Новая Mazda 3: изменилось все!

Выпускаться автомобиль будет традиционно в двух кузовах: седан и пятидверный хэтчбек.

Новое поколение Mazda3, которое компания покажет на автосалоне в Лос-Анджелесе, получило не только яркую внешность и современные системы, но и инновационный двигатель Skyactiv-X с зажиганием при помощи сжатия.

К сожалению, Mazda только заявила о наличии в новом поколении двигателя Skyactiv-X, но не озвучила его характеристики. Известно лишь то, что, в зависимости от рынка, покупатели также смогут купить автомобиль с уже знакомыми нам моторами Skyactiv-G объемом 1,5, 2 и 2,5 литра. На рынках некоторых стран будут продаваться и турбодизельные Mazda 3 с моторами Skyactiv-D объемом 1,8 литра. В качестве трансмиссии покупатели смогут выбирать между 6-ступенчатой механикой и 6- ступенчатым автоматом. Японцы говорят, что предложат для «трешки» и систему полного привода, но детали пока не раскрыли.

Новая Mazda 3 традиционно будет доступна в виде седана и пятидверного хэтчбека. Седан отличается более строгими линиями и менее покатой крышей, тогда как хэтчбек выглядит более изящно.

Отличительной особенностью нового поколения стали длинный капот и большая решетка радиатора. Следует отметить также узкие стойки, которые не будут закрывать водителю и пассажирам обзор.

Салон новой Mazda 3 спроектирован в духе минимализма и отличается плавностью линий, что, похоже, становится трендом. Приборы прячутся в легком изгибе панели, из которой выглядывает 8,8-дюймовый монитор информационно-развлекательной системы. Кнопок по салону разбросано совсем немного и они не привлекают к себе внимания.

Mazda 3 получило множество систем помощи водителю, среди которых особо следует отметить Cruising & Traffic Support (CTS) — это помощник на случай дорожных заторов. В пробках он сам управляет автомобилем, используя для этого газ, тормоз и руль. Кроме того, машина оснащена системой предупреждения о помехах справа и слева, что помогает предотвратить столкновения плохо просматриваемых перекрестках.

О других интересных премьерах автосалона в Лос-Анджелесе можно узнать здесь.

В России уже поступила в продажу обновленная Mazda 6, которая собирается на заводе во Владивостоке.

Фото: Mazda