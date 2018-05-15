Range Rover PHEV и Range Rover Sport SVR: что общего?

Гибридный Range Rover PHEV и сумасшедший Range Rover Sport SVR — чтобы сравнить два этих внедорожника, придется удариться в крайности.

Range Rover PHEV

Обновленный Range Rover Sport SVR прибавил 25 сил и 20 Н∙м момента. Теперь их здесь 575 и 700 соответственно. Разгон до сотни сократился на две «десятки» — до 4,5 секунды.

Range Rover PHEV Длина / ширина / высота / база 5000 (5200)* / 1869 / 2073 / 2922 (3120) мм

Объем багажника (VDA) 802–1845 (802–2044) л

Снаряженная масса 2509 (2603) кг

Двигатели бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1997 см³; 221 кВт / 300 л.с. при 5500 об/мин; 400 Н∙м; электрический, синхронный, на постоянных магнитах; 85 кВт/116 л.с.; суммарно 297 кВт / 400 л.с. при 1500–4000 об/мин; 640 Н∙м при 1500–3500 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 6,8 (6,9) с

Максимальная скорость 220 км/ч

Топливо/запас топлива АИ-95/90 л

Расход топлива: смешанный цикл 2,8 л/100 км

Трансмиссия полный привод; А8 *В скобках здесь и далее — данные для длиннобазных версий LWB. Range Rover Sport SVR Длина / ширина / высота / база 4882 / 1983 / 1803 / 2923 мм

Объем багажника (VDA) 780–1686 л

Снаряженная/полная масса 2310/3000 кг

Двигатель бензиновый, V8, 32 клапана, 4999 см³; 423 кВт / 575 л.с. при 6000–6500 об/мин; 700 Н∙м при 3500–5000 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 4,5с

Максимальная скорость 280 км/ч

Топливо/запас топлива АИ-98/104 л

Расход топлива: смешанный цикл 12,8 л/100 км

Трансмиссия полный привод; А8

Есть мнение, что на одном плече у человека сидит ангел-хранитель, шепчущий на ухо правильные слова и уговаривающий на хорошие поступки. А на другом — демон-искуситель. Бес. Он подбивает на всякие безнравственные гадости.

Разумеется, идеальных людей нет. Каждый время от времени слушает ангела, время от времени — беса. Однако Ральф Шпет, президент компании Jaguar Land Rover, ставит существование этой теории под удар. Ведь его ангел и демон — друзья не разлей вода. И он умудряется в равной степени прислушиваться к обоим.

Интерьер «взрослого» Рейнджа изрядно обновился в деталях, одолжив у Велара мультимедийный комплекс, климатический блок, панель приборов и сенсорные кнопки на рулевых ступицах.

На мониторе можно отслеживать расход энергии и запас хода гибрида.

Короткое нажатие клавиши EV — и едешь только на электротяге, спасая от вымирания галапагосских морских львов и латая озоновые дыры. Заявленный запас хода на электричестве — 51 км. Максимальная скорость — 137 км/ч.



Представьте, как ангел нежно нашептывает Ральфу:

— Создай гибридный Range Rover. Срочно! Иначе человечество может лишиться шерстоносого вомбата и иберийской рыси. Навсегда! Дополни 300‑сильную бензиновую «четверку» электромотором на 116 сил. Суммарной отдачи в 404 «лошади» хватит, чтобы набирать сотню за 6,8 секунды. Благодаря тебе англичане смогут свободно въезжать на электротяге в центр Лондона.

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А с другого плеча Шпета орет дьявол:

— Нынешний Range Rover Sport SVR недостаточно мощен. Он мучительно медленный. Если будешь забивать мозг озоновыми дырами, Grand Cherokee SRT нас обставит — не успеешь глазом моргнуть! Немедленно «вдуй» в компрессорный мотор V8 двадцать пять дополнительных сил и найди еще два­дцать ньютон-метров! Тогда SVR наберет сотню за четыре с половиной секунды. И вот еще что: к черту эту экологию!

Затем ангел и демон Ральфа Шпета берутся за руки, будто обнимая президента за шею, и сладко поют в оба уха:

— Будет круто, если ты устроишь презентацию этих машин в один день!

