Рассекречены характеристики нового двигателя Мазды 3

Безнаддувный двигатель Mazda 3 с технологией SkyActiv-X получил 181 л.с. и 222 Нм при объеме всего 2 литра.

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На сайте словацкого отделения Mazda были опубликованы цены и технические характеристики нового поколения Mazda 3. Таким образом, стали известны европейские спецификации модели.

Автомобиль оснащается тремя двигателями на выбор: 2-литровым бензиновым SkyActiv-G мощностью 122 л.с., бензиновым SkyActiv-X мощностью 181 л.с. при объеме 2 литра и 1,8-литровым турбодизелем Skyactiv-D мощностью 116 л.с. Хорошей новостью стала не только высокая отдача нового безнаддувного агрегата SkyActiv-X, но и возможность его работы в паре как с автоматом, так и с механической коробкой передач, а также оснащение системой полного привода версии в кузове хэтчбек.

К сожалению, данных о динамических характеристиках Mazda 3 с новым двигателем, кроме максимальной скорости в 216 км/ч, производитель не предоставил, равно как и данных о расходе топлива.

Двигатель SkyActiv-X примечателен тем, что реализует дизельный принцип работы на бензиновом агрегате: воспламенение топливной смеси от сжатия, а не от искры. Подобного мотора еще никто не делал. Как показали эксперименты, благодаря новому подходу мотор оказался на 20–30% эффективнее и экономичнее классических бензиновых агрегатов.

Скоро новый бензиновый мотор Mazda должен появиться и в России. Пока же последнее поколение Mazda 3 продается у нас только с 1,5—литровым двигателем и в комплектации Active+ по цене 1 334 000 рублей. Стоимость же Mazda 3 с мотором SkyActiv-X в Европе составляет от 23 190 евро (1 736 824 руб.).

Узнать подробнее о принципе работы нового двигателя Мазды можно здесь.

Новое поколение Мазды 3 изменилось до неузнаваемости: новый дизайн, новые двигатели, новые технологии.

Фото: Mazda