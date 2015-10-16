Тестируем Range Rover Sport с виртуальным рулем

Дистанционное управление автомобилем — уже не фантастика. В гейдонском центре мультимедийных разработок Jaguar Land Rover Михаилу Кулешову выпала увлекательная возможность погонять вседорожник Range Rover Sport, вращая виртуальный руль и «топча» педали на экране смартфона, подключенного к машине через Bluetooth. С непривычки управлять машиной на расстоянии непросто, но система Remote Control реально работает! В портфолио инженеров‑электронщиков JLR эта разработка — лишь одна из многих.

00-JLR-techday_zr-10_15

Когда мне исполнилось десять лет, я получил в подарок от бабушки кроссовер Suzuki Vitara. Черную трехдверку первого поколения с огромным фисташковым кенгурином и кислотно-салатовыми колесами. Разгон был подчеркнуто вялым, да и управляемость так себе. Но стоило родителям оставить меня одного, я принимался гонять по квартире до тех пор, пока не садились пальчиковые аккумуляторы.

Очень скоро мой интерес к радиоуправляемым моделям пошел на убыль и через какое-то время угас. Но вот, 16 лет спустя, я вновь дистанционно управляю автомобилем — большим и настоящим вседорожником Range Rover Sport: вращая виртуальный руль и «топча» педали на экране смартфона, подключенного к машине через Bluetooth.

Я СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!»

Страшно ли мне? Как минимум непривычно! А сотрудники инжинирингового центра Jaguar Land Rover, что в Гейдоне, смеются и подбадривают.

05-JLR-techday_zr-10_15 Система Pothole Alert сканирует дорогу посредством датчиков и стереокамер. Полученные данные автоматически загружаются в облачный сервис, оповещающий других водителей о крупных ямах или открытых люках, а городские власти — о необходимости устранить дефект.

Система Pothole Alert сканирует дорогу посредством датчиков и стереокамер. Полученные данные автоматически загружаются в облачный сервис, оповещающий других водителей о крупных ямах или открытых люках, а городские власти — о необходимости устранить дефект.

Материалы по теме Jaguar Land Rover заглянул в 2020 год

Говорят, система Remote Control не позволит разогнаться быстрее 6,5 км/ч. Да и радиус действия ограничен десятью метрами. Выйдешь со смартфоном за виртуальную границу — машина остановится. Если подойдешь слишком близко, тоже замрет — чтобы случайно не задавить.

По замыслу разработчиков, Remote Control поможет водителям вседорожников на сложном рельефе. Для оценки местности больше не придется высовываться из окна и постоянно выпрыгивать из машины. Достаточно выйти один раз, запустить приложение, на короткое время вспомнить детство… и продолжить путь, вернувшись за осязаемый руль.

С непривычки управлять машиной на расстоянии непросто, но Remote Control реально работает! В портфолио инженеров‑электронщиков JLR эта разработка — одна из многих.

В сотрудничестве с властями родного для JLR города Ковентри кипит работа над системой Pothole Alert, созданной для распознавания дефектов дорожного полотна (включая открытые канализационные люки) при помощи датчиков и фронтальных стереокамер. Обнаружив опасность, автомобиль анализирует работу демпфирующих элементов адаптивной подвески MagneRide и мгновенно оптимизирует их под дорожную ситуацию, смягчая проезд препятствия.

03-JLR-techday_zr-10_15 Датчики системы Driver Wellness Monitoring изначально разработаны для использования в больницах. В автомобиле-прототипе полученные с их помощью данные (о частоте пульса и дыхательной функции) выведены на планшет, размещенный под лобовым стеклом. На серийных машинах эту информацию будет отображать проекционный дисплей.

Датчики системы Driver Wellness Monitoring изначально разработаны для использования в больницах. В автомобиле-прототипе полученные с их помощью данные (о частоте пульса и дыхательной функции) выведены на планшет, размещенный под лобовым стеклом. На серийных машинах эту информацию будет отображать проекционный дисплей.

При этом полученная информация по умолчанию загружается в облачное хранилище. Таким образом, едущие следом машины автоматически замедлятся перед препятствием или объедут его, оставаясь в пределах полосы. А еще в JLR планируют делиться с городскими властями картой дефектов, составленной при участии Pothole Alert.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

В ближайшем будущем автомобили Jaguar и Land Rover смогут не только следить за качеством дорог, но и вести непрерывный мониторинг самочувствия человека за рулем. В рамках экспериментального проекта Sixth Sense гейдонские инженеры учат свои машины считывать мозговые импульсы и следить за сконцентрированностью водителя при помощи датчиков, вживленных… в руль. Не беда, что ладони далеко от головы, — специальное программное обеспечение усиливает сигнал и фильтрует посторонние шумы. Говорят, похожий метод использует NASA для поддержания должной концентрации внимания пилотов.

В работоспособности системы я убедился в кресле тренажера с «умным рулем». Стоило, взявшись за него, перестать фокусироваться на одной точке и погрузиться в собственные мысли, тут же на экране перед глазами вспыхнуло предупреждение.

04-JLR-techday_zr-10_15 Технологию Virtual Manufacturing Ergonomics впервые задействовали в работе над вседорожником Land Rover Freelander второго поколения, который встал на конвейер в далеком 2006 году.

Технологию Virtual Manufacturing Ergonomics впервые задействовали в работе над вседорожником Land Rover Freelander второго поколения, который встал на конвейер в далеком 2006 году.

Но даже этого англичанам мало — они развивают технологию Driver Wellness Monitoring. Датчики, вживленные в кресло водителя, отслеживают вибрации от дыхания и сердцебиения. И хотя сегодня система способна выполнять лишь наблюдательную функцию, в скором времени она сможет самостоятельно управлять «музыкой», подсветкой салона и климат-контролем, помогая взбодрить уставшего водителя. Или… расслабить возбужденного!

Материалы по теме Ford запатентовал идею автомобиля-«медика»

В планах JLR — научить автомобиль самостоятельно останавливаться и вызывать помощь, если с водителем в дороге случится беда. И нет никаких сомнений в том, что у сотрудников гейдонского центра всё получится: освоение каждой новой технологии дает толчок к развитию следующей.

Пример такого взаимодействия — перед моими глазами: опутанный проводами и обвешанный датчиками мужчина в странной закрытой маске. Наблюдая, как он размахивает руками и сотрясает воздух внутри конструкции из металлических прутьев, несложно принять парня за сумасшедшего. Но когда узнаёшь, что маска — шлем виртуальной реальности, а конструкция — имитация подкапотного пространства, всё встает на свои места. С помощью технологии Virtual Manufacturing Ergonomics инженеры на ранней стадии разработки автомобиля проверяют, насколько удобны сборочные и ремонтные операции. И при необходимости вносят изменения в конструкцию.

Гейдон я покидал в приподнятом настроении. Будто побывал в Хогвартсе. И пусть большинство технологий находится на стадии разработки, а их появление на серийных автомобилях — открытый вопрос, гейдонский инжиниринговый центр делает великое дело. Англичане хотят, чтобы продукция JLR не только ассоциировалась с харизмой и стилем, но и стала синонимом слова «инновации». И мне кажется, что у них начало получаться. А вам?