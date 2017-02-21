Новый Range Rover Evoque: почти Velar, но только дешевле

Британцы представили свою самую доступную премиальную модель. В ней изменилось буквально все.

Маленький кроссовер стал самой важной моделью компании: благодаря низкой по сравнению с другими моделями Range Rover цене и интересному дизайну он теперь сверхпопулярен: с 2011 года было продано более 770 тыс. автомобилей.

Потому подход к созданию второго поколения был довольно осторожным, хотя изменения можно назвать поистине революционными. Машина построена на полностью новой платформе, которая получила название PTA (Premium Transverse Architecture).

Полностью новая здесь и полноприводная трансмиссия. Теперь у кроссовера может быть два варианта полного привода. У вариантов попроще будет Standard Driveline, у которой задние колеса подключаются с помощью многодисковой муфты. Более продвинутый вариант получил название Active Driveline. У нее есть функция Driveline Disconnect, полностью отключающая заднюю ось. Это позволяет повысить экономичность машины, сократить потери в трансмиссии и повысить ее надежность, ведь из работы исключаются все компоненты, включая кардан. Англичане обещают, что электроника, в случае необходимости, подключит задние колеса всего за 300 миллисекунд.

Внешне Range Rover Evoque изменился эволюционно, но теперь выглядит уменьшенной копией Velar. От роскошного кроссовера младший позаимствовал не только стилистические решения, но и, например, убирающиеся в кузов дверные ручки. Также кроссовер получил полностью светодиодную матричную оптику. А вот трехдверной версии больше в гамме не будет: она не пользовалась популярностью. Не определились в компании и по поводу кабриолета. Вероятнее всего, во втором поколении Evoque не будет и его.

Интерьер нового Range Rover Evoque также выполнен в духе Velar. Здесь такая же архитектура передней панели с двумя экранами системы Touch Pro Duo и виртуальная приборная панель. У базовых версий, правда, нет нижнего экрана, отвечающего за климат-контроль и другие настройки, а приборы будут традиционными. Вместо шайбы переключения режимов автомата на центральном тоннеле появился нефиксируемый джойстик, подозрительно напоминающий аналогичный на моделях BMW.

Естественно, новый Range Rover Evoque получил все современные системы активной безопасности, включая активный круиз-контроль, систему автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов и многое другое. В качестве опции будет предлагаться система камер, причем изображение с задней с углом обзора в 50 градусов выводится на внутрисалонное зеркало заднего вида. Так же, как и у старших моделей, у Evoque будет доступна и передняя камера «прозрачный капот», помогающая ориентироваться на бездорожье.

На старте Range Rover Evoque поступит в продажу с семью силовыми установками. Это бензиновые двигатели мощностью от 200, 250 и 300 л.с. и четыре турбодизеля мощностью 150, 180 и 240 л.с. В следующем году гамму дополнят версией с подзаряжаемым гибридом, объединяющим 1,5-литровый бензиновый двигатель (150 л.с.), электромотор и блок батарей.

В Европе продажи второго поколения Range Rover Evoque начнутся до конца этого года. У нас машина появится весной следующего года, причем у нас будут доступны только полноприводные варианты с 9-ступенчатым автоматом.

Осенью в России начались продажи гибридного варианта флагманского Range Rover.

В следующем году Land Rover представит наследника легендарного Defender. По всей видимости, он будет также построен на платформе PTA.

Фото: Jaguar Land Rover