Range Rover PHEV и Range Rover Sport SVR: что общего?

Гибридный Range Rover PHEV и сумасшедший Range Rover Sport SVR — чтобы сравнить два этих внедорожника, придется удариться в крайности.

Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport

Land Rover > Range Rover Sport

Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover

Land Rover > Range Rover

Range Rover PHEV
Range Rover PHEV

Обновленный Range Rover Sport SVR прибавил 25 сил и 20 Н∙м момента. Теперь их здесь 575 и 700 соответственно. Разгон до сотни сократился на две «десятки» — до 4,5 секунды.
Обновленный Range Rover Sport SVR прибавил 25 сил и 20 Н∙м момента. Теперь их здесь 575 и 700 соответственно. Разгон до сотни сократился на две «десятки» — до 4,5 секунды.

Range Rover PHEV

Длина / ширина / высота / база 5000 (5200)* / 1869 / 2073 / 2922 (3120) мм
Объем багажника (VDA) 802–1845 (802–2044) л
Снаряженная масса 2509 (2603) кг
Двигатели бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1997 см³; 221 кВт / 300 л.с. при 5500 об/мин; 400 Н∙м; электрический, синхронный, на постоянных магнитах; 85 кВт/116 л.с.; суммарно 297 кВт / 400 л.с. при 1500–4000 об/мин; 640 Н∙м при 1500–3500 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч 6,8 (6,9) с
Максимальная скорость 220 км/ч
Топливо/запас топлива АИ-95/90 л
Расход топлива: смешанный цикл 2,8 л/100 км
Трансмиссия полный привод; А8

*В скобках здесь и далее — данные для длиннобазных версий LWB.

Range Rover Sport SVR

Длина / ширина / высота / база 4882 / 1983 / 1803 / 2923 мм
Объем багажника (VDA) 780–1686 л
Снаряженная/полная масса 2310/3000 кг
Двигатель бензиновый, V8, 32 клапана, 4999 см³; 423 кВт / 575 л.с. при 6000–6500 об/мин; 700 Н∙м при 3500–5000 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч 4,5с
Максимальная скорость 280 км/ч
Топливо/запас топлива АИ-98/104 л
Расход топлива: смешанный цикл 12,8 л/100 км
Трансмиссия полный привод; А8

Есть мнение, что на одном плече у человека сидит ангел-хранитель, шепчущий на ухо правильные слова и уговаривающий на хорошие поступки. А на другом — демон-искуситель. Бес. Он подбивает на всякие безнравственные гадости.

Разумеется, идеальных людей нет. Каждый время от времени слушает ангела, время от времени — беса. Однако Ральф Шпет, президент компании Jaguar Land Rover, ставит существование этой теории под удар. Ведь его ангел и демон — друзья не разлей вода. И он умудряется в равной степени прислушиваться к обоим.

Интерьер «взрослого» Рейнджа изрядно обновился в деталях, одолжив у Велара мультимедийный комплекс, климатический блок, панель приборов и сенсорные кнопки на рулевых ступицах.
Интерьер «взрослого» Рейнджа изрядно обновился в деталях, одолжив у Велара мультимедийный комплекс, климатический блок, панель приборов и сенсорные кнопки на рулевых ступицах.

На мониторе можно отслеживать расход энергии и запас хода гибрида.
На мониторе можно отслеживать расход энергии и запас хода гибрида.

Короткое нажатие клавиши EV — и едешь только на электротяге, спасая от вымирания галапагосских морских львов и латая озоновые дыры. Заявленный запас хода на электричестве — 51 км. Максимальная скорость — 137 км/ч.
Короткое нажатие клавиши EV — и едешь только на электротяге, спасая от вымирания галапагосских морских львов и латая озоновые дыры. Заявленный запас хода на электричестве — 51 км. Максимальная скорость — 137 км/ч.

Представьте, как ангел нежно нашептывает Ральфу:

— Создай гибридный Range Rover. Срочно! Иначе человечество может лишиться шерстоносого вомбата и иберийской рыси. Навсегда! Дополни 300‑сильную бензиновую «четверку» электромотором на 116 сил. Суммарной отдачи в 404 «лошади» хватит, чтобы набирать сотню за 6,8 секунды. Благодаря тебе англичане смогут свободно въезжать на электротяге в центр Лондона.

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А с другого плеча Шпета орет дьявол:

— Нынешний Range Rover Sport SVR недостаточно мощен. Он мучительно медленный. Если будешь забивать мозг озоновыми дырами, Grand Cherokee SRT нас обставит — не успеешь глазом моргнуть! Немедленно «вдуй» в компрессорный мотор V8 двадцать пять дополнительных сил и найди еще два­дцать ньютон-метров! Тогда SVR наберет сотню за четыре с половиной секунды. И вот еще что: к черту эту экологию!

Затем ангел и демон Ральфа Шпета берутся за руки, будто обнимая президента за шею, и сладко поют в оба уха:

— Будет круто, если ты устроишь презентацию этих машин в один день!

И Ральф Шпет повинуется.

