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К морю по скоростной трассе: Путин поручил определить оптимальный маршрут

Путин распорядился начать проектирование скоростной трассы от М-4 «Дон» до Сочи

Президент России Владимир Путин дал поручение с 2024 года начать работы по проектированию новой скоростной автомобильной дороги от трассы М-4 «Дон» до Сочи.

Соответствующий перечень поручений российский лидер дал по итогам совещания по вопросам развития Юга России и Приазовья, документ опубликован на сайте Кремля.

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«Правительству РФ при участии исполнительных органов Краснодарского края с учетом ранее данных поручений обеспечить начиная с 2024 года выполнение работ по архитектурно-строительному проектированию и инженерным изысканиям, включая инженерно-геодезические изыскания, для реализации проекта по строительству новой скоростной автомобильной дороги от трассы М-4 "Дон" (в районе села Горское) до Сочи», – говорится в тексте документа.

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В рамках реализации проекта на первоначальном этапе необходимо определить оптимальный маршрут прохождения новой магистрали. Доклад о выполнении поручения президента должен быть представлен до 15 июня 2024 года, ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Источник: kremlin.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
26.04.2024
Фото:Wikimedia
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