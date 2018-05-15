Range Rover PHEV и Range Rover Sport SVR: что общего?

|
Range Rover PHEV
|
Обновленный Range Rover Sport SVR прибавил 25 сил и 20 Н∙м момента. Теперь их здесь 575 и 700 соответственно. Разгон до сотни сократился на две «десятки» — до 4,5 секунды.
|
Range Rover PHEV
Длина / ширина / высота / база 5000 (5200)* / 1869 / 2073 / 2922 (3120) мм
*В скобках здесь и далее — данные для длиннобазных версий LWB.
|
Range Rover Sport SVR
Длина / ширина / высота / база 4882 / 1983 / 1803 / 2923 мм
Есть мнение, что на одном плече у человека сидит ангел-хранитель, шепчущий на ухо правильные слова и уговаривающий на хорошие поступки. А на другом — демон-искуситель. Бес. Он подбивает на всякие безнравственные гадости.
Разумеется, идеальных людей нет. Каждый время от времени слушает ангела, время от времени — беса. Однако Ральф Шпет, президент компании Jaguar Land Rover, ставит существование этой теории под удар. Ведь его ангел и демон — друзья не разлей вода. И он умудряется в равной степени прислушиваться к обоим.
|
Интерьер «взрослого» Рейнджа изрядно обновился в деталях, одолжив у Велара мультимедийный комплекс, климатический блок, панель приборов и сенсорные кнопки на рулевых ступицах.
|
На мониторе можно отслеживать расход энергии и запас хода гибрида.
|
Короткое нажатие клавиши EV — и едешь только на электротяге, спасая от вымирания галапагосских морских львов и латая озоновые дыры. Заявленный запас хода на электричестве — 51 км. Максимальная скорость — 137 км/ч.
Представьте, как ангел нежно нашептывает Ральфу:
— Создай гибридный Range Rover. Срочно! Иначе человечество может лишиться шерстоносого вомбата и иберийской рыси. Навсегда! Дополни 300‑сильную бензиновую «четверку» электромотором на 116 сил. Суммарной отдачи в 404 «лошади» хватит, чтобы набирать сотню за 6,8 секунды. Благодаря тебе англичане смогут свободно въезжать на электротяге в центр Лондона.
А с другого плеча Шпета орет дьявол:
— Нынешний Range Rover Sport SVR недостаточно мощен. Он мучительно медленный. Если будешь забивать мозг озоновыми дырами, Grand Cherokee SRT нас обставит — не успеешь глазом моргнуть! Немедленно «вдуй» в компрессорный мотор V8 двадцать пять дополнительных сил и найди еще двадцать ньютон-метров! Тогда SVR наберет сотню за четыре с половиной секунды. И вот еще что: к черту эту экологию!
Затем ангел и демон Ральфа Шпета берутся за руки, будто обнимая президента за шею, и сладко поют в оба уха:
— Будет круто, если ты устроишь презентацию этих машин в один день!
И Ральф Шпет повинуется.
|
Сиденья стали заметно шире, чем прежде. Так что клавишам их регулировки пришлось переехать на обивку дверей.
|
Пульт управления стеклопакетом по-прежнему расположен на «подоконнике», клавиши стали изящнее.
|
Оттоманка с электроприводом теперь доступна даже короткобазным версиям.
Я начинаю с гибрида. Помимо мультимедиасистемы от Велара, новых широких кресел и иной фурнитуры, интересного мало.
А вот «ездовых» вопросов много. Как звучит и везет «четверка»? Сильно ли ей помогает электромотор? Действительно ли энергоемкости батареи 13,1 кВт∙ч достаточно, чтобы проехать на электричестве полсотни километров? И правда ли, что расход можно уложить в 2,8 л/100 км?
Неправда. Несмотря на спокойный темп, значения расхода на трип-компьютере не падают ниже 19,1 MPG (miles per gallon), что в переводе на наш «литровый» язык означает больше двенадцати литров на сотню. Батарея действительно «высаживается» лишь за 50 километров, но нюанс в том, что я ни разу не ехал только на электричестве! И хотя бензиновый мотор даже в одиночку неплохо справляется с внедорожником массой в две с половиной тонны, от нудной песни «четырех горшков» сходишь с ума.
Учитывая, что гибрид значительно дороже базовых монотопливных версий (от 8,35 млн рублей против 6,86 млн за 3-литровый 249‑сильный дизель и 7,93 млн за 339‑сильный дизель объемом 4,4 литра), для его покупки нужно носить на плече исключительно ангела. Честное слово, даже если у тебя полно денег, для поездок в центр Лондона можно использовать такси или подземку. Mind the price gap! Впрочем, может, я не всё понимаю в жизни лондонцев и въехать в центр города на своем Рейндже — это самая круть?
Сумасшедший Range Rover Sport SVR еще дороже — минимум 8,93 миллиона. Но тут понимаешь, за что платишь. По части харизмы и ездовых ощущений это один из лучших заряженных внедорожников во всей автомобильной истории. На каждом разгоне компрессорная «восьмерка» толстым слоем размазывает тебя по невесомым «ковшам» с магниевым каркасом, руль режет повороты, словно канцелярский нож.
Кроме прибавки мощности и момента, SVR не претерпел никаких ездовых изменений. Шасси и рулевое управление не трогали — да и не стоило: «громоглас» на удивление комфортен даже на убитых английских дорогах. В отличие от гибрида, этот Range Rover потрясающе универсален. И абсолютно честен. Пускай он съедает не меньше 16 литров 98‑го на сотню, но он и не обещал съедать два!
Не будем лицемерами: лишь пять человек из ста выбирают электромобиль или гибрид из-за заботы о популяции зебры Греви. Остальные либо хотят сэкономить (точно не наш сегодняшний случай), либо работают на свой имидж (тоже спорная история). Но в случае с новым PHEV вы рискуете приобрести имидж большого оригинала. В отличие от великолепнейшего и более чем гармоничного SVR, новый гибрид из Солихалла получился сырым и переоцененным.
И если допустить, что история с ангелом и демоном на плечах Ральфа Шпета развивалась именно так, как я предположил в самом начале рассказа, выходит, что иногда слушать своего беса очень даже полезно.
|
Range Rover PHEV
|
Range Rover Sport SVR
Читать комментарии