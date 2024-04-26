«Кореец» с надежным мотором появился в РФ по цене дешевле 2 млн

Дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Kia KX1 по цене от 1,95 млн рублей

Официально машины бренда Kia в Россию не поставляют уже более двух лет. Но по альтернативным каналам их привозят в страну. Так, ранее незнакомые россиянам кроссоверы Kia KX1 китайской сборки теперь можно купить по цене от 1 950 000 рублей. Соответствующие объявления размещены на одном из популярных сайтов объявлений.

Kia KX1

Эти машины оснащены 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л.с., работающим в паре с классической 6-ступенчатой АКП. Мотор, судя по отзывам, работает намного больше официально заявленных 200 тыс. км. Некоторые проезжают без поломок 600 тыс. км.

Среди опций мультируль, климат-контроль, круиз-контроль, передние и задние парктроники, камера заднего вида, система запуска двигателя с кнопки, литые колесные диски и прочее.

Kia KX1

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Источник: ­­«Автоновости дня»