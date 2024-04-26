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Увидеть все красоты Шри-Ланки: россиянам продлили бесплатные визы в страну

Посол Лиянаге: Власти Шри-Ланки могут продлить выдачу бесплатных виз россиянам

Правительство островного государства Шри-Ланка рассматривает возможность продлить программу по предоставлению россиянам бесплатных виз. Об этом представителям СМИ рассказала посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге.

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«Виза изначально планировалась в бесплатном формате до 31 марта, но затем было принято решение продлить еще на месяц. Сейчас прорабатывается вопрос, возможно, будет продление и дальше», – подчеркнула помол.

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Напомним, бесплатный визовый режим для граждан России власти Шри-Ланки ввели в конце октября 2023 года. Кроме россиян такими условиями визового режима могут воспользоваться граждане Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии. В рамках программы туристы могут находиться в Шри-Ланке на протяжении 30 дней. Срок действия текущей программы по предоставлению бесплатных виз закончится 30 апреля 2024 года.

Источник: РИА Новости

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
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Фото:Unsplash
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