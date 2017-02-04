Range Rover SV Coupe: трехдверный, но не укороченный!

Новая эксклюзивная модификация флагманского внедорожника Range Rover на символические 13 мм длиннее стандартной пятидверки. Британская фирма выпустит всего 999 экземпляров SV Coupe, примерно 10% из них отправятся в Россию.

Российские клиенты Land Rover наверняка уже начали охоту за дорогущими трехдверками — рублевая цена пока не объявлена, но в Великобритании за SV Coupe нужно выложить минимум 240 тысяч фунтов стерлингов, то есть 18,9 млн рублей в переводе по текущему курсу. Примерно столько же будет стоить эксклюзивный внедорожник и у нас.

Range Rover SV Coupe создан в честь 70-летнего юбилея марки Land Rover и служит символическим напоминанием о самом первом Рейндже, который в свое время дебютировал именно в трехдверном исполнении.

SV Coupe крупнее, мощнее и бесконечно роскошнее исторического предка. Разработчики не стали «пилить» кузов пятидверки и делать трехдверную машину короче: длина кузова составляет 5013 мм (на 13 мм больше, чем у стандартной пятидверки), так что в салоне по-прежнему комфортно и просторно — правда, второй ряд теперь рассчитан строго на две персоны, для каждой из которых предназначено отдельное кресло с индивидуальными электрорегулировками. Центральные стойки кузова немного сместились назад, увеличенные двери имеют безрамочные стекла. Кроме того, SV Coupe получил оригинальные бампера и боковые молдинги.

На выбор заказчика предусмотрены сотни вариантов салонной отделки из натуральной кожи и дерева, причем для кресел переднего и второго рядов можно заказать кожу разных цветов. А вот по части техники клиентам ломать голову не придется: SV Coupe доступен только с бензиновым компрессорным 5,0-литровым V8 мощностью 565 л.с., 8-ступенчатым автоматом, полными приводом и пневмоподвеской. Последняя была немного перенастроена, чтобы наделить трехдверку более азартной управляемостью. Первую сотню SV Coupe набирает за 5,3 с, максимальная скорость — 266 км/ч.

У российских дилеров Range Rover SV Coupe появится до конца текущего года.

Помимо Range Rover SV Coupe марка Land Rover выпустила в честь собственного 70-летнего юбилея 150 внедорожников Defender Works V8 из оставшихся в запасниках машинокомплектов.

марка выпустила в честь собственного 70-летнего юбилея 150 внедорожников Defender Works V8 из оставшихся в запасниках машинокомплектов. В начале прошлого года подразделение JLR Classic выпустило 10 классических внедорожников Range Rover с трехдверным кузовом.

Фото: Land Rover