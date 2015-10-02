Игры разума: кресло на гусеницах и прозрачные прицепы

Разного рода автоприколы во все времена привлекали всеобщее внимание. Ниже — свежая подборка от братьев по разуму. В ней мы собрали самые экстравагантные решения: от кресла на гусеничном ходу до масштабных копий классических автомобилей на ходу.

Кресло повышенной проходимости

30.JPG

Удивительно, но сие индивидуальное транспортное средство родом из австрийского Тироля, где проблем с дружественной инвалидам инфраструктурой вроде бы и нет. А вот наши власти электрифицированное кресло «Цизель» фирмы Mattro Motors, представленное, кстати, на недавнем IAA-2015 во Франкфурте, избавило бы от головной боли. И в самом деле: зачем строить пандусы, лифты — на таком хоть по лестнице, хоть через бордюры… А в сельской местности! Но вся штука в том, что «Цизель» на родине используется для активного туризма не только и не столько людьми с ограниченными возможностями, сколько с неограниченными. В смысле кошелька: стоит оно 22 000 евро. Такой вот автоприкол.

40x60_snow26.jpg

Зато пара мощных электроприводов по 6 л.с. и максималка в 35 км/ч позволяют гонять по лесам, горам, щебенке, песку, снегу и даже выполнять роль мини-трактора в домашнем хозяйстве! А всего-то и надо было заменить колеса на гусеницы, поставить мощные аккумуляторы и удобный джойстик под руку.

Кстати, если хотите приключений, поезжайте в Гамбург: там уже появился специальный полигон для паркура с десятью такими креслами напрокат.

Прицеп почти не виден

land-rover_transparent-trailer_01_result_1600

Это изобретение компании Jaguar Land Rover придется по вкусу любителям путешествий с дачами-прицепами. Обычно они делают бесполезными штатные зеркала заднего вида, что не добавляет безопасности. Опытные «дачники» даже ставят уродливые кронштейны на двери своих автомобилей, чтобы расставить зеркала пошире, и все равно обзорность оставляет желать лучшего. А что говорить о маневрировании задним ходом!

Рецепт оказался идеологически прост: видеокамера на задней стенке прицепа с беспроводной связью и монитор вместо зеркала внутри авто. Но изобретатели пошли дальше. Они свели воедино картинки от этой добавочной и камер заднего вида тягача, так что получился шикарный вид назад как бы сквозь полупрозрачный прицеп. Само собой, при маневрировании усовершенствованный парктроник накладывает еще и линии, по которым будет двигаться прицеп. В общем, автоприкол Transparent Trailer — классная штука, но пока лишь концепт.