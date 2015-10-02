Перед судом предстанет депутат одной из сельских Дум Далматовского района Курганской области, ставший виновником смертельного ДТП. Он даже не притормозил перед пешеходным переходом, по которому пересекали дорогу пенсионерка и две девочки.
Как починить присоску для гаджета? Как продлить ресурс рулевой рейки? В чем причина хруста коробки передач на Грантах, Калинах и Приорах? Своими секретами, позволяющими справиться с этими и другими проблемами, поделились читатели «За рулем». Авторы всех опубликованных советов получают ценные призы.
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Игры разума: кресло на гусеницах и прозрачные прицепы
Разного рода автоприколы во все времена привлекали всеобщее внимание. Ниже — свежая подборка от братьев по разуму. В ней мы собрали самые экстравагантные решения: от кресла на гусеничном ходу до масштабных копий классических автомобилей на ходу.
Удивительно, но сие индивидуальное транспортное средство родом из австрийского Тироля, где проблем с дружественной инвалидам инфраструктурой вроде бы и нет. А вот наши власти электрифицированное кресло «Цизель» фирмы Mattro Motors, представленное, кстати, на недавнем IAA-2015 во Франкфурте, избавило бы от головной боли. И в самом деле: зачем строить пандусы, лифты — на таком хоть по лестнице, хоть через бордюры… А в сельской местности! Но вся штука в том, что «Цизель» на родине используется для активного туризма не только и не столько людьми с ограниченными возможностями, сколько с неограниченными. В смысле кошелька: стоит оно 22 000 евро. Такой вот автоприкол.
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Зато пара мощных электроприводов по 6 л.с. и максималка в 35 км/ч позволяют гонять по лесам, горам, щебенке, песку, снегу и даже выполнять роль мини-трактора в домашнем хозяйстве! А всего-то и надо было заменить колеса на гусеницы, поставить мощные аккумуляторы и удобный джойстик под руку.
Кстати, если хотите приключений, поезжайте в Гамбург: там уже появился специальный полигон для паркура с десятью такими креслами напрокат.
Прицеп почти не виден
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Это изобретение компании Jaguar Land Rover придется по вкусу любителям путешествий с дачами-прицепами. Обычно они делают бесполезными штатные зеркала заднего вида, что не добавляет безопасности. Опытные «дачники» даже ставят уродливые кронштейны на двери своих автомобилей, чтобы расставить зеркала пошире, и все равно обзорность оставляет желать лучшего. А что говорить о маневрировании задним ходом!
Рецепт оказался идеологически прост: видеокамера на задней стенке прицепа с беспроводной связью и монитор вместо зеркала внутри авто. Но изобретатели пошли дальше. Они свели воедино картинки от этой добавочной и камер заднего вида тягача, так что получился шикарный вид назад как бы сквозь полупрозрачный прицеп. Само собой, при маневрировании усовершенствованный парктроник накладывает еще и линии, по которым будет двигаться прицеп. В общем, автоприкол Transparent Trailer — классная штука, но пока лишь концепт.
Вишенкой на торте станет другая прицепная идея: Cargo Sense. Это специальные датчики в полу, позволяющие научным образом разместить груз так, чтобы ходовые качества автопоезда получились оптимальными. И не очень заботиться о его креплении: по тревожному сигналу от этих сенсоров в салоне тягача появится картинка внутренностей прицепа. Эта опция уже называется Check Cargo. В рекламном ролике ее необходимость иллюстрирует пример с перевозкой лошадки. А что? Очень даже интересно посмотреть, как она там себя чувствует в пути!
Раритет? Отнюдь!
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Выглядит Morgan Threewheeler как старинный автомобиль, но на самом деле это современная реинкарнация машины, выпускавшейся до 1952 года. Потому и блестит на солнце, потому и весит вместо прежних 180 нынешние 550 кг. Поездки на таком трицикле — сами по себе приключение, но даже и посадка/высадка из него — целый аттракцион. Надо ухитриться не обломать зеркало, не ошпариться о глушитель и, да, не забыть отстегнуть баранку. А что? Отличная идея для противоугонки — носить руль с собой! Можно считать, что это отдельный автоприкол...
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Каждый из седоков может позволить себе здесь личный багажник — спереди или сзади. Потому что мотор вынесен из-под капота прямо на передок для лучшего воздушного охлаждения. В нем два литра рабочего объема, два цилиндра и 82 л.с. На полтонны — более чем достаточно. Почему авто так потяжелело при возрождении? Ну, наверное, сказались разные современные примочки вроде розетки для подключения смартфона в бардачке. Так и хочется вспомнить гайдаевскую комедию: «Я сейчас улетаю в Гагры! С самим Якиным!». Что ж, с таким антуражем действительно можно позавидовать.
Даунсайзинг для кузова
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Стопроцентный автоприкол. Точнее, пятидесятипроцентный. Литр рабочего объема вместо двух нынче — обычное дело. Но почему надо ограничиваться только объемом двигателя, считает Эрни Адамс из США и уменьшает автомобили вдвое… целиком! При этом в отличие от масштабных моделек 1:43 в эти еще можно залезть, завести мотор и выехать на улицы. Ибо мини-авто получили регистрационные номера и допуск на дороги общего пользования. Не спрашивайте, как, — это Америка! Вот только, огорчается Эрни, департамент транспорта наотрез отказался разрешить уменьшить и их.
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Ну, ничего, с такой любовью к деталям машинки под названием Dwarf Cars стали настоящими магнитами для прохожих, а, значит, появился и спрос со стороны богатых бездельников с кривыми руками, которые сами ничего подобного построить не в состоянии. Зато готовы предложить аж до 500 000 долларов. Хотя и решительно непонятно, как же залезать внутрь?
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Электромотор вместо прута
Знаете, что такое стабилизатор поперечной устойчивости? Если нет, полезайте под машину, увидите там этакий стальной прут-торсион с концами, закрепленными на ступицах колес. Задачей стабилизатора является уменьшение кренов в поворотах. Он как бы уменьшает независимость подвесок колес, немного приподнимая, скажем, левое колесо, когда приподнимается правое. Но, конечно, столь простая механическая схема работает не идеально. Поэтому некоторое время назад придумали так называемый активный стабилизатор, разрезав прут пополам и установив между половинками гидропривод, позволяющий в нужные моменты дополнительно скрутить торсион.
WankStabilisator
Но куда же нынче без электроники? Вот и немецкие Schaeffler и Continental додумались заменить гидропривод электромотором. Им легко управлять, если знать как. Ну, недостатка в «электронных мозгах» давно нет, как и в видеокамерах. Представляете: специальная камера смотрит вниз на дорогу, видит ухаб, электроника оценивает его величину, вашу скорость и выдает такую команду на электромотор, чтобы тот создал момент, почти полностью компенсирующий колебания кузова, его крены. Эти игры электронного разума вот-вот начнутся на некоем «лимузине высшего класса», пишут фирмы-разработчики. Потому как низшему классу они явно не по карману.
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