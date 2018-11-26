Новые Mazda 3, Ford Explorer, пикап Jeep и другие крутые премьеры Лос-Анджелеса

На этой неделе открывается последнее в 2018 году крупное мотор-шоу, на котором будут представлены новые серийные модели.

Еще не так давно мотор-шоу в Лос-Анджелесе находилось во втором эшелоне выставок, а сегодня все больше автопроизводителей выбирают его для премьер своих серийных моделей. Причем не только тех, которые будут продаваться исключительно в Северной Америке. Секрет прост: выставка проходит в конце года, площади здесь стоят значительно дешевле, чем в Детройте или Женеве, а внимания публика выставке уделяет едва ли меньше.

Все подробности о самых ярких серийных премьерах мотор-шоу в Лос-Анджелесе этого года, которые появится и в России, в нашей фотогалерее.

Со всеми подробностями о новом Range Rover Evoque можно ознакомиться здесь.

А вот так можно найти все новости о премьерах мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

Фото: Mazda, Chevrolet, BMW, Genesis, Porsche, Jeep, Kia, Jaguar Land Rover