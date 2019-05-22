Результаты новых краш-тестов: Corolla, Mazda 3, T-Cross...

Краш-тесты Euro NCAP прошли еще 7 новых автомобилей: Toyota Corolla и RAV4, Volkswagen T-Cross, Mazda 3 и Lexus UX, а также Audi e-tron и Renault Clio.

Volkswagen T-Cross
Volkswagen T-Cross

Volkswagen > T-Cross

Lexus UX
Lexus UX

Lexus > UX

Renault Clio
Renault Clio

Renault > Clio

Mazda 3
Mazda 3

Mazda > 3

Toyota Corolla
Toyota Corolla

Toyota > Corolla

Toyota RAV 4
Toyota RAV 4

Toyota > RAV 4

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Тест Теслы на безопасность в реале: столкновение лоб в лоб

Все прошедшие краш-тесты Euro NCAP автомобили получили 5 звезд, а самыми безопасными стали Mazda 3 и Volkswagen T-Cross, обеспечивающие 98 и 97% защиты взрослым пассажирам. Хуже других оказались результаты электрического Audi e-tron — 91%.

Главной проблемой Audi e-tron стал слабый уровень безопасности при столкновении со столбом. В этом испытании сильно пострадала грудная клетка водителя. Других нареканий к автомобилю, кроме этого и твердой кромки переднего края капота, ранящей сбиваемых пешеходов, не было. Прекрасно справились со своими задачами и электронные системы безопасности электромобиля.

Lexus UX тоже получил пять звезд, обеспечивая 96-процентную безопасность взрослых пассажиров. Также автомобиль отлично защищает детей и пешеходов, которых при столкновении могут серьезно ранить лишь передние стойки, а его электронные системы работают без нареканий.

Лучшие результаты показала новая Mazda 3 в кузове хэтчбек — 98%. При этом следует отметить, что передние стойки автомобиля могут серьезно ранить сбитого пешехода, а работа системы удержания автомобиля в полосе движения не так хороша, как хотелось бы.

Хороший результат показал и Renault Clio — 96%. Автомобиль подвели слишком жесткие области в районе фар и передних стоек, которые могут травмировать пешеходов при наезде, а также система удержания в полосе, уровень работы которой испытатели охарактеризовали, как «низкий».

Единственной проблемой хэтчбека Toyota Corolla стала умеренность во всем. То есть ее 95-процентный уровень безопасности можно охарактеризовать одним словом — достаточный. При лобовом столкновении водитель защищен не хорошо, но достаточно, того, как срабатывает система удержания в полосе, тоже достаточно.

Результаты Toyota RAV4 оказались немного хуже, чем у Corolla — 93%. Уровень безопасности этого кроссовера ничем не отличается от уровня безопасности хэтчбека, с той лишь разницей, что оценку «достаточно» в разных испытаниях он получал немного чаще. Например, достаточный, а не хороший, как у Corolla, уровень защиты обеспечивается головам взрослых пассажиров при боковых столкновениях.

Одними из лучших оказались результаты кроссовера VolkswagenT-Cross — 97%. Удивительно, но при этом он при лобовом столкновении ранил левую ногу водителя, края его капота и передние стойки опасны для сбиваемых пешеходов, а работа системы контроля скорости никуда не годится.

Фото, видео: Euro NCAP

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