелендвагена?

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Смотря что мы подразумеваем под краш-тестами.

При выходе на рынок все модели проходят обязательные ударные испытания в сертифицирующей организации — в России это полигон ­НИЦИАМТ. А чтобы не было сомнений в том, что машина выдержит этот экзамен, ее загодя бьют сами производители. Результаты сертификационных испытаний не предают огласке — ни у нас, ни в Европе, ни в США.

Однако нет сомнений, что Патриот и Geländewagen испытания пассивной безопасности проходили. Например, Патриот обязан соответствовать требованиям 94‑го Правила ЕЭК ООН. Комитет Euro NCAP ни Geländewagen, ни Патриот пока не бил. Не трогало их и американское агентство NHTSA. Единой мировой методики, к сожалению, не существует, а потому и итоговые «звезды» у всех разного «размера».

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