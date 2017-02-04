Land Rover привез в Россию гибридный внедорожник

Обновившийся флагман модельного ряда Range Rover получил мощную гибридную силовую установку, батареи которой можно заряжать от обычной домашней розетки.

Гибридный Range Rover 2019 модельного года мощнее турбодизельных версий внедорожника

Range Rover 2019 модельного года, помимо турбодизелей и бензиновых двигателей, получил гибридную силовую установку, доступную начиная с комплектации Vogue SE. В ее основу лег бензиновый 2-литровый мотор Si4 Ingenium мощностью 300 л.с. Вместе с ним работает 85-киловаттный электродвигатель (116 л.с.), что доводит суммарную мощность установки до 404 л.с. Средний расход топлива гибридного Range Rover заявлен на уровне 2,8 литра на 100 километров пути. При этом уровень выбросов CO 2 составляет от 64 г/км. До 100 км/ч внедорожник разгоняется за 6,8 секунды, а его максимальная скорость достигает 220 км/ч.

Уровень заряда показывается на центральном мониторе

Гибридный Range Rover может передвигаться в режиме электромобиля «EV», причем выбрать этот режим можно принудительно. Благодаря аккумуляторам емкостью 13 кВт/ч запаса хода на электротяге хватит примерно на 51 км. Инженеры Range Rover отмечают, что переключение между режимами движения происходит незаметно.

Зарядка до 100% гибридного Range Rover занимает от 2 до 7,5 часов

Заряжать гибридный Range Rover можно и от обычной бытовой розетки. Для полного заряда батареи потребуется 7,5 ч и всего от 2 до 5 часов при использовании специального настенного блока, который покупается отдельно и устанавливается дома.

Среди прочих приятностей обновленного Range Rover — доработанный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, который теперь способен работать на более высоких скоростях. Кроме того, круиз-контроль оснащается системой, которая помогает удерживать автомобиль в полосе. Если дорожной разметки нет, он ориентируется по едущему впереди автомобилю.

Прайс-лист на Range Rover 2019 модельного года в России начинается от 7 000 008 рублей за внедорожник с 3-литровым турбодизелем мощностью 240 л.с.

Обновленный гибридный Range Rover 2019 модельного года уже побывал у нас на тест-драйве, где мы проверили его заявленные технические характеристики. В частности, расход топлива.

Интересно знать: в мире существует 999 экземпляров особой модификации Range Rover. Это Range Rover SV Coupe — трехдверный внедорожник.

Фото: Land Rover