И Ральф Шпет повинуется.

Сиденья стали заметно шире, чем прежде. Так что клавишам их регулировки пришлось переехать на обивку дверей.

Пульт управления стеклопакетом по-прежнему расположен на «подоконнике», клавиши стали изящнее.

Оттоманка с электроприводом теперь доступна даже короткобазным версиям.



Лючок зарядного разъема безу­пречно растворяется в орнаменте решетки: не заметишь даже в упор! Энергоемкость батареи, размещенной под полом багажника и съедающей 100 литров объема, лишь немногим больше, чем у Renault Twizy, - всего 13,1 кВт∙ч.

Я начинаю с гибрида. Помимо мультимедиасистемы от Велара, новых широких кресел и иной фурнитуры, интересного мало.

А вот «ездовых» вопросов много. Как звучит и везет «четверка»? Сильно ли ей помогает электромотор? Действительно ли энергоемкости батареи 13,1 кВт∙ч достаточно, чтобы проехать на электричестве полсотни километров? И правда ли, что расход можно уложить в 2,8 л/100 км?

Неправда. Несмотря на спокойный темп, значения расхода на трип-компьютере не падают ниже 19,1 MPG (miles per gallon), что в переводе на наш «литровый» язык означает больше двенадцати литров на сотню. Батарея действительно «высаживается» лишь за 50 километров, но нюанс в том, что я ни разу не ехал только на электричестве! И хотя бензиновый мотор даже в одиночку неплохо справляется с внедорожником массой в две с половиной тонны, от нудной песни «четырех горшков» сходишь с ума.

Учитывая, что гибрид значительно дороже базовых монотопливных версий (от 8,35 млн рублей против 6,86 млн за 3-литровый 249‑сильный дизель и 7,93 млн за 339‑сильный дизель объемом 4,4 литра), для его покупки нужно носить на плече исключительно ангела. Честное слово, даже если у тебя полно денег, для поездок в центр Лондона можно использовать такси или подземку. Mind the price gap! Впрочем, может, я не всё понимаю в жизни лондонцев ­и въехать в центр города на своем Рейндже — это самая круть?

В интерьере версии Sport SVR те же новшества, что и в большом Рейндже. Главное — веларовская мультимедийка InConrtol Touch Pro Duo.

«Ковши» замечательно удерживают тело в поворотах и вполне комфортны при размеренной езде.

Сумасшедший Range Rover Sport SVR еще дороже — минимум 8,93 миллиона. Но тут понимаешь, за что платишь. По части харизмы и ездовых ощущений это один из лучших заряженных внедорожников во всей автомобильной истории. На каждом разгоне компрессорная «восьмерка» толстым слоем размазывает тебя по невесомым «ковшам» с магниевым каркасом, руль режет повороты, словно канцелярский нож.

А отстрелы выпускной системы наводят на мысли о гигантской микроволновке, в которой лопается не менее гигантский попкорн.

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Кроме прибавки мощности и момента, SVR не претерпел никаких ездовых изменений. Шасси и рулевое управление не трогали — да и не стоило: «громоглас» на удивление комфортен даже на убитых английских дорогах. В отличие от гибрида, этот Range Rover потрясающе универсален. И абсолютно честен. Пускай он съедает не меньше 16 литров 98‑го на сотню, но он и не обещал съедать два!

Не будем лицемерами: лишь пять человек из ста выбирают электромобиль или гибрид из-за заботы о популяции зебры Греви. Остальные либо хотят сэкономить (точно не наш сегодняшний случай), либо работают на свой имидж (тоже спорная история). Но в случае с новым PHEV вы рискуете приобрести имидж большого оригинала. В отличие от великолепнейшего и более чем гармоничного SVR, новый гибрид из Солихалла получился сырым и переоцененным.

И если допустить, что история с ангелом и демоном на плечах Ральфа Шпета развивалась именно так, как я предположил в самом начале рассказа, выходит, что иногда слушать своего беса очень даже полезно.

Range Rover PHEV Jaguar Land Rover старается быть на острие прогресса… …за наш с вами счет Range Rover Sport SVR Две с лишним тонны чистейшей харизмы Без малого девять миллионов рублей

Фото: Land Rover