Сиденья стали заметно шире, чем прежде. Так что клавишам их регулировки пришлось переехать на обивку дверей.
Сиденья стали заметно шире, чем прежде. Так что клавишам их регулировки пришлось переехать на обивку дверей.

Пульт управления стеклопакетом по-прежнему расположен на «подоконнике», клавиши стали изящнее.
Пульт управления стеклопакетом по-прежнему расположен на «подоконнике», клавиши стали изящнее.

Оттоманка с электроприводом теперь доступна даже короткобазным версиям.
Оттоманка с электроприводом теперь доступна даже короткобазным версиям.

Лючок зарядного разъема безу­пречно растворяется в орнаменте решетки: не заметишь даже в упор! Энергоемкость батареи, размещенной под полом багажника и съедающей 100 литров объема, лишь немногим больше, чем у Renault Twizy, - всего 13,1 кВт∙ч.
Лючок зарядного разъема безу­пречно растворяется в орнаменте решетки: не заметишь даже в упор! Энергоемкость батареи, размещенной под полом багажника и съедающей 100 литров объема, лишь немногим больше, чем у Renault Twizy, - всего 13,1 кВт∙ч.

Я начинаю с гибрида. Помимо мультимедиасистемы от Велара, новых широких кресел и иной фурнитуры, интересного мало.

А вот «ездовых» вопросов много. Как звучит и везет «четверка»? Сильно ли ей помогает электромотор? Действительно ли энергоемкости батареи 13,1 кВт∙ч достаточно, чтобы проехать на электричестве полсотни километров? И правда ли, что расход можно уложить в 2,8 л/100 км?

Неправда. Несмотря на спокойный темп, значения расхода на трип-компьютере не падают ниже 19,1 MPG (miles per gallon), что в переводе на наш «литровый» язык означает больше двенадцати литров на сотню. Батарея действительно «высаживается» лишь за 50 километров, но нюанс в том, что я ни разу не ехал только на электричестве! И хотя бензиновый мотор даже в одиночку неплохо справляется с внедорожником массой в две с половиной тонны, от нудной песни «четырех горшков» сходишь с ума.

Учитывая, что гибрид значительно дороже базовых монотопливных версий (от 8,35 млн рублей против 6,86 млн за 3-литровый 249‑сильный дизель и 7,93 млн за 339‑сильный дизель объемом 4,4 литра), для его покупки нужно носить на плече исключительно ангела. Честное слово, даже если у тебя полно денег, для поездок в центр Лондона можно использовать такси или подземку. Mind the price gap! Впрочем, может, я не всё понимаю в жизни лондонцев ­и въехать в центр города на своем Рейндже — это самая круть?

В интерьере версии Sport SVR те же новшества, что и в большом Рейндже. Главное — веларовская мультимедийка InConrtol Touch Pro Duo.
В интерьере версии Sport SVR те же новшества, что и в большом Рейндже. Главное — веларовская мультимедийка InConrtol Touch Pro Duo.

«Ковши» замечательно удерживают тело в поворотах и вполне комфортны при размеренной езде.
«Ковши» замечательно удерживают тело в поворотах и вполне комфортны при размеренной езде.

Сумасшедший Range Rover Sport SVR еще дороже — минимум 8,93 миллиона. Но тут понимаешь, за что платишь. По части харизмы и ездовых ощущений это один из лучших заряженных внедорожников во всей автомобильной истории. На каждом разгоне компрессорная «восьмерка» толстым слоем размазывает тебя по невесомым «ковшам» с магниевым каркасом, руль режет повороты, словно канцелярский нож.

А отстрелы выпускной системы наводят на мысли о гигантской микроволновке, в которой лопается не менее гигантский попкорн.

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Кроме прибавки мощности и момента, SVR не претерпел никаких ездовых изменений. Шасси и рулевое управление не трогали — да и не стоило: «громоглас» на удивление комфортен даже на убитых английских дорогах. В отличие от гибрида, этот Range Rover потрясающе универсален. И абсолютно честен. Пускай он съедает не меньше 16 литров 98‑го на сотню, но он и не обещал съедать два!

Не будем лицемерами: лишь пять человек из ста выбирают электромобиль или гибрид из-за заботы о популяции зебры Греви. Остальные либо хотят сэкономить (точно не наш сегодняшний случай), либо работают на свой имидж (тоже спорная история). Но в случае с новым PHEV вы рискуете приобрести имидж большого оригинала. В отличие от великолепнейшего и более чем гармоничного SVR, новый гибрид из Солихалла получился сырым и переоцененным.

И если допустить, что история с ангелом и демоном на плечах Ральфа Шпета развивалась именно так, как я предположил в самом начале рассказа, выходит, что иногда слушать своего беса очень даже полезно.

Range Rover PHEV

Jaguar Land Rover старается быть на острие прогресса…
…за наш с вами счет

Range Rover Sport SVR

Две с лишним тонны чистейшей харизмы
Без малого девять миллионов рублей

Фото: Land Rover
Range Rover PHEV и Range Rover Sport SVR: что общего?
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